Призрак советской борьбы с "империализмом". Почему Россия не поддерживает Израиль в конфликте на Ближнем Востоке?

Российская Федерация стала первой страной, официально принявшей в своей столице делегацию ХАМАС. Одни комментаторы поспешили назначить уже ведущего агрессивную войну на территории Украины диктатора виновником и главным режиссёром ещё одного военного конфликта, другие же указали на очевидные факты зависимости кремлёвского режима от своих иранских "партнёров", являющихся к тому же ещё и давними союзниками ХАМАС.
И действительно, возможность путинской армии продолжать войну против Украины во многом зависит от иранских поставок, включающих в себя столь необходимые ВС РФ патроны, снаряды и беспилотные летательные аппараты. Тут можно было лишь посмеяться над тем, как государство, некогда гордившееся своим ВПК и претендовавшее на статус мировой сверхдержавы, попало в зависимость от находящейся в международной изоляции страны Третьего мира и вынуждено вести свою внешнюю политику с оглядкой на авторитетное мнение иранских мулл, и закрыть на этом вопрос. Однако это было бы излишним упрощением более сложной картины, в которой текущие политические альянсы и сиюминутная выгода могут перекликаться с тенденциями, истоки которых насчитывают далеко не первый десяток лет.
Чтобы понять, какие предпосылки привели к нынешнему положению дел, следует обратиться к истории Советского Союза: государства, чьим наследником официально провозгласила себя Российская Федерация.
История советско-израильских отношений, из которых во многом произрастают и нынешние отношения российско-израильские, не была такой уж простой и однозначной. Несмотря на то, что основатели СССР, включая Владимира Ленина, не питали тёплых чувств к любым идеологиям и объединениям на национальной почве, включая сионизм, в первые месяцы и годы существования еврейского государства Советский Союз активно поддерживал потенциальный форпост своего влияния на Ближнем Востоке. Свежеобразованные в ходе распада английской и французской колониальных империй арабские государства воспринимались советским руководством как проводники влияния своих бывших метрополий. Чему, косвенно находились подтверждения — так, в ходе Первой Арабо-израильской войны трансиорданским Арабским легионом, самым эффективным подразделением антиизраильской коалиции, командовал британский генерал Джон Баготт Глабб.
И Израиль, в котором на ранних стадиях его существования преобладали левые политические течения, виделся своего рода противовесом этого влияния. Первый премьер-министр Израиля Давид Бен Гурион являлся человеком откровенно левых взглядов, сторонником ведущей роли рабочего класса в становлении еврейского государства. Бен Гурион в ранние годы своей политической деятельности называл себя большевиком и выступал за развитие сотрудничества с СССР, хоть в последствии и осуждал тоталитарный и репрессивный характер советской власти. Возглавляемая им партия социалистическо-сионистская МАПАЙ ("Партия рабочих в Эрец-Исраэль") заняла первое место на выборах в Кнессет 1-го созыва. Левые и даже откровенно про-советские партии Израиля составили в итоге парламентское большинство.
СССР стал первым в мире государством, официально признавшим Израиль немедленно после провозглашения последним независимости. С началом первой Арабо-израильской войны Советский Союз также занял про-израильскую позицию. Уже упомянутое представление об арабских государствах, как о сателлитах своих бывших метрополий, проводниках колониализма и империализма в регионе, сыграло свою роль в советской пропаганде.
Так, в статье газеты "Правда" от 30 мая 1948 года было написано: "Надо ясно сказать, что, ведя войну против молодого израильского государства, арабы не сражаются за свои национальные интересы, ни за свою независимость, но против права евреев создать своё собственное независимое государство. Несмотря на всю свою симпатию к движению национального освобождения арабского народа, советский народ осуждает агрессивную политику, ведомую против Израиля". И, хотя в прямых поставках оружия находящемуся под действием оружейного эмбарго еврейскому государству было отказано, советское руководство допустило поставки израильским войскам оружия и снаряжения через союзную и входящую в советский военно-политический блок Чехословакию.
Первые поставки оружия начались ещё на ранней стадии войны, когда государство Израиль ещё не было официально провозглашено, соседние арабские страны (по крайней мере, открыто) ещё не вмешались в конфликт, а столкновения происходили между иррегулярными формированиями и ополчениями, такими, как "Хагана", "Иргун" и "Лехи" с еврейской стороны, и "Армией Священной Войны" и "Арабской освободительной армией" со стороны арабов. Поставки осуществлялись контрабандным путём, в обход международного эмбарго, а доставляемое военное снаряжение маскировалось под товары гражданского назначения: так, одна из партий оружия и боеприпасов была замаскирована мешками с луком и картофелем.
