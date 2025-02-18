Поворот на Восток. Где лежат корни новой американской внешней политики и чем она опасна для Европы

Америка Трампа намерена строить свои отношения с союзниками на транзакционной основе — „ты мне, я тебе“. Прошлые заслуги значения не имеют. Администрация Трампа намерена предоставить Европу самой себе, а сама вплотную заняться конфронтацией с Китаем. Более того, в этой новой системе международных отношений путинской России уготовано место партнера США. Вопрос только в том, что этому подходу могут противопоставить как Европа, так и Китай.
В субботу 15 января на конференции по безопасности в Мюнхене спецпосланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог сделал ряд важнейших заявлений. В ходе панельной дискуссии, организованной Deutsche Welle Келлог сказал, что США не видят Европу за столом переговоров в Украине, но готовы „учесть ее интересы“. При этом европейским союзниками Келлог отвел „решающую роль“ в обеспечении суверенитета Украины. В переводе с дипломатического языка на общепринятый это означает, что США намерены договориться с Россией, а выполнение договоренностей возложить на европейские страны.
Келлог также сказал, что США намерены заставить Россию разорвать союзы с Китаем, Ираном и КНДР, которых, как он сказал, „не было четыре года назад“. Добиться этого Келлог предложил путем введения дополнительных санкций на российский нефтяной экспорт.
Очевидно, что одних санкций для этого будет недостаточно. Америке как минимум придется отменить торговые санкции и заставить ЕС сделать то же самое, а как максимум заменить собой Китай в роли основного торгового партнера России, которым он стал за три года войны. Что дальше? Замена КНДР и Ирана в роли поставщиков вооружений?
Идеологических препятствий к такому развороту у администрации Трампа нет. Трамп и Путин разделяют консервативную правую повестку. Как показывает речь вице-президента Вэнса, США готовы поддерживать в Европе те же силы, что на протяжении многих лет пользовались покровительством Кремля – крайнеправых.
Выступлению Келлога предшествовали заявления министра обороны США Питера Хегсета, который заявил, что членство Украины в НАТО исключено, возврат к границам 2014 года нереалистичен, а американские войска в Европе „не навсегда“. Эти заявления настолько близки к требованиям Москвы, что Хегсет и другие чиновники администрации Трампа позднее постарались их дезавуировать. Но их отказ от своих слов на фоне заявлений Келлога звучит неубедительно.
Его заявления сигнализируют о новом курсе США на мировой арене. Этот курс базируется на идеях, изложенных в „Проекте 2025“ - программном документе администрации Трампа по внешней и внутренней политике. Delfi подробно разобрал „Проект“ летом прошлого года.
Напомним, что вся внешняя и оборонная политика США, по мнению авторов этого документа, должна быть полностью подчинена борьбе с Китаем за Тайвань, которая так и называется „холодной войной“. С этой целью предлагается сконцентрировать все американские силы в азиатско-тихоокеанском регионе, а Европу предоставить заботиться о безопасности от России самостоятельно. В документе в крайне размытых выражениях лишь сказано, что США должны выстраивать особые отношения со странами „восточного фланга“ НАТО. Прикрывать своих союзников в Европе в рамках этой концепции Америка будет только с помощью ядерного оружия.
И США уже приступили к реализации этой программы. Давление на Панаму несколько недель назад закончилось заявлением о том, что Панама выходит из китайской инициативы „Один пояс и один путь“. На днях Госдепартамент убрал со своего сайта упоминание, что США не признают независимость Тайваня — уступка, сделанная Китаю много лет назад в рамках нормализации отношений между странами. Китайский МИД осудил и давление США на Панаму и изменения на сайте Госдепа.
Программа „Проекта 2025“ имеет глубокие корни в американской внешнеполитической школе так называемого „реализма“. Ведущий ее представитель — Джон Миршаймер, профессор Чикагского университета, специалист по международным отношениям, автор теории „офшорного балансирования“. В 2016 году на фоне предвыборной кампании в США Миршаймера с почтением приняли в Московском государственном институте международных отношений. Газета „Коммерсант“ – политический рупор Кремля, опубликовала пространное интервью профессора, в котором он изложил свою теорию.
