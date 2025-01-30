Выборы без выбора: Лукашенко назначил себя президентом Беларуси в седьмой раз

В то же время, самые яркие представители оппозиции освобождены не были. За избирателями на выборах президента внимательно следила милиция. Кабинки для голосования были открыты. Бюллетени запрещено фотографировать. В этом году избирательных участков за границей не было. Белорусам, проживающим за границей Центризбирком предлагала приехать в Беларусь. Этот вариант невозможен для тех, кто выехал из-за политического преследования, получил защиту в одной из стран ЕС и уже несколько лет не рискует вернуться в Беларусь. Для экономических мигрантов дорога домой осложнялась тем, что авиасообщение стран ЕС с Беларусью приостановлено. Накануне выборов власти Беларуси обеспечили перебои в работе по меньшей мере шести VPN-сервисов, несколько иностранных сайтов не работали. Пропагандистские белорусские государственные каналы убеждали жителей страны, что Лукашенко хоть и находится у власти 30 лет, однако за неё не держится. Мир буквально находится на пороге Третьей мировой войны, а если да, то надо сплотиться, чтобы не оказаться в неё вовлечёнными. Ещё одна любимая фишка российского и белорусского диктаторов – это рекордная явка на голосовании. Кроме того, сотрудникам госучреждений были запрещены отпуска, от главных врачей требовали не отпускать и не выписывать больных до понедельника, 27 января, а в список избирателей поручили включать даже находящихся в реанимации и онкологически больных на последних стадиях. Все они должны были „проголосовать“, даже если не в состоянии стоять на ногах.