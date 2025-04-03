Ты себя уважаешь? Зачем собирать деньги для семей погибших солдат США

Пропаганда берет свои месседжи не из воздуха, а эксплуатирует наши страхи, сомнения и недовольство. На предложение Андрюса Тапинаса пожертвовать деньги семьям погибших американцев прокремлевские аккаунты ответили целым набором аргументов. Во-первых, погибшие солдаты – не герои, потому что это был несчастный случай. Во-вторых, они контрактники, из семьям и так заплатят страховку. В-третьих, мы сами бедно живем, так давайте поможем себе, а не богатеньким американцам. В-четвертых, сбор средств – афера, ими воспользуются другие. В-пятых, пожертвовать деньги – значит „прогнуться“ под американцев.

Среди комментаторов – множество троллей и бот-аккаунтов – путинские пропагандисты свои шансы не упускают. Это подтверждает – любая тема, касающаяся НАТО для Кремля исключительно важна. Даже если речь идет не о большой политике.

И тут на помощь приходит пропаганда с уже сформулированными объяснениями, оправдывающими твой выбор. То есть я не жадный, с эмпатией у меня все в порядке. Просто я умный и не поддаюсь на обман. Удобно же, правда?!

Но если вы понимаете, что по-человечески пожертвовать было бы правильно, а отдать деньги жалко, то тогда начинает грызть совесть.

Кроме того, пожертвование – дело добровольное. Каждый сам для себя решает, давать ли деньги вообще, и если давать, то сколько – пару евро, пятерку или больше. Более того, можно свое доброе дело попиарить в соцсетях и привлечь к акции других, а можно сделать это втайне.

Сначала про "аферу". С 2022 года, когда Россия развернула полномасштабное вторжение в Украину Тапинас много и часто устраивал подобные сборы средств для украинцев. Если у вас есть подозрения в его финансовой чистоплотности – обращайтесь в прокуратуру.

Но в этой игре с совестью и кроется обманка, на которую вас подсаживает пропаганда. Это обманка называется цинизм – когда вы никому не доверяете и считаете, что все вокруг действуют только выгоды ради и что в стране, в которой вы живете, все плохо и бесперспективно.

Действительно, американские солдаты погибли в результате несчастного случая, возможно, по своей вине. Но разве их от этого менее жалко? Уйти, будучи в сознании, на дно болота в тяжёлой бронемашине – страшная смерть. И, если как следует вдуматься, эти солдаты вообще не должны были бы оказаться на полигоне в Пабраде, если бы Путин не решил запугать всю Европу и развязать полномасштабную войну в центре континента.