В то время как российские войска продолжают постепенно продвигаться на поле боя на востоке Украины, Киев сохраняет Курскую область в качестве козыря для потенциального обмена территориями на будущих переговорах. Первая оккупация территории РФ со времён Второй мировой войны является личной неудачей для Путина, ведь его внутренний имидж базируется на том, что он сильный лидер, защищающий интересы нации. В общем, эффективность российских военных операций оказалась ниже, чем ожидалось. Система не была особенно подготовлена ​​ни к потере территории, ни к тому, что всё затянется. В то же время американское издание Bloomberg отмечает, что хотя боевые действия охватывают лишь небольшую территорию Курской области, однако украинское наступление в регионе с населением около миллиона человек стало шокирующим для россиян, которые на третий год войны испытали последствия вторжения, инициированное Путиным. Российские чиновники оценили, что около 150 000 человек на Курщине покинули свои дома из-за боевых действий. Растет недовольство населения неспособностью государства защитить своих граждан. В частности, сотни людей вышли на митинги в Курске, чтобы пожаловаться, что чиновники делают мало для того, чтобы разместить переселенцев или помочь им найти пропавших без вести родственников.