По мере наращивания поставок еврейские ополчения, преобразованные в "Армию обороны Израиля" после провозглашения израильской независимости, получили достаточное количество оружия, техники и боеприпасов, чтобы от оборонительных действий перейти к наступательным и отбросить армии арабских государств.
В общей сложности за всё время поставок из Чехословакии Израиль получил 34 500 винтовок, как минимум 5 515 лёгких и 900 тяжёлых пулемётов, 500 пистолетов, а так же множество другого вооружения, снаряжения и боеприпасов. Для небольшой армии небольшого государства данный объём являлся весьма солидным и весьма полезным. Помимо стрелкового вооружения, социалистическая Чехословакия поставила Израилю 25 истребителей собственного производства и десятки британских истребителей. Поставки и позволили новорождённым ВВС Израиля создать паритет с превосходящими воздушными силами противника. Всё это, а также большое количество репатриировавшихся в Израиль ветеранов Второй Мировой, сыграло крайне важную роль в том, что молодое еврейское государство смогло выстоять и победить.
Однако, вскоре после окончания Войны за независимость, отношения между Израилем и Советским Союзом стали стремительно ухудшаться. Причиной для конфликта стало как нежелание Израиля становится на сторону Советского блока в разгорающейся Холодной войне, так и вопрос о репатриации советских евреев. Советское руководство очень болезненно относилось к навязчивому желанию ряда своих граждан уехать из "страны победившего социализма", клеймя каждого стремящегося покинуть СССР "безродным космополитом".
Уже во второй половине 1949 года торговля между Советским Союзом и Израилем был приостановлена, а в феврале 1953 официально разорваны дипломатические отношения. Причиной размолвки стал взрыв бомбы, заложенной на территории советского посольства в Тель-Авиве — предположительно террористической организацией "Малхут Исраэль" ("Израильское царство", так же известна под названием "Црифинское подполье"). Атака стала ответом на нашумевшее "Дело врачей" и привела к ранениям трёх человек, включая жену советского посла. И, хотя члены "Израильского царства" вскоре были осуждены за ряд других преступлений (их причастность к нападению на посольство так и не была доказана), советское правительство всё равно возложило ответственность за теракт на руководство Израиля. И, пусть дипломатические отношения между странами были восстановлены уже в июле того же года, дальнейшая тенденция к росту взаимного напряжения была явно намечена.
Следующей вехой в развитии (или, вернее, деградации) советско-израильских отношений стал Суэцкий кризис 1956 года, так же прозванный Второй Арабо-израильской войной. Конфликт, вызванный национализацией Суэцкого канала египетским правительством, привёл к вооружённой интервенции против Египта со стороны коалиции Израиля, Франции и Великобритании. Советский Союз, заключивший до этого договор о поставке вооружения Египту, не только резко осудил военные действия, но и подкрепил своё осуждение угрозами.
Так, тогдашний генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв, по некоторым данным, намекнул участникам антиегипетской коалиции на потенциальную возможность ядерного удара по их территории. Интересен тот факт, что данный конфликт, пожалуй, был одним из последних, если не последним, где СССР и США, по сути, оказались на одной стороне, оказывая давление на Израиль и его союзников с целью прекращения боевых действий. Дальнейшие вооружённые конфликты в регионе уже будут проходить в привычной всем парадигме Холодной войны.
По мере того, как Израиль в своей внешней политике всё больше и больше ориентировался на страны Запада, Советский Союз разворачивался в сторону поддержки арабских государств. Пусть распространившаяся в регионе и идеология "арабского социализма", чьи пропагандисты и последователи пришли к власти в ряде арабских стран, и заметно отличалась от пропагандируемого в СССР ортодоксального марксизма-ленинизма, но всё же воспринималась советским руководством, как и левый сионизм парой десятилетий ранее, потенциально союзной, способной обеспечить влияние Советского Союза в регионе.
Израиль, после совместных с западными союзниками наступательных действий в ходе Суэцкого кризиса, воспринимался уже не как сражающееся за существование молодое государство, с которым потенциально можно и нужно иметь дело, но как плацдарм западной "империалистической агрессии". Арабы же в духе прославляемой советской пропаганды антиколониальной и антиимпериалистической борьбы представлялись уже борцами с этой самой "империалистической агрессией", а следовательно, заслуживали всевозможной экономической, дипломатической, и, конечно же, военной поддержки.
Окончательную точку в дипломатических отношениях СССР и стран Варшавского договора с Израилем поставила Шестидневная война. 10 июня 1967 года СССР окончательно разорвал отношения с Израилем. Его примеру последовали практически все участники Соцблока, включая Чехословакию, чья далеко не безвозмездная, но очень своевременная помощь помогла Израилю выстоять в войне за независимость. Единственным членом Варшавского договора, сохранившим контакты с Израилем, осталась Румыния.
