Владислав Иноземцев: конфискация российских активов - это объявление Западом войны России

В-третьих, есть еще один важный вопрос - причина такой конфискации. Кажется, что основной аргумент, представленный в поддержку конфискации, утверждает, что средства могут быть конфискованы, потому что западные державы также стали жертвами действий России, но это выглядит неуместно. Поскольку у нас нет лучшей точки отсчета, чем Война в Заливе, я напомню, что потери, понесенные европейцами и американцами, вызваны не российскими бомбардировками или обстрелами, а решениями, добровольно принятыми их правительствами в рамках поддержки Украине А все репарации, выплаченные Ираком, пошли в пользу Кувейта, а не стран, освободивших эту стану ценой потери миллиардов долларов и многих человеческих жизней. Таким образом, будет очень трудно, с одной стороны, выставить себя пострадавшей стороной, и, с другой, взять деньги и потом внезапно передать их все Украине. Я даже не говорю о том, что расходы Запада, связанные с помощью Украине, меньше 300 миллиардов долларов, и неясно, что стоит сделать с возникающей разницей.