Несколько странная аргументация, ведь подписывать соглашение о полезных ископаемых отказался собственно Дональд Трамп, при этом причиной он назвал вроде бы то, что его обижал В.Зеленский. Просмотр видеосъемки встречи показывает, что американского президента никто и в помине не оскорблял, а вот негативные квалификации получил Путин. Почему Трамп объективные характеристики по отношению к Путину принял вроде бы о себе, это уже другое, не до конца понятное дело. Кроме того, журналисты подсчитали, что за три года войны Зеленский поблагодарил США 33 раза на английском языке и более сотни раз на украинском языке. Деньги, которые получила украинская сторона от США, составляют 180 миллиардов, а не 350 миллиардов долларов, о которых постоянно говорит Трамп. Эту цифру озвучил Пентагон. При этом из них 60 миллиардов пошли на модернизацию американского оборонно-промышленного комплекса и вооруженных сил США. Их в Украине не получали. А из 120 миллиардов выделенной американской помощи несколько миллиардов так и не дошли. Деньги выделяла администрация Байдена, а заблокировала отправку небольшого остатка администрация Трампа. Вооруженные силы Украины за выделенные средства уничтожили почти 32 000 российских танков и бронетранспортеров, которые могли пойти железным валом через всю Европу. Это больше в несколько раз, чем американцы уничтожили вражескую бронетехнику за 25 лет войны во Вьетнаме, 20 лет в Афганистане, и военные кампании в Ираке вместе. На эти войны американцы потратили в десятки раз больше денег, чем сейчас дали Украине.