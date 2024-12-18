Также в организации диверсий и гибридных атак Брюссель обвиняет офицеров Главного разведывательного управления (ГРУ - военная разведка) Юрия Сизова и Валерия Липченко, генерал-майора ГРУ Андрея Аверьянова, возглавляющего военную часть ГРУ 29115, специализирующейся на проведении информационной войны и террористических актах. Согласно публикациям журналистов-расследователей из изданий The Insider и Bloomberg, дезинформационные кампании рассказывали о „генно модифицированных комарах“ и западных компаниях, которые под видом вакцинации использовали африканское население как „бесплатную клиническую базу“. Сизов и Липченко также создавали агентурные сети, организовывали поджоги и нападения на критическую инфраструктуру в странах ЕС и Украине. Для финансирования своих кампаний российские власти использовали золото, добытое в Мали. Служащие воинской части 29115 были связаны с рядом европейских операций ГРУ. Чешский еженедельник Respekt и Bellingcat писали, что операцию российской военной разведки по организации диверсии на складах оружия в Чехии осенью 2014 персонально контролировал Аверьянов. По версии The Insider, офицеры этого военного подразделения причастны к диверсиям в Европе ещё с 2011 года.