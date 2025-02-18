Поворот на Восток. Где лежат корни новой американской внешней политики и чем она опасна для Европы

Он утверждал, что США должны вести себя на мировой арене, как Великобритания в XIX веке — наблюдать, чтобы в разных регионах не появлялись державы-гегемоны, и для этого стравливать страны между собой. По его мнению, для США есть три региона в мире, заслуживающих внимания: Европа, Восточная Азия и Персидский залив. „Принципиальная угроза для США в любом из этих трех регионов — возникновение там потенциального гегемона. Одной страны, которая пытается подчинить себе остальные. Потому что война в этих регионах — не в стратегических интересах США. За чем надо следить в этой ситуации — не появилось ли на горизонте таких стран, как имперская Германия, СССР или сегодняшний Китай. Чтобы предотвращать появление такого гегемона, США необходимо сотрудничать в этом с местными великими державами. И только если они одни не справляются — подключаться самим“.