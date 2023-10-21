Виктор Воронцов. Как нам реформировать пенсионную систему второго уровня?

Какая основная цель пенсионной системы в общем и фондов второго уровня в частности? Естественно – создать возможность достойной жизни для каждого гражданина Литвы на пенсии, независимо от того, какова будет продолжительность этого периода. Мне 58 лет, и я тоже об этом думаю. Я плачу все пенсионные взносы в "Содру", инвестирую в частные пенсионные фонды, компания делает за меня дополнительные взносы в частные пенсионные фонды, и, конечно, я плачу в пенсионные фонды второго уровня максимальные 3% и государство добавляет свои 1,5%. Обеспечат ли мне все эти сбережения на пенсии тот же уровень жизни, который я имею, работая? Нет. Устраивает ли меня это? Нет! Что я сделал для того, чтобы на пенсии жить так же, как я жил работая? Я сделал две важные вещи:
- дал своей дочке самое лучшее образование, которое было на то время. Образование дало дочке возможность делать карьеру, зарабатывать больше, чем средняя зарплата, делать свои инвестиции в пенсионные фонды и недвижимость. Я надеюсь, что на пенсии я смогу рассчитывать на помощь дочки точно так же, как я помогал ей во время учебы в университетах.
- я инвестирую в недвижимость, стоимость которой в долгосрочной перспективе растет. На пенсии недвижимость даст мне, при необходимости, нужную гибкость. Я смогу, например, продать двухэтажный дом площадью 140 кв. м, который мне будет уже обременителен с точки зрения обслуживания, купить квартиру площадью 50 кв. м, обслуживание которой будет намного дешевле, а на разницу продолжать жить так, как я привык жить до пенсии.
То есть я выстроил трехуровневую систему, которая должна обеспечить мне достойную жизнь на пенсии – государственные и частные пенсии, образованные члены семьи с высоким доходом и недвижимость. И я смотрю на свою жизнь после наступления пенсионного возраста достаточно оптимистично. Поэтому, говоря о реформе пенсионных фондов второго уровня, мое предложение однозначно – разрешить тратить накопления в них на оплату обучения членов семьи в литовских университетах и на покупку недвижимости, в том числе с использованием ипотечного кредитования.
Если рассматривать использование средств пенсионных фондов второй ступени для финансирования обучения в вузах и покупки жилья с фундаментальной точки зрения, то преимущества такие:
Доступ к капиталу: пенсионные фонды второго уровня содержат ваши собственные взносы и взносы работодателя и государства, которые накапливались в течение многих лет. Использование этих средств на образование или жилье может обеспечить вам доступ к значительной сумме денег, которую вы, возможно, не сможете получить другими способами.
Низкие процентные ставки: кредиты на образование и жилье могут иметь высокую процентную ставку. Использование средств пенсионного фонда может стать экономически выгодной альтернативой. По сути, вы берете в долг у самого себя, избегая необходимости платить проценты финансовому учреждению.
Гибкость: пенсионные фонды второго уровня позволяют гибко распоряжаться средствами. Вы можете выбирать сумму и сроки изъятия средств, что позволяет легче согласовывать их с вашими финансовыми потребностями и целями.
Налоговые льготы: в некоторых странах использование пенсионных средств второго уровня на определенные цели, такие как образование или покупка первого жилья, может дать налоговые преимущества. В определенных ситуациях это может снизить ваши налоговые обязательства или освободить от налогов.
Инвестиционный потенциал: средства на вашем пенсионном счете могут со временем расти за счет инвестиций, осуществляемых управляющим фондом. Используя эти средства на образование или жилье, вы не только получаете свои сбережения, но и потенциальную выгоду от инвестиционных доходов.
Отсутствие кредитной проверки и процесса одобрения: в отличие от традиционных кредитов, использование пенсионных средств не требует проверки кредитоспособности или одобрения. Это может быть выгодно для тех, кто не может претендовать на получение кредита в банках или других финансовых учреждениях.
Личная финансовая безопасность: использование пенсионных средств на образование или жилье может повысить финансовую стабильность. Получение высшего образования может открыть более широкие возможности для трудоустройства, а собственное жилье может обеспечить долгосрочную финансовую безопасность.
Сокращение задолженности: отказ от получения кредитов на образование или покупку жилья позволяет снизить долговую нагрузку и минимизировать финансовый стресс, связанный с выплатой кредитов с процентами.
Планирование раннего выхода на пенсию: хотя очень важно учитывать долгосрочные последствия для пенсионных накоплений, использование пенсионных средств второго уровня на образование или жилье может стать стратегической частью планирования досрочного выхода на пенсию. Это особенно актуально, если вы планируете увеличить свой доход за счет образования или обеспечить себе стабильное жилье.
Владение активами: получая образование, вы приобретаете знания и навыки, а покупая жилье, вы приобретаете актив. Это инвестиции в свое будущее, и использование пенсионных средств позволяет приобрести эти активы без привлечения внешнего финансирования.
Но есть и другие преимущества такого использования пенсионных накоплений. Мы очень часто приглашаем на экскурсии в нашу компанию школьников. Показываем, каким может быть бизнес в Литве, почему из нашей компании никто не уходит, что значит немецкий семейный бизнес, объясняем, как люди попадают к нам в компанию.
