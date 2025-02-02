Поликлиники, демократия и сохранность старого города. Колонка о том, что нравится в Литве беларусской писательнице

Первое и главное, что меня впечатлило, — это пустые коридоры. В памяти еще живы картины переполненных коридоров, где заняты все стулья, облеплены все стены уставшими пациентами, а к врачу ты попадаешь только через пару часов, хотя у тебя есть талон со временем приема. Люди злы. Кто-то всегда рвется в кабинет с неизменным: „Мне только спросить“. Что происходит с врачом, нетрудно догадаться, а милый добрый доктор воспринимается как чудо. Кстати, терапевты и педиатры еще ходят на вызовы к больным домой помимо приема в учреждении.

Наша семья сразу же зарегистрировалась в поликлинике (я, муж и сын) и периодически обращается к специалистам, особенно ребенок, который, сами понимаете, иногда болеет.

Не раз слышала, как литовцы ругают медицину : мол, к врачам попадаешь только через месяц, ужасно ждать так долго. Моя подруга по привычке здесь обращалась только в платные медцентры — осталось в памяти обслуживание в беларусских государственных поликлиниках. Казалось, что тут также страшно.

Да, мне тоже приходилось как-то ждать приема к специалисту пару месяцев. Но я считаю это нормальным, ведь именно таким образом регулируется медицинское обслуживание без толп страждущих пациентов. А заходя в кабинет к врачу, ты видишь не измученного, раздраженного человека, а приятного улыбчивого профессионала.

Когда мне позвонила медсестра и сказала результаты анализов, я обалдела. Так просто? Не надо никуда бежать и снова сидеть два часа, ожидая приема? И больничный выдается автоматически в системе? Удивительно и прекрасно, понимаете?

Чтобы узнать результаты анализов, нужно снова записаться на прием.Чтобы получить больничный, нужно снова записаться на прием.Если ад на земле существует, то это — беларусская поликлиника.

Тем более в случае экстренной боли всегда можно записаться к доктору день в день или поехать в больницу, где окажут необходимую помощь. Проверено на себе неоднократно.

Я ВИЖУ СВОЮ ПЕНСИЮ И ЗАБЫЛА, ЧТО ТАКОЕ БУМАЖНЫЕ СПРАВКИ

Когда друг-литовец рассказал нам, что мы уже можем увидеть, какая будет пенсия в будущем, и следить, собственно, за этой цифрой, мы удивились. Не поверили, пока он не показал нам вкладку в кабинете „содры“. Я понимаю, что в Литве пенсии тоже не особо большие, но сам факт прозрачности приятный бонус.