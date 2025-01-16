Владислав Иноземцев. Отлив "миграционной волны". Что дальше?

Устойчивость диаспор обусловливается, на мой взгляд, соответствием их положения представлениям эмигрантов об успешности. Если диаспорам в конечном счёте удаётся интегрироваться в принимающие страны и добиться более высокого уровня благосостояния, чем дома, они получают возможность существовать десятилетиями (примером может служить турецкая община в Германии). Если диаспоры подпитываются ощущением мученичества (тем, что они вынуждены были релоцироваться из-за нестерпимого положения на родине), и потому предпочитают страдать, а не работать ; общаться друг с другом, а не интегрироваться в новые общества, шансы на долгое наличие подобных сообществ близки к нулю. Российские релоканты редко считают своё положение устойчивым, а свой отъезд – жизненным достижением. Всё это, на мой взгляд, говорит о том, что уже в ближайшее время „эмигрантский сепаратор“ окончательно разделит покинувших Россию по экономическим и по политическим соображениям. Первые рано или поздно вернутся назад, вторые будут ещё более интенсивно доказывать самим себе правильность своего выбора, пока не начнут растворяться в принимающих обществах, как это произошло с российской эмиграцией 1920-х или кубинской эмиграцией 1960-х годов. Термин „релокация“, придуманный самими релокантами, таким образом и определит их судьбу: в отличие от эмиграции, релокация окажется явлением временным...