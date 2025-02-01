Заморозка без наказания. Путин рассчитывает не на Ялту-1945, а на Мюнхен-1938

АвтоВАЗовская реальность
После посещения АвтоВАЗа, где Путину показали „Ладу Искра“ хозяин Кремля решил пооткровенничать в интервью „паркетно-кремлевскому“ Павлу Зарубину. Он продолжил гнуть линию о нелигитимности Владимира Зеленского, выказав готовность „выделить людей“ для переговоров с украинской стороной. Путин утверждает, что Стамбульские соглашения (любимый им эскиз договоренностей, которые обсуждались весной 2022 года) были написаны на основе украинских инициатив. Президент России уверен, что в случае прекращения западной помощи война с Украиной закончится в течение двух месяцев.
Давайте обо всем по порядку, поскольку в Кремле любят смешивать разнообразные месседжи в одной информационной подаче. Понятно, что пребывание в салоне АвтоВАЗовской легковушки способствует пребыванию пребывал в состоянии аффекта, однако это не отрицает одного известного факта. В марте 2024 года процесс переназначения Путина на должность президента России с рекордным, 87-процентным результатом проходил в том числе и на оккупированных территориях Украины. Мировое сообщество проглотило этот факт и не поморщилось. А теперь Путин рассуждает о „нелегитимности“ Зеленского на радость почитателям business as usual c Россией.
Уверен, что многие западные политики и аналитики увидят в выказанной готовности „выделять людей“ для переговоров с Зеленским готовность Путина к диалогу. Они хотят увидеть ее, и остановить их практически невозможно. Более 80 лет назад западные политики точно также видели в Адольфе Гитлере готовность к компромиссам и способность остановиться после аннексии Судетской области, но… К сожалению, история авторитарных правителей ничему не учит современных политиков.
Путину необходимо получить если не согласие Запада на уничтожение Украины как субъекта международных отношений, то гарантии невмешательства. Он рассчитывает не на Ялту-1945, а на Мюнхен-1938, чтобы показать готовность России расправляться с любой страной, которая оказывает ей сопротивление. И в данном случае тот факт, что Украина не является членом НАТО или ЕС для Кремля – дополнительный стимул. Дескать, закройте глаза ненадолго, не смотрите на судьбу крупнейшего на континенте государства – и мы быстро вернемся к business as usual.
Важные нюансы
Российско-украинская война остается крупнейшим вооруженным противостоянием в современном мире, и стремление остановить ее понятно. Не секрет, что в международных отношениях столетиями принято прекращать конфликт за счет более слабого участника. Если учесть, что подавляющее большинство европейских стран уже 80 лет не знают, что такое война, а европейский уровень жизни остается одним из самых высоких на планете, то тренд на скорейшее прекращение российско-украинской войны вполне объясним. В Кремле его четко уловили (там вообще внимательно изучают особенности функционирования демократии Запада) и пытаются использовать в собственных интересах. Поэтому важно подчеркнуть красноречивые особенности политической ситуации.
В России всерьез намерены использовать в собственных интересах 80-летие победы над нацизмом, превознося роль СССР и русского народа (тост за роль которого в разгроме гитлеровцев поднимал Иосиф Сталин летом 1945 года). Поэтому совсем не лишним будет напомнить, что Вторую мировую войну СССР начал как союзник Германии, вместе с ней разделив Польшу, захватив балтийские страны и часть Румынии, но получив по зубам в Финляндии. Вектор изменился 22 июня 1941 года, после чего ценой огромных людских жертв Советский Союз оказался в лагере победителей.
Германия после Второй мировой войны была разделена на оккупационные зоны, были проведены Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками, принудительная денацификация и демилитаризация. От победы над нацизмом до разрушения Берлинской стены прошло 35 лет, и до сегодня восточные области уже объединенной Германии отстают от тех, что стали в конце 40-х ФРГ. Об этом, кстати, свидетельствует успех партии „Альтернатива для Германии“ (AfD) в восточных федеральных землях. Дух прусского милитаризма был искоренен победителями настолько, что нынешний канцлер Олаф Шольц сомневался, стоит ли отправлять немецкие танки Украине.
