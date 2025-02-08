Редкоземельные металлы как гарантия безопасности: Украина и США на пути к соглашению

Редкие металлы обладают уникальными свойствами, что делает их незаменимыми в высокотехнологичной промышленности, включая производство электроники, аккумуляторов, магнитов, лазеров и современной военной техники. Украина имеет запасы лития – около трети от доказанных в Европе; запасы графита – входит в топ-5 ведущих государств; запасы титана – входит в топ-10 стран; залежи урановых руд – занимает первое место в Европе и 11-е в мире. В Украине также есть запасы и другого критического сырья: марганца, железа, золота, свинца, цинка, кобальта, никеля, меди, циркония и т.д.

Значит ли всё это, что Украине следует ожидать новых поставок оружия из-за океана и быть готовым к продолжению войны. Также не исключено, что президент США вооружит Украину до зубов, однако не позволит применять всё оружие в надежде на заключение быстрого мира. Что касается редкоземельных металлов, то часть из них залегает в оккупированной зоне. Возможно, Украине теперь дадут оружие, чтобы их вернуть военным путем. Канцлер Германии О.Шольц назвал предложение президента США „привязать“ помощь Киеву к украинским ресурсам „эгоистическим“. По его словам, Киев должен использовать эти ресурсы для восстановления страны по окончании боевых действий.