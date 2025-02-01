Заморозка без наказания. Путин рассчитывает не на Ялту-1945, а на Мюнхен-1938

Украина понесла тяжелые потери населения не только в результате боевых действий, миллионы ее граждан оказались за пределами страны. Как будет проходить процесс воссоединения семей в условиях отсутствия у украинского руководства четкой стратегии на этот счет? Пока куда вероятнее продолжение оттока украинских граждан в страны ЕС, особенно те из них, где наблюдаются кризисные демографические процессы.

Парадоксально, но еще одной проблемой для Украины могут стать выборы: в 2025 году по расписанию должны избираться местные советы, в случае прекращения боевых действий западные партнеры будут подталкивать Владимира Зеленского к проведению президентских и парламентских выборов, которые были отложены на неопределенный срок из-за невозможности их проведения в условиях военного положения. Россия, давно оттачивающая электоральное гибридное оружие, готова к их проведению лучше Украины. Анонимные телеграм-каналы, „спящие“ до поры до времени агенты влияния и общество в состоянии, близкому к нервному срыву – все эти факторы могут превратить избирательную кампанию в серьезную угрозу для Украины. Это не означает, что выборы проводить после завершения войны с Россией или паузы в ней не нужно, но обратить внимание на риски и обеспечить, как минимум, наблюдение со стороны мирового сообщества было бы полезным.