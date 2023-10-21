Виктор Воронцов. Как нам реформировать пенсионную систему второго уровня?

Какая основная цель пенсионной системы в общем и фондов второго уровня в частности? Естественно – создать возможность достойной жизни для каждого гражданина Литвы на пенсии, независимо от того, какова будет продолжительность этого периода. Мне 58 лет, и я тоже об этом думаю. Я плачу все пенсионные взносы в "Содру", инвестирую в частные пенсионные фонды, компания делает за меня дополнительные взносы в частные пенсионные фонды, и, конечно, я плачу в пенсионные фонды второго уровня максимальные 3% и государство добавляет свои 1,5%. Обеспечат ли мне все эти сбережения на пенсии тот же уровень жизни, который я имею, работая? Нет. Устраивает ли меня это? Нет! Что я сделал для того, чтобы на пенсии жить так же, как я жил работая? Я сделал две важные вещи: