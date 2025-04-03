Ты себя уважаешь? Зачем собирать деньги для семей погибших солдат США

Среди комментаторов – множество троллей и бот-аккаунтов – путинские пропагандисты свои шансы не упускают. Это подтверждает – любая тема, касающаяся НАТО для Кремля исключительно важна. Даже если речь идет не о большой политике.
Пропаганда берет свои месседжи не из воздуха, а эксплуатирует наши страхи, сомнения и недовольство. На предложение Андрюса Тапинаса пожертвовать деньги семьям погибших американцев прокремлевские аккаунты ответили целым набором аргументов. Во-первых, погибшие солдаты – не герои, потому что это был несчастный случай. Во-вторых, они контрактники, из семьям и так заплатят страховку. В-третьих, мы сами бедно живем, так давайте поможем себе, а не богатеньким американцам. В-четвертых, сбор средств – афера, ими воспользуются другие. В-пятых, пожертвовать деньги – значит „прогнуться“ под американцев.
Сначала про "аферу". С 2022 года, когда Россия развернула полномасштабное вторжение в Украину Тапинас много и часто устраивал подобные сборы средств для украинцев. Если у вас есть подозрения в его финансовой чистоплотности – обращайтесь в прокуратуру.
Кроме того, пожертвование – дело добровольное. Каждый сам для себя решает, давать ли деньги вообще, и если давать, то сколько – пару евро, пятерку или больше. Более того, можно свое доброе дело попиарить в соцсетях и привлечь к акции других, а можно сделать это втайне.
Но если вы понимаете, что по-человечески пожертвовать было бы правильно, а отдать деньги жалко, то тогда начинает грызть совесть.
И тут на помощь приходит пропаганда с уже сформулированными объяснениями, оправдывающими твой выбор. То есть я не жадный, с эмпатией у меня все в порядке. Просто я умный и не поддаюсь на обман. Удобно же, правда?!
Но в этой игре с совестью и кроется обманка, на которую вас подсаживает пропаганда. Это обманка называется цинизм – когда вы никому не доверяете и считаете, что все вокруг действуют только выгоды ради и что в стране, в которой вы живете, все плохо и бесперспективно.
Действительно, американские солдаты погибли в результате несчастного случая, возможно, по своей вине. Но разве их от этого менее жалко? Уйти, будучи в сознании, на дно болота в тяжёлой бронемашине – страшная смерть. И, если как следует вдуматься, эти солдаты вообще не должны были бы оказаться на полигоне в Пабраде, если бы Путин не решил запугать всю Европу и развязать полномасштабную войну в центре континента.
Семьи погибших действительно получат положенные выплаты. Армия в США – это важнейший институт, который, в том числе, помогает детям из бедных, часто эмигрантских семей пробиться в люди, получить хорошее образование и получить некие финансовые гарантии. Но можно ли компенсировать утрату деньгами, если это любящая семья, а не жены и подруги российских военных, которые массово гуглят „как отправить мужа (парня) на СВО“?
Посмотрите на ситуацию с другого угла. Вы идете на чьи-то похороны. Семья покойного не бедствует, но вы все равно несете им конверт с деньгами. Покойного не вернуть, но этот конвертик – ваш способ проявить сочувствие и поддержать людей не только на словах.
Все та же пропаганда любит развивать тему провинциальности Литвы, „маленькой страны“, которая якобы вынуждена „пресмыкаться“ перед крупными державами. Но со странами, как с людьми. Вы велики ровно настолько, насколько преисполнены чувства собственного достоинства и самоуважения. Рост и размер тут вторичны.
Маленький человек с психологией крепостного смотрит снизу вверх, исподлобья, на тех, кто крупнее, богаче и мощнее. Завидует и считает деньги в чужом кармане.
Человек, уважающий себя, уважает других, ведет себя с ними на равных, сопереживает им, вне зависимости от статуса и размера кошелька, от того, коллега это или босс, высокопоставленный чиновник или партнер по бизнесу. Или союзник по Североатлантическому альянсу.
Сбор денег для американских семей – это, прежде всего, проявление уважения к себе. Это еще и подтверждение того, что Литва в НАТО – не бедный родственник, которому все должны. Это выражение благодарности тем, кто готов вместе с тобой защищать твой край от угрозы с Востока.
А если кремлевская пропаганда убедила вас, что эта оборона – ненужное и глупое дело, и вы втайне ждете прихода „русского мира“, посмотрите многочисленные видео из Бучи. Как раз сейчас, в дни третьей годовщины освобождения этого города в Киевской области от российской оккупации, их найти совсем не сложно.