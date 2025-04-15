Рута Эжерскене. Экономика Литвы в 2025 году – между ростом и грозовыми тучами

Начало 2025 года ознаменовалось неоднозначными настроениями для экономики Литвы. С одной стороны, если оглянуться на конец прошлого года, ситуация выглядела как по учебнику – в четвертом квартале 2024 года ВВП страны подскочил на целых 3,7%, таких темпов мы не видели с начала 2022 года. Восстановление промышленности, растущие объемы розничной торговли, улучшение потребительских ожиданий и даже первые признаки восстановления рынка жилья позволили нам войти в 2025 год с явно позитивным настроем. Однако, как это часто бывает в экономике, то, что растет, не может расти вечно.