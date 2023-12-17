Тень Кремля в белорусской исторической политике

В свою очередь, авторитарная Беларусь с несменяемой властью и все более увеличивающейся зависимостью от Москвы является обратным примером. Иллюстрацией этого может быть ликвидация школ и общественных организаций литовского меньшинства в стране. Но еще больше это проявляется в исторических нарративах, транслируемых режимом Лукашенко и его пропагандистами. И это таит опасность не только для белорусско-литовских отношений на уровне обществ двух стран, но и для самого белорусского общества.

Нарратив о Великом княжестве Литовском (ВКЛ) как одной из форм исторической белорусской государственности не является чем-то новым. В преамбуле белорусской Конституции, принятой в марте 1994 г., говорится о том, что современная Беларусь опирается “на многовековую историю развития белорусской государственности”. При этом, данная формулировка пережила все манипуляции, проделанные с белорусской Конституцией в результате многочисленных лукашенковских “референдумов”. Казалось бы, в данной фразе нет каких-либо упоминаний о ВКЛ. Но даже беглый взгляд на белорусскую историю в контексте слова “многовековой” говорит о том, что современная Беларусь видит в ВКЛ одну из исторических форм белорусских государств. Кроме того, известно что в проекте Конституции долгое время присутствовало упоминание о ВКЛ, Белорусской Народной Республике (БНР), а также БССР, однако активизация пророссийских настроений у значительной части депутатов тогдашнего белорусского парламента привело к тому, что упоминания об этих государственных формациях были убраны из окончательной версии документа. Это история вокруг преамбулы Конституции свидетельствует о двух вещах.