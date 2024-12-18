Санкции ЕС: ограничительные меры против российских пропагандистов и разведслужб

Речь идёт о подрыве выборов, кибератаках и экономическом саботаже. Евросоюз предлагает ввести санкции против 16 физических и 3 юридических лиц в рамках первого пакета мер, направленных на противодействие российским дезинформационным операциям и гибридным атакам. Санкции предусматривают ограничения в отношении сотрудников и групп российской разведки, государственных чиновников и медиа-предпринимателей. Ограничение является частью нового режима санкций, утверждённого ещё в начале этого года, который сосредотачивается на препятствии операциям по дезинформации и другой дестабилизационной деятельности спонсорства России во всем мире. Перед этим администрация президента США Джо Байден заявила, что разрабатывает новые, более жёсткие санкции против прибыльной торговли нефтью с Россией. Таким образом, команда американского президента пытается усилить давление на военную промышленность Кремля в преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
В Европейском Союзе введут санкции против россиян, причастных к информационным войнам, российским гибридным операциям, информационным манипуляциям и попыткам взорвать демократические процессы по всему миру. В санкции попали пропагандисты причастные к операции Doppelgänger („Двойник“) – российской дезинформационной кампании, стартовавшей после начала полномасштабной агрессии против Украины.
Операция была направлена против аудитории европейских государств и других важных стран мира путём создания поддельных сайтов, напоминающих большие международные информационные площадки и другие авторитетные медиа источники. Подделки наполнялись фейковыми новостями. Операцию курировал руководитель общества „ГК Структура“ Николай Тупикин при активном участии сотрудницы администрации президента России Софии Захаровой. Её также связывают с проектами дискредитации российской оппозиции.
В санкционный список также внесли телеведущую и заместителя генерального директора предприятия „Газпром-Медиа“ Тину Канделаки. Эта пропагандистка не только оправдывает российскую агрессию в Украине, но и призывает к новым захватам украинской территории. На временно оккупированных Россией территориях медиа структуры Т.Канделаки участвовали в незаконной замене украинских телеканалов российскими.
Из представителей силовых структур среди кандидатов в санкционный список офицер ФСБ Артём Куреев. Он координировал операции по распространению дезинформации в Европе и Африке, запускал пропагандистские проекты Rusafro и African Initiative („Африканская инициатива“), распространял дезинформацию, обвиняя Запад в „экспериментах создания биологического оружия“.
Также в организации диверсий и гибридных атак Брюссель обвиняет офицеров Главного разведывательного управления (ГРУ - военная разведка) Юрия Сизова и Валерия Липченко, генерал-майора ГРУ Андрея Аверьянова, возглавляющего военную часть ГРУ 29115, специализирующейся на проведении информационной войны и террористических актах. Согласно публикациям журналистов-расследователей из изданий The Insider и Bloomberg, дезинформационные кампании рассказывали о „генно модифицированных комарах“ и западных компаниях, которые под видом вакцинации использовали африканское население как „бесплатную клиническую базу“. Сизов и Липченко также создавали агентурные сети, организовывали поджоги и нападения на критическую инфраструктуру в странах ЕС и Украине. Для финансирования своих кампаний российские власти использовали золото, добытое в Мали. Служащие воинской части 29115 были связаны с рядом европейских операций ГРУ. Чешский еженедельник Respekt и Bellingcat писали, что операцию российской военной разведки по организации диверсии на складах оружия в Чехии осенью 2014 персонально контролировал Аверьянов. По версии The Insider, офицеры этого военного подразделения причастны к диверсиям в Европе ещё с 2011 года.
Европейский союз также предлагает ввести дополнительные санкции в отношении Беларуси. В частности, против примерно двух десятков человек, обвиняемых в нарушениях прав человека или тех, кто получает материальную выгоду от своих отношений с правительством самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Главы МИД стран ЕС одобрят пакет мер на встрече 16 декабря в Брюсселе накануне президентских выборов, запланированных на следующий месяц в Беларуси. Соответствующие предложения поступили после того, как ЕС согласовал 15-й пакет санкций против России из-за её полномасштабного вторжения в Украину. Эти меры включают ограничения на более 45 нефтяных танкеров, участвующих в тайной транспортировке российской сырой нефти, и несколько китайских предприятий, обвиняемых в помощи Москве в разработке ударных беспилотников. Санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски заявил, что до 100 инцидентов в Европе в этом году можно объяснить „российскими гибридными атаками, шпионажем, операциями влияния. Поэтому мы должны послать Москве сильный сигнал, что этого не будем терпеть“. В списке санкций также идентифицированы три человека из Молдовы, Кот-д’Ивуара и Грузии, и одно юридическое лицо, базирующееся в Того. По информации представителей НАТО, в мае нападения, приписываемые России, участились в Европе, главным образом затронув Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию. Тем временем Верховный суд Румынии отменил первый тур президентских выборов на прошлой неделе после обвинений в активном информационном вмешательстве в избирательный процесс России.