После встречи мне всегда интересно поговорить со школьниками об их планах. И во время этих разговоров явно видна разница в настроениях. У школьников из Вильнюса – планы поступить в университет, возможно, за границей, хотят учиться по специальностям политика, биотехнологии, общественное администрирование. После университета интересно поработать где-то в другой стране 3-5 лет, набраться опыта и вернуться в Литву – потому что Литва – страна возможностей. У школьников из района – планы поступить в ВГТУ на инженерную специальность, но на бюджет трудно поступить, у семьи денег на учебу нет, так что придется ехать в Швецию и работать на стройке, тем более что брат уже там. И именно здесь возможность оплатить учебу за счет пенсионных средств может помочь не только уменьшить эмиграцию, но и усилить научный потенциал страны, привлечь талантливую молодежь на технические специальности.
Литовские университеты получат новые возможности финансирования своей деятельности. В долгосрочной перспективе все это приведет к повышению конкурентоспособности литовской экономики, усилению научного потенциала страны.
Возможность же использовать пенсионные накопления на покупку жилья, в том числе и с помощью кредитов, вообще полностью меняет экономику нашей страны, дает такой толчок, которого страна не имела с момента начала финансирования фондами ЕС.
В первую очередь это вливание в экономику миллиардов евро, не только лежащих в пенсионных фондах и "работающих" на зарубежных рынках, но и колоссальных накоплений населения, как в банках, так и в стеклянных банках. Покупка любой квартиры является катализатором покупок сантехники, бытовой техники, строительных материалов, мебели (а Литва один из ведущих производителей мебели в Европе), ты устраиваешь новоселье – покупаешь продукты и алкоголь в "Рими" на значительную сумму. К тебе приходят гости и дарят деньги и подарочные чеки. Внутреннее потребление покажет взрывной рост, который не упадет, а стабилизируется на значительно более высоком уровне.
В долгосрочной перспективе самый большой, нужный и полезный эффект будет получен в области демографии. Использование пенсионных накоплений позволит быстрее сформировать первый взнос на жилье, что стало просто непреодолимой проблемой для молодых семей в период космического роста цен на недвижимость. Молодые семьи не только получат возможность жить отдельно от родителей, они получат возможность завести ребенка или увеличить состав своей семьи.
Не вижу ничего опасного и плохого в ипотечном кредите – у меня их два, и это лучший учитель, как правильно выстраивать приоритеты в трате денег, экономии и правильном ведении бюджета. В то же время это и лучшая моя инвестиция.
Несомненно, возрастет количество эмигрантов, которые вернутся в страну. Сейчас абсолютное большинство сдерживает от возвращения жилищный вопрос. Уровень жизни в Литве возрос настолько, что нет смысла уже снимать квартиру и работать в Ирландии, Германии и других странах. Но возврат в Литву сдерживает необходимость жить с родителями или снимать квартиру.
Эффект от такого решения получат не только большие города, но и маленькие населенные пункты и деревни. Если ты хочешь жить отдельно, но накопления в пенсионном фонде не позволяют тебе сделать первый взнос за квартиру в Вильнюсе, то у тебя появляется шанс начать создание своего имущества в усадьбы в 30 км от Вильнюса, с квартиры в Паневежисе или дома в Таураге.
Строительный бизнес получит гарантированный объем заказов на десятилетия вперед. Толчок получит и литовская промышленность строительных материалов, наконец, мы перестанем покупать строительные блоки в Беларуси, не космические это технологии, чтобы мы не могли бы их реализовать. Значительно увеличится поступление налогов в бюджет.
Если смотреть в перспективу, очень скоро – через 30-40-50 лет придется сносить ветхий жилой фонд, построенный во время СССР. Это неизбежный процесс, как бы мы его не отодвигали и не размазывали реновацией. Увеличение жилого фонда за счет современных энергоэффективных зданий позволит значительно снизить остроту этого вопроса.
Одним из обязательных условий использования средств должно быть использование внутри семьи – родители и бабушка и дедушка могут передать свои накопленные пенсионные накопления только своим детям и внукам, но не могут их оставить не родственникам. Так мы избежим обналичивания и спекуляции на пенсионных накоплениях.
Конечно, должно быть разрешено с помощью пенсионных накоплений уменьшить свои обязательства по имеющемуся ипотечному кредиту, что особенно актуально сейчас, в период значительного роста EURIBOR.
Любой план имеет плюсы и минусы. Время поговорить о минусах. Первый и основной – а есть ли вообще в наличии все эти пенсионные деньги? Не приведет ли к банкротству пенсионной системы простое требование будущих пенсионеров вернуть часть их денег?
Второй возможный риск – увеличение ставок кредитования при росте спроса. Тут я надеюсь (но моя надежда очень слабая) на Центробанк, который контролирует банковскую систему. Большие надежды я возлагаю на приход в Литву традиционных иностранных банков и ипотечных агентств, которые усилят конкуренцию на рынке.
Третий и, с моими знаниями, последний риск — это возможное увеличение инфляции.
Безусловно, предлагаемая реформа требует более глубокого анализа профессионалами, изменения законодательства и других действий со стороны государства, но основная идея для меня кажется абсолютно нужной и полезной для жителей Литвы и государства.