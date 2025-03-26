Украина как щит Европы: новая архитектура безопасности

Это огромные необратимые потери русской армии. Если бы не уничтоженные более 32 000 российских танков и бронетранспортеров, они могли бы бронированным валом пройти через всю Европу вплоть до Ла-Манша. Американские войска во время 25 лет войны во Вьетнаме и 20 лет войны в Афганистане вместе уничтожили во много раз меньше техники противника, чем украинцы, при финансировании в десятки раз больше, чем для Вооруженных сил Украины. Д.Трамп почему-то всё время заявляет, что американцы предоставили Украине 350 миллиардов долларов помощи. Если бы мы столько получили американской помощи, то точно победили бы в войне. А так документально подтверждено получение помощи в 123 миллиарда долларов, из которых ещё несколько миллиардов не дошли. Поэтому американские налогоплательщики действительно помогли спасти Украину от российской оккупации, но и спасли ряд европейских стран, которые могли стать следующими жертвами нападения Кремля. Говорим, в первую очередь о Литве, Латвии, Эстонии и Молдове, а также Польше, Финляндии, Грузии и Казахстане, во вторую очередь.