Венгрия: черный ход России, позволяющий обойти санкции

Визит в Москву 26 марта министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто в очередной раз проиллюстрировал углубление двусторонних отношений. Однако за публичными заявлениями о торговом сотрудничестве скрывается теневая сеть финансовых и логистических соглашений, призванных помочь Кремлю обойти западные санкции.
В центре этой схемы находится OTP Bank, крупнейшее финансовое учреждение Венгрии, которое, как широко считается, находится под влиянием ближайшего окружения премьер-министра Виктора Орбана. OTP не ушел с российского рынка после вторжения на Украину; вместо этого он год за годом увеличивал там свою прибыль. Только в 2024 году его чистый доход от операций в России вырос на 40%, достигнув 372 миллионов долларов. Этот рост не является чисто коммерческим. OTP Bank стал излюбленным кредитором среди российских военнослужащих, предлагая им субсидированные потребительские кредиты. Что еще более тревожно, он предоставляет банковские услуги ряду компаний, напрямую связанных с российской оборонной промышленностью, включая производителей оружия, поставщиков технологий двойного назначения и подрядчиков критической инфраструктуры.
Помимо традиционного банкинга, OTP банк играет ключевую роль в тайном механизме финансирования, в котором участвуют венгерские агропромышленные и фармацевтические фирмы. Эти компании, якобы торгующие скотом, кормами для животных и лекарствами, выступают в качестве финансовых посредников. Средства направляются из России под видом коммерческих транзакций, а затем частично возвращаются российским организациям через завышенные контракты и фальшивые счета или перекачиваются на офшорные счета, контролируемые союзниками политического руководства Венгрии.
Эта тайная сеть поддерживает российскую военную машину, обеспечивая доступ к подсанкционным товарам, одновременно направляя финансовую поддержку правительству Орбана. Взамен Москва вознаграждает Будапешт целевыми инвестициями в автомобильный, сельскохозяйственный и промышленный секторы Венгрии, фактически обеспечивая себе верного политического союзника как в ЕС, так и в НАТО.
Это сотрудничество выходит за рамки OTP. Ведутся переговоры о приобретении Иштваном Тиборцем, зятем Орбана, российского отделения Raiffeisen Bank International — шаг, открыто поддерживаемый российскими властями. Это предоставит прокремлевским интересам новый финансовый инструмент внутри ЕС, аналогичный роли, которую сейчас играет OTP банк. Российское отделение RBI уже обслуживает клиентов в российском военно-промышленном комплексе и ведет личные счета российских солдат.
Между тем венгерские логистические маршруты остаются важными для экспорта товаров двойного назначения. Под предлогом поставок фармацевтических препаратов такие компании, как Gedeon Richter, как сообщается, перевозят материалы, начиная от химических соединений и заканчивая передовой электроникой. Агропромышленные компании используют поставки продовольствия для доставки оборудования, которое может быть использовано в военных целях.
Кремль, по сути, превратил Венгрию в гибридный форпост, встроенный в западные институты, позволяющий подсанкционную торговлю, финансирующий ее военную экономику и препятствующий европейскому консенсусу относительно дальнейших мер поддержки Украины. Эта ситуация обнажает критическую уязвимость во внутренней структуре ЕС, где сговор одного государства-члена с Москвой подрывает коллективную безопасность и применение санкций.
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