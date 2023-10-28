"Простые люди ни в чем не виноваты": как политическая наивность Запада подвела Украину и подводит Израиль

Такая политическая наивность легко выдается за любовь к ближнему и уважение человеческого достоинства, однако именно она губит ни в чем не повинных людей в Украине и в Израиле. Даже если не соглашаться по поводу исторических корней этих конфликтов, нужно признать, что и Россия, и Палестина в нынешнем состоянии представляют собой угрозу мирным государствам – в том числе и потому, что российское и палестинское общества позволяют своим руководителям втянуть себя в эту агрессию. Если агрессоры прикрываются своим населением, а население с этим в целом согласно, то оно будет страдать вместе с агрессорами. В мире, поделенном на страны, каждая страна должна думать прежде всего о защите своих граждан, и лишь потом – о других. Такова жестокая реальность, которая не считается с западным идеализмом, взращенным десятилетиями мирной жизни после конца Второй мировой войны.