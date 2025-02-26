2025.02.26 10:59

Украина против "второй армии мира": три года героического сопротивления

 
Александр Левченко
ru.DELFI.lt
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: Reuters / Scanpix

Три года назад, 24 февраля 2022 года, Россия начала самую большую войну в Европе в XXI веке. Полномасштабное вторжение стало очередным этапом агрессии России против Украины, начавшейся с аннексии Крыма в 2014 году.

В 2022 году Москва открыто объявила о своих геноцидных намерениях: уничтожение государственности Украины и стирание национальной идентичности украинцев. Украина доказала, что способна не только отразить внезапное нападение, но и эффективно противостоять агрессору в затяжной войне. Россия пыталась интернационализировать войну, создав ось зла по вектору Москва-Пхеньян-Тегеран, но победить на поле боя не смогла.

Как и три года назад Украина не примет ультиматумов Кремля. Сегодня единственная надежда Москвы – это проведение переговоров о завершении войны за спиной Украины. Однако позиция Киева остается неизменной: Украина не примет никаких соглашений, заключённых без её участия.

Акция „Украина неделима!“

И руководство Украины, и украинское общество стремятся к миру, но не согласны на временную „заморозку конфликта“ или мир, не подкреплённый реальными гарантиями безопасности. Украина остановила российскую армию, которую в 2022 году считали „второй в мире“. Контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях в 2022 году стали стратегическим прорывом. Истощение российских сил в Бахмуте, Авдеевке, Купянске в 2023-2024 годах показало эффективность обороны ВСУ. Украинские войска продолжают наносить удары по тыловым объектам РФ, поражая базы, склады и штабы врага.

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Украинские атаки уничтожили часть Черноморского флота России, сделав его небоеспособным. Возвращение контроля над морскими маршрутами позволило возобновить экспорт украинского зерна. Москва больше не может доминировать в Чёрном море, и это стратегический успех Киева. Украина продолжает бить по военным объектам в Крыму, уничтожая склады, ПВО и авиацию врага. Потери россиян в Черном море означают, что Крым становится всё более уязвимым. Украинские партизаны активно действуют в Мелитополе, Бердянске, Луганске, Крыму. За три года войны Россия потеряла 870 000 солдат. Уничтожено 10 180 российских танков и 21 160 боевых бронированных машин, 23 630 единиц артиллерии, 1 300 систем залпового огня, 1 100 систем противовоздушной обороны, 28 боевых кораблей и подводных лодок, 38 500 тяжёлых транспортных автомобилей. Темпы мобилизации в РФ свидетельствуют о том, что армия истощается. А вот украинская армия становится одной из самых сильных в мире, интегрируясь в НАТО. Россия не только ведет войну против украинской армии, она уничтожает гражданское население. Москва систематически депортирует украинских детей в РФ. Общее количество незаконно вывезенных детей может достигать более 150 000. Россия продолжает атаковать украинские электростанции, оставляя миллионы украинцев без света, и это военное преступление.

Отключения электроэнергии в Киеве

В освобождённых городах (Буча, Изюм, Херсонщина) обнаружены массовые захоронения замученных украинцев. Россия превратила Бахмут, Марьинку, Часов Яр, Авдеевку и другие населенные пункты в руины. Это преступления, которые должны получить международную правовую оценку.

Мариуполь

Несмотря на сложнейшую ситуацию на фронте, Украина смогла сохранить и расширить международную поддержку. Украина стала ключевым государством по обеспечению европейской безопасности. Украинский вопрос остаётся центральным в мировой политике. Украина получила и эффективно применяет натовское оружие в войне против России. Украина де-факто уже часть Альянса, ведь получает военную помощь, проходит подготовку по натовским стандартам. Саммит НАТО в 2024 году подтвердил, что Украина будет членом Североатлантического союза после окончания войны. Рассматривается вопрос создания международного трибунала по поводу преступлений России. Более 50 стран мира поддерживают Украину финансово, политически и в военном смысле. Расширение формата „Рамштайн“ позволило наладить постоянную поставку оружия.