На протяжении ряда арабо-израильских конфликтов советская сторона не только помогала арабским государствам вооружением, но и, по сути, являлась полноценным участником военных действий. Контингент советских военных советников в Египте и Сирии, которые отнюдь не только "советовали", но порой и непосредственно принимали участие в боевых действиях на стороне арабов, исчислялся десятками тысяч.
Особый вклад в ведение войны внесли советские лётчики и операторы систем ПВО. Официально Советский союз отрицал прямое вмешательство в конфликт, а потери были засекречены и в полной мере не озвучены до сих пор. Однако, по совокупности имеющейся информации, счёт потерь советских военных контингентов на Ближнем Востоке за период от Шестидневной войны 1967 года до Ливанской войны 1982-1985 годов вполне может идти на сотни. При этом, фактически ведя войну против Израиля на фронтах внешних, Советский Союз никогда не забывал про фронт внутренний — идеологический. По мере продолжения Холодной войны и увеличения масштаба репатриации евреев в Израиль, сионизм превратился в одного из главных идейных врагов советского строя. Сионизм представлялся фашистской идеологией, существующей с целью порабощения и эксплуатации остальных народов, и союзником "международного империализма" в борьбе против социалистических государств.
В 1975 году по инициативе СССР Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций приняла резолюцию "Ликвидация всех форм расовой дискриминации", признававшую Израиль государством, практикующим апартеид, и провозглашавшую сионизм формой расизма и расовой дискриминации. Внутри самого Советского Союза также бушевали кампании по изобличению сионизма, издавались книги и фильмы, рассказывающие о планах сионистов и их западных союзников по уничтожению советского государства. СССР часто называют страной "государственного антисемитизма", но это верно лишь отчасти.
В отличие от "классических" антисемитов из других стран и эпох, советские антисионисты вовсе не стремились очистить страну от евреев. Напротив, репатриация евреев всячески осуждалась, и до определённого момента натыкалась на препятствия со стороны советских властей. Сионизм как движение, направленное в первую очередь на воссоединение еврейского народа на территории Израиля, вступал в явное противоречие с советским представлением о "новой исторической общности" единого советского народа, в которую, отринув свои былые национальные идентичности, должны войти все без исключения жители СССР . Стремление значительной части советских евреев к переселению воспринималась как измена "социалистическому отечеству", призыв к переселению — как антисоветская подрывная деятельность.
Именно в такой атмосфере накала внешней и внутренней борьбы с "международным империализмом" и его союзником - "международным сионизмом", на службу в Комитет Государственной Безопасности пришёл будущий президент Российской Федерации Владимир Путин.
Его деятельность в рядах Госбезопасности началась с борьбы против диссидентов и инакомыслящих. Так, в 1976 году Путин участвовал в расследовании дела по 70-й "антисоветской" статье УК РСФСР о нанесённой на стену Петропавловской крепости надписи "Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков!", и проводил обыски у совершивших данное "преступление" диссидентов.
Разумеется, как сотрудник КГБ и член КПСС, Владимир Путин не мог не проходить тщательнейшую идеологическую подготовку и обработку. А идеологическая подготовка в духе «осаждённой крепости», которую со всех сторон атакуют враги внешние и подтачивают враги внутренние, помноженная на «спецслужбистскую» профессиональную деформацию, даёт свои плоды. В том числе, плоды в виде всё усиливающейся с годами паранойи, когда любое отклонение от «генеральной линии партии», какой бы она ни была, воспринимается как следствие происков «заокеанских кукловодов» и финансируемой ими «пятой колонны», а под каждым кустом мерещатся «подрывные элементы» и «националистическое подполье». И традиционный выбор врагов и традиционный выбор друзей, когда «врагами» провозглашается «коллективный Запад» и его союзники, а «друзьями» - соратники по борьбе с «империализмом» и «колониализмом», так же достался российскому государству (и, видимо, российскому лидеру) в наследство от Советского Союза, преемником которого Российская Федерация себя с гордостью провозглашает. И российский президент не одинок ни в своих взглядах, ни в своей паранойе — РФ до сих пор управляется поколением коммунистов, комсомольцев, чекистов, ни разу не отрекавшихся от своих взглядов и продолжающих нести всё те же советские идеологические штампы, ныне вступившие в союз с неким квазирелигиозным мессианством и идеей о противостояния «духовного» Востока «бездуховному» Западу. И подобные иррациональные причины вполне могут задавать вектор как внутренней, так и внешней стратегии ничуть не хуже, а порой и вступая в симбиоз с холодным политическим расчётом и банальной личной корыстью.