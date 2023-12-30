Русофобы в поисках русофобии: что не так с кремлевской критикой балтийской декоммунизации

Логично, что в эпоху независимости и смены повестки атрибуты почившей идеологии — не эстетические и не исторические — стали демонтироваться. С тенденцией отделения интернационального и национального, партийного и народного, унифицированного от уникального успешные постсоветские общества можно только поздравить. Вряд ли мы найдем безупречные примеры декоммунизации (качественная люстрация, демонтаж не столько звезд и серпов, сколько сути идей), но вектор сам по себе верный. Посему — не устанем повторять — варварством, безумием и манкурством является именно что официальный российский вектор (от верхов до низов), где снос памятников "борцам с великорусским шовинизмом" (на языке Лениных, Зиновьевых и Сталиных это означало борьбу как раз таки с эволюцией и сохранением здорового русского самосознания) всерьез зовется "русофобией".