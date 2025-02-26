Украина против "второй армии мира": три года героического сопротивления

На саммите премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что для достижения устойчивого мира в Украине необходимо усиливать давление на Россию. Он подтвердил готовность британских военных присоединиться к миротворческой миссии и объявил о новых санкциях против так называемого российского „теневого флота“. Украина получит крупнейший пакет военной помощи в размере 5,6 миллиардов долларов. Стармер подчеркнул, что союзники Украины должны продолжать экономическое давление на Кремль, чтобы заставить Путина, но только идти на переговоры, но и на уступки. Он подчеркнул, что его страна готова и стремится поддержать миротворческие усилия, в частности, путём размещения войск вместе с другими европейскими партнёрами при соответствующих условиях. Испанский премьер Педро Санчес сообщил о предоставлении пакета военной помощи на сумму 1 миллиард евро. Глава правительства Швеции заявил, что его страна предоставит 100 миллионов евро на системы противовоздушной обороны Украины. Правительство Дании объявило о предоставлении Украине 270 млн евро. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил о выделении в этом году 3,5 миллиарда евро на помощь Украине. Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир заявила, что правительство её страны приняло решение о удвоении в этом году оборонной поддержки Украины. Европейский Союз также усиливает поддержку Украины. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что в марте ЕС выделит 3,5 миллиарда евро помощи и укрепит сотрудничество в энергетическом секторе. Она подчеркнула, что война в Украине – это не только её внутреннее дело, но и ключевой вызов для всей Европы и мира.