Проблема в следующем: в случае приостановки войны, которую немало экспертов называют Третьей мировой, отношение мирового сообщества к государству-агрессору будет качественно иным. Беларусский политолог Александр Фридман, живущий и работающий в Германии, отметил: „Любое соглашение, которое Украина может подписать в сегодняшних условиях, не будет носить справедливый характер:
1) Границы 1991 года восстановлены не будут;
2) Репарации выплачиваться не будут;
3) Путин, Шойгу, Герасимов и прочие военные преступники наказаны не будут. А это значит, что ненависть к России будет передаваться из поколения в поколение, а стремление пересмотреть соглашение (при первой же удобной возможности) станет магистральным вектором украинской политики“. С ним мало согласиться, необходимо пойти дальше.
Передышка длиной в…
Очевидно, что Россия, которая не объявляла Украине войну, а проводит „специальную военную операцию“ на ее территории, захватив порядка 20% страны. В плане компенсации понесенных затрат это ее вполне устраивает, тогда как Украина будет иметь очевидные трудности с восстановлением своей экономики. До начала широкомасштабного вторжения РФ Украина была одной из беднейших стран Европы, ущерб за время российской агрессии превратил ее в аутсайдера. Мечтать о стремительном восстановлении экономики крайне сложно.
Есть и еще один аспект: прекращение боевых действий даже без „железобетонного“ документа заметно сократит объем западной помощи Украине. Если бюджетные расходы на 2025 год, согласно заявлению стран G-7, будут профинансированы, то дальнейшие потребности так просто закрываться не будут. Как бы цинично это не звучало, нет войны – нет денег, поскольку страны Запада будут стоять перед необходимостью наращивать расходы на оборону и решать собственные социальные проблемы. Останутся ли при этом весомые ресурсы для оказания действенной помощи в восстановлении Украины – вопрос на сегодня риторический.
Украина понесла тяжелые потери населения не только в результате боевых действий, миллионы ее граждан оказались за пределами страны. Как будет проходить процесс воссоединения семей в условиях отсутствия у украинского руководства четкой стратегии на этот счет? Пока куда вероятнее продолжение оттока украинских граждан в страны ЕС, особенно те из них, где наблюдаются кризисные демографические процессы.
Парадоксально, но еще одной проблемой для Украины могут стать выборы: в 2025 году по расписанию должны избираться местные советы, в случае прекращения боевых действий западные партнеры будут подталкивать Владимира Зеленского к проведению президентских и парламентских выборов, которые были отложены на неопределенный срок из-за невозможности их проведения в условиях военного положения. Россия, давно оттачивающая электоральное гибридное оружие, готова к их проведению лучше Украины. Анонимные телеграм-каналы, „спящие“ до поры до времени агенты влияния и общество в состоянии, близкому к нервному срыву – все эти факторы могут превратить избирательную кампанию в серьезную угрозу для Украины. Это не означает, что выборы проводить после завершения войны с Россией или паузы в ней не нужно, но обратить внимание на риски и обеспечить, как минимум, наблюдение со стороны мирового сообщества было бы полезным.
Вместо послесловия
Российско-украинская война в силу масштаба боевых действий, ожесточенности и продолжительности остается сегодня глобальным вызовом. Реагировать исключительно путем простых решений на него нельзя. Кремль, для которого не имеют значения результаты выборов в России в принципе, ждет возможности, чтобы вернуть Украину под свой контроль. Западу необходимо разработать комплексные решения, чтобы избежать такого сценария. И украинскому политическому руководству в этой ситуации необходимо опереться прежде всего на граждан страны, реальными делами доказавших, что независимость Украины – не миф.