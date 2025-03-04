Владислав Иноземцев. Упадок великой карьеры

Здесь я должен заметить, что – в отличие от большинства американских президентов последнего времени – Д.Трамп фактически „приватизировал“ одну из основных политических партий страны, превратив Республиканскую партию в личную „группу поддержки“ (всего лишь два сенатора – С.Коллинз от штата Мэн и Л.Мурковски от Аляски – проголосовали на прошлой неделе против наиболее одиозной из предложенных президентом для утверждения кандидатур, директора ФБР К.Пателя). Подобное положение было выгодно республиканцам при двух условиях: относительной рациональности Д.Трампа и устойчивости „правой волны“, спровоцированной даже не столько им, сколько перегибами и излишествами предшествующей ему демократической администрации. Между тем вскоре на фоне нарастающего разочарования Д.Трампом как личностью перед массой политиков встанет вопрос о том, насколько их политическое будущее может быть с ним связано. Этот вопрос можно было ставить и раньше, так как трампизм не был залогом успеха во многих случаях уже давно: например, в 2022 г. на губернаторских выборах в Мэриленде, где пользовавшийся уверенной поддержкой местных жителей губернатор-республиканец Л.Хоган завершал свой последний срок, трампист Д.Кокс победил на праймериз К.Шульц, опытную коллегу уходящего главы штата именно из-за поддержки Д.Трампа – но только для того, чтобы крупно проиграть выборы демократу-афроамериканцу У.Муру. Эта модель вполне может стать ролевой уже в 2026 г., когда многие трамповские выдвиженцы в массовом порядке будут отвергнуты даже там, где умеренные республиканцы имели бы большие шансы на победу. Поэтому сложно поверить, что партия не попытается „восстать“ против президента.