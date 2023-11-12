Вместе против автократов: как беларусы и литовцы рука об руку сражаются за свободу и демократию

В ситуации, когда Россия ведёт свою империалистическую войну против Украины и гибридную агрессию против демократических стран по всему миру, а режим Лукашенко продолжает угнетать беларусский народ и поддерживать российскую военную агрессию, единство наших стран и народов — свободолюбивых беларусов и литовцев — становится важнее, чем когда-либо.
Мы связаны гораздо сильнее, нежели простой географической близостью и общей историей. Мы глубоко понимаем проблемы и мечты друг друга и осознаем, что наши судьбы неразрывно связаны.
Наша дружба длится уже столетия. У нас много общего: от схожей кухни и народных традиций до национальных героев, таких как Константинас Калинаускас, он же – Кастусь Каліноўскі. Их наследие продолжает жить в нашем свободолюбии, нашей непоколебимой решимости сделать обе наши страны свободными. Только в условиях свободы уникальная идентичность каждого из наших народов может по-настоящему развиваться.
Многие наши художники, писатели и мыслители говорили на одном и том же языке – языке сопротивления и надежды, который продолжает вдохновлять нас и сегодня.
Когда в 1991 году литовцы вышли защищать от советских танков вновь обретенную свободу, среди защитников литовского парламента были и беларусы. А литовцы всегда – и в самые трудные моменты истории – поддерживали народ Беларуси.
Литовское государство и весь народ Литвы поддержали беларусов и после событий 2020 года. Они спасли тысячи людей, вынужденных бежать из Беларуси от масштабного террора, невиданного со времен сталинизма.
То, что Литва так непоколебимо поддерживает демократическую Беларусь, показывает не только добрососедскую волю, но и глубокую приверженность Литвы всеобщим принципам демократии, свободы и верховенства закона.
Беларусы проявили невероятное мужество, когда вышли на улицы, чтобы потребовать соблюдения своих прав. Они рисковали всем, включая свою жизнь и личную свободу, ради демократического будущего своей страны. Это напоминает путь к независимости, пройденный Литвой более трёх десятилетий назад. Но Литве тогда удалось вернуть и защитить свою свободу, в то время как беларусский народ все еще борется – и ему нужна поддержка со стороны демократического мира.
С помощью насилия мирный протест вытеснили с беларуских улиц, а режим Лукашенко, вопреки воле мирного и свободолюбивого народа Беларуси, втянул страну в незаконную и неоправданную войну. Именно сейчас, как никогда, народу Беларуси нужно, чтобы его видели и слышали, чтобы о нем помнили.
Более 60 тысяч беларусов подверглись политически мотивированным задержаниям; даже сейчас по политическим мотивам каждый день арестовывают по 15-20 человек, а за решеткой остаются не менее 1500 политических заключенных, многие из которых подвергаются пыткам со стороны режима.
Режим Лукашенко не только уничтожает независимые СМИ и гражданское общество, но и пытается растворить Беларусь в "русском мире", искоренить саму идентичность беларусов. Режим пытается уничтожить все, что связывает Беларусь с Европой. Литовцам такая насильственная "русификация" очень знакома по болезненному опыту оккупации Российской империей.
Литовцы прекрасно знают, почему нельзя уравнивать между собой диктатора Лукашенко и свободолюбивый народ Беларуси. Не зря тысячи беларусов, вынужденных бежать из своей страны из-за усиливающихся репрессий, нашли новый дом именно в Литве.
Режим Лукашенко с помощью провокаций и ложных заявлений пытается разделить нас, но мы не позволим ему этого сделать. Литва и литовцы будут продолжать поддерживать беларусов в их борьбе за свободу. Ведь мы вместе защищали свободу Литвы в январе 1991 года. Ведь литовцы и беларусы вместе выступали за свободную Беларусь после августа 2020 года. Ведь литовцы, поляки, русские, евреи, украинцы и беларусы в Литве вместе выступили в поддержку Украины 24 февраля 2022 года и будут продолжать поддерживать Украину до ее – и нашей – победы.
То, что Литва так неустанно поддерживает гражданское общество Беларуси и противостоит ее авторитарному режиму, показывает, насколько наши страны готовы способствовать процветанию и независимости друг друга.
Мы не просто соседи, которые по отдельности защищают свои страны. Мы партнеры, и мы стремимся к будущему, в котором наши страны будут развиваться в условиях мира, безопасности и взаимного уважения.
Не может быть никаких сомнений в том, что действия режима Лукашенко — его вопиющие нарушения прав человека, подавление свободы слова и участие в российской агрессии против Украины — представляют собой постоянную угрозу не только для Беларуси, но и для всей Европы.
Смелые граждане Беларуси, которые выступают против авторитаризма, часто подвергая себя большой опасности, заслуживают безусловной международной поддержки. В этом отношении Литва – далеко не просто сосед, а настоящий друг и союзник.
Благодаря тому что Литва поддерживает беларусское гражданское общество, дает убежище тем, кто спасается от преследования, и защищает интересы Беларуси на международных платформах, беларусы не только не сдаются, но и сохраняют надежду увидеть Беларусь свободной. Однако слов поддержки, какими бы правильными они ни были, недостаточно. Нужно подкреплять слова действиями.
Международное сообщество, и в частности Европейский Союз, должно продолжать предпринимать конкретные действия против режима в Минске. Решающее значение здесь имеют санкции, дипломатическое давление и поддержка беларусского гражданского общества.
Эти шаги – в сочетании с постоянной моральной и практической поддержкой со стороны таких друзей, как Литва – чрезвычайно важны, чтобы склонить чашу весов в сторону демократического будущего Беларуси. Нам нужно продолжать активно защищать демократию по всему миру от авторитарных режимов.
Путь к демократии долог и полон вызовов, но другого пути нет. Литва и Беларусь – не просто соседи, а партнеры, которые стремятся к одной мечте – мечте о единой, свободной и мирной Европе.
Пусть сегодняшние исторические события служат напоминанием о том, что в тяжелые времена дружба становится мощной силой. Связям между литовцами и беларусами – не одно столетие, и они переживут любого диктатора, который попытается их разорвать.
Демократия в Беларуси – это не какая-то далекая мечта. Это цель, которой мы должны достичь вместе.