Он утверждал, что США должны вести себя на мировой арене, как Великобритания в XIX веке — наблюдать, чтобы в разных регионах не появлялись державы-гегемоны, и для этого стравливать страны между собой. По его мнению, для США есть три региона в мире, заслуживающих внимания: Европа, Восточная Азия и Персидский залив. „Принципиальная угроза для США в любом из этих трех регионов — возникновение там потенциального гегемона. Одной страны, которая пытается подчинить себе остальные. Потому что война в этих регионах — не в стратегических интересах США. За чем надо следить в этой ситуации — не появилось ли на горизонте таких стран, как имперская Германия, СССР или сегодняшний Китай. Чтобы предотвращать появление такого гегемона, США необходимо сотрудничать в этом с местными великими державами. И только если они одни не справляются — подключаться самим“.
В качестве идеального примера „офшорного балансирования“ профессор привел Первую мировую войну, приведшую к миллионам жертв в Европе и распаду четырех империй. „США не вмешивались до последнего, до апреля 1917 год, —- сказал он, — но потом переломили ситуацию в пользу Антанты. При этом США понесли минимум потерь по сравнению с Россией, Германией или Францией. До того они рассчитывали на местные державы в деле сдерживания Германии. Это оптимальный для США ход“.
Миршаймер настаивал на необходимости вывода американских войск из Европы, потому что там, по его словам „нет потенциального агрессивного гегемона, угрожающего союзникам США“. Россия, по его мнению, таковым гегемоном не является. Он также настаивал и на концентрации американских войск в Юго-Восточной Азии против Китая, поскольку там „нет никакой местной державы, которая могла бы сдержать его“.
В этом же интервью профессор прямо отрицал субъектность не только Украины, но и так называемых „малых стран“ вообще: „Малые государства в орбите великой державы не имеют никаких прав, когда речь заходит о формировании внешней политики“, — заявил он. Если строго следовать теории Миршаймера, то все страны Европы, включая Латвию, Литву, Эстонию и даже Францию и Германию, являются „малыми“, поскольку их экономический и военный потенциал несравним ни с потенциалом США, ни с потенциалом России. Именно так к ним и относятся сейчас американцы, не желая включать представителей ЕС в число участников переговоров и требуя от Украины передачи 50% полезных ископаемых.
В своем интервью PBS от 12 февраля Миршаймер снова отрицает, что Россия является угрозой для Европы и имеет амбиции полностью захватить Украину. Эта позиция удивительна, с учетом того, что Россия в 2021-2022 году во время переговоров с США прямым текстом настаивала на выходе НАТО из Восточной Европы. „НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года“, — заявил тогда замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Не так давно Россия вспомнила об этих требованиях. В начале января источники Financial Times в Москве сообщили: „Главной целью Путина на любых переговорах являются новые соглашения по безопасности, которые гарантировали бы, что Украина никогда не вступит в НАТО, а возглавляемый США военный альянс откажется от части размещения своих сил на востоке“.
Не стоит забывать и том, что первой целью российского наступления в 2022 году был Киев, а вовсе не Восток и Юг Украины. Россия выдвигает Украине условия, которые иначе чем капитуляцией назвать нельзя.Тем не менее, очевидно, администрация Трампа в своем стремлении оставить Европу один на один с Россией разделяет эту точку зрения.
Впрочем, теоретик, на идеях которого построена новая внешняя политика администрации Трампа, все же понимает, что Украина не примет условия сделки, продиктованные Путиным. Об этом он заявил в своем интервью 15 февраля. Сегодня Владимир Зеленский подтвердил догадки Миршаймера, сказав, что Украина не будет принимать участия в переговорах в Саудовской Аравии между представителями РФ и США и не будет признавать их результаты.
Последователи Миршаймера в администрации Трампа будут принуждать Украину изменить позицию. Ведь, судя по их действиям, считаться с её позицией они не намерены. Средство для этого у них есть — Трамп прямо говорил, что прекратит военную помощь Украине, если она откажется от сделки.