Встреча "Рамштайн"

Зерновая инициатива доказала, что Киев заботится о глобальной продовольственной безопасности. Москва использует задержки в западной поддержке для наращивания сил и изменения баланса на поле боя. Утрата Украины будет означать, что следующими целями станут Польша, страны Балтии и Молдова. Россия уже готовит гибридное наступление на европейские страны – диверсии, кибератаки, дестабилизацию правительств. Каждый день промедления при поддержке Украины приносит новые жертвы среди украинцев. Санкции должны усиливаться, а не ослабевать. До сих пор работают обходные схемы через третьи страны, включая Турцию, ОАЭ и Казахстан. Нужно закрывать все лазейки для РФ, чтобы избавить её от ресурсов для ведения войны.

Встреча лидеров NB8

24 февраля 2025 года в Киеве состоялся международный саммит „Поддерживай Украину“, посвящённый третьей годовщине полномасштабного вторжения России. В мероприятии приняли участие делегации из почти 40 стран и международных организаций. Лично прибыли главы правительств Норвегии, Испании, Эстонии, президенты Литвы, Финляндии и Латвии, премьер-министры Канады, Дании, Швеции, Исландии, а также руководители Европейского совета и Европейской комиссии. В своем выступлении президент Украины заявил, что этот год должен стать началом установления реального и надёжного мира. Владимир Зеленский наметил пять ключевых шагов, которые могут этому способствовать. Первым шагом станет участие Украины и Европы в переговорах. Второй шаг – это восстановление доверия, в частности через процесс освобождения военнопленных. Третий шаг – вступление Украины в НАТО. Президент отметил, что Альянс является самым эффективным, дешёвым и надежным способом гарантировать мир и безопасность в Европе. Четвертый шаг – это гарантии безопасности от конкретных государств. Украина имеет 28 соглашений о безопасности с партнёрами, и это очень чёткие обязательства, которые делают сильнее Украину. Пятым элементом была названа необходимость сохранять единство.

Кир Стармер и Владимир Зеленский

На саммите премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что для достижения устойчивого мира в Украине необходимо усиливать давление на Россию. Он подтвердил готовность британских военных присоединиться к миротворческой миссии и объявил о новых санкциях против так называемого российского „теневого флота“. Украина получит крупнейший пакет военной помощи в размере 5,6 миллиардов долларов. Стармер подчеркнул, что союзники Украины должны продолжать экономическое давление на Кремль, чтобы заставить Путина, но только идти на переговоры, но и на уступки. Он подчеркнул, что его страна готова и стремится поддержать миротворческие усилия, в частности, путём размещения войск вместе с другими европейскими партнёрами при соответствующих условиях. Испанский премьер Педро Санчес сообщил о предоставлении пакета военной помощи на сумму 1 миллиард евро. Глава правительства Швеции заявил, что его страна предоставит 100 миллионов евро на системы противовоздушной обороны Украины. Правительство Дании объявило о предоставлении Украине 270 млн евро. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил о выделении в этом году 3,5 миллиарда евро на помощь Украине. Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир заявила, что правительство её страны приняло решение о удвоении в этом году оборонной поддержки Украины. Европейский Союз также усиливает поддержку Украины. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что в марте ЕС выделит 3,5 миллиарда евро помощи и укрепит сотрудничество в энергетическом секторе. Она подчеркнула, что война в Украине – это не только её внутреннее дело, но и ключевой вызов для всей Европы и мира.

Урсула фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским во время визита в Киев

Три года полномасштабной войны доказали, что Украина способна отстаивать свой суверенитет и не согласится стать заложницей каких-либо внешних сил. Украина уже разбила миф о „непобедимой“ российской армии. Украинцы доказали свою стойкость, однако без должной поддержки война может стать затяжной, что выгодно только России. Быстрая, мощная и непрерывная помощь союзников – это путь к победе Украины и всего демократического мира.

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