Сложный выбор для США: поддержка Украины или уступки Путину?

Западные союзники уже достаточно много инвестировали в безопасность Украины. Поэтому отказ от принятия Украины в НАТО только лишит эти инвестиции добавленной стоимости и долгосрочной ценности. Альтернативные гарантии безопасности Киеву без привлечения реальной силы Североатлантического альянса ненадёжны. Украина уже имела подобные гарантии, такие как Будапештский меморандум (декабрь 1995 г.), которые не сработали в критических ситуациях, включая события февраля-марта 2014 года во время российского нападения на Крым. При этом возможность прекращения помощи Украине со стороны США как средство давления для сговорчивости Киева в принятии непопулярных решений только ослабит глобальные авторитет и позиции Вашингтона. Кроме того, если США откажутся поддерживать Украину, это не только отразится на их репутации как лидера демократического мира и надежном партнёре для союзников. Китай и другие авторитарные режимы, такие как Иран и Северная Корея, увидят в этом шанс действовать куда агрессивнее. Пекин сразу же планирует военным путём вернуть Тайвань. Иран продолжит программы создания ядерного вооружения и бесцеремонно вмешиваться во многие события в Ближневосточном регионе, КНДР попытается военным путем давить на Республику Корея, имея многочисленные военные подразделения, прошедшие реальную школу ведения войны против Украины на стороне России. Поэтому США, в конце концов, должны продемонстрировать, что могут поддерживать своих союзников даже в сложных обстоятельствах. При этом поддержка Украины становится как геостратегическим инвестированием в глобальную безопасность, так и сдерживанием агрессивных действий многих авторитарных режимов.