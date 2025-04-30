„Перемирие“ Путина на 9 мая: что за этим стоит?

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским президентом Дональдом Трампом в Риме, куда оба лидера приехали на похороны Папы Франциска. В Белом доме заявили, что Трамп и Зеленский провели „продуктивную встречу“ перед похоронами Папы. Зеленский также назвал встречу с Трампом продуктивной, а также отметил, что во время разговора обсуждались чувствительные вопросы. Это была первая личная встреча Зеленского и Трампа после перепалки в Овальном кабинете.