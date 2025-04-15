Рута Эжерскене. Экономика Литвы в 2025 году – между ростом и грозовыми тучами

Фактические данные и предварительные показатели свидетельствуют о том, что, хотя темпы экономического роста Литвы остаются высокими, они уже достигли пика. Особенно это отражается на экспортных секторах – наши расчеты, основанные на данных Государственного агентства данных, показывают, что экспорт товаров литовского происхождения в Германию, нашего основного партнера, не только стагнирует, но даже немного сокращается. Литовские производители становятся всё более осторожными в своих ожиданиях, а производство в секторе автокомпонентов сокращается. Эти признаки указывают на то, что экономические проблемы Германии уже сказываются и на нас.
На внутреннем рынке также наблюдаются первые признаки замедления. Хотя в феврале объем розничных продаж превысил постковидный пик, ожидания потребителей снова начинают ухудшаться. Данные Европейской комиссии показывают, что потребительские настроения в Литве в марте были наихудшими с конца 2023 года. Поскольку ожидания тесно связаны с потреблением, вероятно, что в ближайшем будущем как внутреннее потребление, так и промышленная активность замедлятся.
Однако, пожалуй, главный вызов – так называемый „слон в комнате“ – это тарифы, объявленные Дональдом Трампом. Пошлина в размере 20% для Евросоюза не символическая – цифры показывают, что одно только это решение приведет к снижению ВВП еврозоны на 1% в 2025 году. Экспорт Германии в США сократится примерно на 15%, а это означает, что вместо ожидаемого роста экономика этой страны будет стагнировать. Поскольку экспорт Литвы тесно связан с Германией, даже к меньшему влиянию на нас (прогнозируемое снижение роста ВВП на 0,3%) следует отнестись серьезно.
Однако здесь кроется и возможность. Поскольку в Германии растут издержки производства, компании страны будут искать способы их снижения. Альтернативой может стать Литва с ее квалифицированной рабочей силой, конкурентоспособным ценообразованием и быстро модернизирующейся промышленностью. Особенно для тех предприятий, которые инвестируют в производительность и качество – это наше окно к новым заказам и долгосрочным контрактам.
Обобщая, можно сказать, что рост ВВП Литвы в 2025 году, по прогнозам, составит 2,6%, то есть он останется высоким, но медленнее впечатляющей динамики конца 2024 года. Кроме того, ключевым риском остается эскалация торговой войны, которая может усилить тревожность рынков и инвесторов.
Однако позитивный сценарий всё еще возможен. Если США, испытывая давление экономического спада и предстоящих выборов 2026 года, осенью смягчат свою тарифную политику, это может стать мощным импульсом для рынков и вернуть „V“-образную траекторию восстановления экономики как в США, так и в Европу и Литву.
Сейчас мы должны сохранять бдительность, но и оптимизм – именно такой настрой позволяет нам не только реагировать на вызовы, но и воспользоваться возможностями, когда они появляются.