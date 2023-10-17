Польша: люди устали от "Права и справедливости"?

Часть экспертов из Польши предупреждали, что лидеры "Права и Справедливости" в случае своей победы на нынешних выборах готовы начать подготовку к выходу Польши из состава Европейского Союза. И хотя подобные заявления могут казаться чересчур гиперболизированными, не стоит забывать, что благодаря усилиям политиков-популистов Великобритания вышла из состава ЕС .

Поражение "Права и Справедливости" и возвращение "Гражданской коалиции" для Литвы не означает того, что Варшава откажется от хорошо налаженных за последние годы отношений, и на линии Вильнюс – Варшава снова похолодает. И Литва, и Польша в настоящий момент занимают однозначную позицию – противостоят экспансии Кремля. Партии обоих государств, несмотря на то, кто находится у власти – правые или левые - прекрасно понимают, что разногласия приведут к триумфу третьей силы – Кремля. Возвращение к власти "Гражданской коалиции" означает для Польши прежде всего возвращение к демократическому пути, по направлению к европейским ценностям, а не изоляционизму и популистским заявлениям.