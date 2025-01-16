Результаты санкций США: российская нефть застряла у берегов Китая и Индии

„Теневой“ флот России насчитывает около 600 судов, совершающих незаконные операции с подсанкционной российской нефтью. Они перевозят около 4 млн баррелей в день и приносят России десятки миллиардов долларов в год. Санкции касаются около 160 танкеров и ключевых игроков рынка, включая страховые компании, сообщает Управление контроля за иностранными активами США (OFAC). Суда теневого флота РФ используют как российский флаг и страховые сертификаты, так и пользуются услугами третьих стран для усложнения идентификации и ограничения деятельности кораблей, осуществляющих перевозку подсанкционных российских товаров. Часто суда теневого флота, входя в территориальные воды и свободные экономические зоны разных стран, выключают системы идентификации, что является строгим нарушением международного морского права и может создать аварийные ситуации. Недавний инцидент с умышленным повреждением телекоммуникационного кабеля в Балтийском море, к которому причастен связанный с Россией танкер Eagle S, к тому же имевший на борту шпионское оборудование, стал прямым доказательством того, что российский теневой флот используется для ведения гибридной войны против запада. Российский теневой флот, который ходит под флагами многих стран мира, часто несёт экологическую угрозу. Корабли теневого флота имеют ненадлежащее техническое состояние, что в случае возникновения внештатной ситуации может повлечь за собой разлив нефти и нефтепродуктов в море, как это произошло в Керченском проливе в декабре 2024 года. Учитывая плохую страховку, которую имеет большое количество таких судов, финансовые расходы для ликвидации последствий подобных ситуаций понесёт прибрежное государство, где произошел инцидент, а не Россия.