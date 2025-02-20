Шокирующее искажение реальности: реакция Запада на слова Трампа о Зеленском

За время своего президентства Дональд Трамп ещё ни разу не дал оценки российской агрессии против Украины. Ряд влиятельных политиков в Европе и США отмечают, что Украина получила от США помощи не на 350 миллиардов долларов, как заявляет Трамп, а в три раза меньше. Если бы была американская помощь в 350 млрд. долл., то Украина, видимо, эту войну уже выиграла, а так Трампу пришлось заниматься миротворчеством, при этом практически не оказывая никакой новой помощи Украине. На последнем заседании министров обороны в формате Рамштайн глава американского оборонного ведомства был единственным, прибывшим без пакета военной помощи Украине. А что касается заявлений Дональда Трампа о 4% поддержки в Украине Владимира Зеленского, то последние соцопросы указывают на 57% поддержки населения. Хотя в начале войны этот процент достигал 80-90%. А на выборах президента в 2019 году В.Зеленский победил с поддержкой 73% избирателей Украины. Это гораздо больше большинства избранных президентов из стран демократии, включая самого Д.Трампа.