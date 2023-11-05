Визит Сийярто в Минск или немного взаимовыгодного хайпа

Описывая в у себя в Фейсбуке свое участие в конференции в Минске, Сийярто назвал Лукашенко "г-н президент". Кто-то объяснит это обычным дипломатическим этикетом, поскольку при подобных визитах его необходимо придерживаться. Но вряд ли это так. Во-первых, это был уже второй визит главы венгерской дипломатии в Минск за этот год. Ранее он приезжал в белорусскую столицу в феврале 2023 г. И в отличие от февральского визита, в этот раз Сийярто встретился с Лукашенко. Во-вторых, Венгрия - это единственная страна ЕС, представленная в Беларуси на уровне посла. Вручив в конце сентября верительные грамоты самопровозглашенному руководителю минского режима, Зита Бенчик стала первым почти за три года дипломатом такого уровня из страны ЕС. В-третьих, еще в феврале Сийярто написал, что многие будут критиковать его тогдашний визит в Минск, но позиция Венгрии заключается в том, чтобы каналы связи оставались открытыми. Иначе говоря, такая стратегия правительства Виктора Орбана в отношении Беларуси и режима Лукашенко является осознанным выбором.