"Забытая свобода" мысли. Как привлечь Россию к ответственности за разрушение украинской идентичности

Поскольку ​​​​​​Дональд Трамп продолжает настаивать на „нормализации“ отношений с Путиным, сегодня как никогда важно добиться привлечения к ответственности России за преступления, совершенные в ходе вторжения в Украину. Если эти преступления останутся безнаказанными — или, что ещё хуже, будут фактически вознаграждены, — Европе придется распрощаться с надеждой стать подлинным оплотом „верховенства права“. Тогда российские военные преступники смогут свободно разгуливать, например, по ​​​​​​​​​​Стокгольму и Брюсселю. И это будет означать только одно: Путин действительно одержал победу, а мир окончательно вступил в эпоху полной безнаказанности.

Для того, чтобы добиться справедливости, прежде всего необходимо чётко осознать природу преступлений, совершаемых Россией. Международное сообщество до сих пор – уже три года с начала полномасштабной войны – пытается дать юридическое определение тому, ради чего Путин вторгся в Украину. Уже выдвинуты обвинения по делам о пытках, насильственной депортации детей, обстрелах гражданских объектов и инфраструктуры. Ведутся попытки создать трибунал по делу о „преступлении агрессии“. Но ни одно из этих разбирательств не раскрывает сути масштабного плана Путина. Россия стремится не просто захватить украинские территории. Её задача – уничтожить саму независимую украинскую идентичность и насильственно превратить украинский народ в подчинённое, сломленное сообщество, которое будет воспринимать себя лишь частью так называемого „русского мира“.