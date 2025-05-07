Венгрия: черный ход России, позволяющий обойти санкции

В центре этой схемы находится OTP Bank, крупнейшее финансовое учреждение Венгрии, которое, как широко считается, находится под влиянием ближайшего окружения премьер-министра Виктора Орбана. OTP не ушел с российского рынка после вторжения на Украину; вместо этого он год за годом увеличивал там свою прибыль. Только в 2024 году его чистый доход от операций в России вырос на 40%, достигнув 372 миллионов долларов. Этот рост не является чисто коммерческим. OTP Bank стал излюбленным кредитором среди российских военнослужащих, предлагая им субсидированные потребительские кредиты. Что еще более тревожно, он предоставляет банковские услуги ряду компаний, напрямую связанных с российской оборонной промышленностью, включая производителей оружия, поставщиков технологий двойного назначения и подрядчиков критической инфраструктуры.