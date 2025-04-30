„Перемирие“ Путина на 9 мая: что за этим стоит?

Президент США добивался личных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме, сообщил советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Волц, которого цитирует The Telegraph. По словам Волца, Трамп был настроен на встречу с Зеленским, чтобы продвигать переговоры по мирному соглашению для Украины. После встречи с В.Зеленским Д. Трамп заявил, что Владимиру Путину нужно продемонстрировать приверженность прекращению войны в Украине.
„Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел и подписал соглашение“, – сказал Трамп журналистам.
Также он заявил, что разочарован недавними ракетными ударами России по Киеву и не может точно сказать, серьезно ли Путин настроен на прекращение войны. Трамп предположил, что Путин его обманывает, поэтому возможно с ним следует обращаться иначе, а именно языком санкций, сообщает CNN.
Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм высказался о готовности законодателей согласовать дополнительные санкции против РФ. Ограничения могут ввести, если Кремль откажется от „достойного и справедливого“ мира с Украиной.
Грэм подал соответствующий двухпартийный законопроект, уже имеющий 60 соавторов. Сенатор-республиканец уточнил, что речь идёт о введении „вторичных пошлин для любой страны, покупающей российскую нефть, газ, уран или другие товары“. „Сенат готов двигаться в этом направлении и сделает это подавляющим большинством, если Россия не примет честный, справедливый и крепкий мир“, - подчеркнул Грэм.
А в это время российский президент Владимир Путин вроде бы „по гуманитарным соображениям“ объявил о временном перемирии в войне против Украины в дни 80-летия „Дня победы“.
В Кремле заявили, что „перемирие“ будет проходить с 7 по 11 мая. В настоящее время РФ обещает остановку всех боевых действий и призвала к этому же Украину.
В ООН подчеркнули, что хотят видеть окончание войны в Украине, а не трёхдневное перемирие, заявил спикер генсекретаря ООН Стефан Дюжарик:
„Наша позиция остаётся неизменной: мы хотим видеть окончание войны... Оно должно быть принципиальным и последовательным и основываться на уставе ООН, международном праве и всех соответствующих резолюциях“.
Дюжарик добавил, что мир должен быть устойчивым и предусматривать признание суверенитета и территориальной целостности Украины. Также он отметил, что ООН ценит все усилия по завершению войны, которые отвечают давно и неоднократно озвученной позиции Организации.
В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что Путин не рассматривает перемирие в День Победы как серьёзный шаг на пути к продолжительному миру. По мнению экспертов, прекращение огня после энергетических ударов и „Пасхального перемирия“ показали, что детали любого будущего соглашения о прекращении огня или мирного соглашения должны быть общедоступными, официально согласованными заранее всеми сторонами и предусматривать надёжные механизмы мониторинга.
В этом контексте в ISW отметили, что предложенное Владимиром Путиным прекращение огня не предусматривает никаких дополнительных механизмов мониторинга.
Путин использует одностороннее прекращение огня для достижения информационного и военного преимущества в Украине, в то время как президент США Дональд Трамп пытается использовать всеобщее прекращение огня как шаг к достижению долговременного и устойчивого мирного соглашения. Одностороннее объявление перемирия также позволяет главе Кремля отвлечь внимание от своего отказа от американо-украинской инициативы о 30-дневном прекращении огня.
В ISW отмечают, что российские войска воспользовались „Пасхальным перемирием“ для обстрелов и разведки передовых украинских позиций и повреждения техники вдоль линии фронта в рамках подготовки к предстоящим российским наступательным действиям.
Путин, вероятно, рассматривает перемирие как возможность для российских войск отдохнуть перед грядущими боевыми действиями на фронте, а также как способ гарантировать, что Украина не нанесёт никаких существенных ударов большой дальности по России.
„Нет причин откладывать перемирие между Украиной и Россией до 8 мая только ради того, чтобы Владимир Путин обеспечил тишину на параде ко „Дню победы“, - заявил глава украинского государства В.Зеленский, напомнив, что оккупанты ударили „Шахедами“ по гражданской инфраструктуре в Черкасской области.
И это произошло на фоне требований России завершать войну и начать перемирие. Он обратил внимание, что Украина также готова максимально быстро работать со всеми партнёрами, кто может помочь установить мир и обеспечить безопасность.
Ещё 11 марта Украина согласилась на американское предложение полного перемирия. Также Киев предлагал Москве прекратить удары по гражданским объектам или продлить Пасхальное „перемирие“ по меньшей мере на 30 дней. Но Россия отвергла такие идеи и сейчас пытается обмануть США.
„Мы ценим жизнь людей, а не парады. Именно поэтому мир полагает, что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращён не на несколько дней, чтобы потом снова убивать“, - отметил В.Зеленский.
Россия, несмотря на свои заявления о готовности к миру, после Пасхи возобновила привычную для себя военную активность. Несмотря на то, что такое прекращение огня инициировала сама Россия, она его и нарушила 3 тысячи раз.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает трёхдневное перемирие, объявленное Путиным, недостаточным и выступает за справедливый и длительный мир с надёжными гарантиями безопасности для Украины. Италия поддерживает мирные инициативы США и положительно воспринимает готовность Украины к безоговорочному перемирию.
„Франция планирует в ближайшие дни усилить давление на Россию. Также возможны санкции со стороны США“, – об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro. По словам Макрона, в контексте завершения войны РФ против Украины нужно „сохранять осторожность“, поскольку „часть уравнения“ зависит от Москвы.
„Мы должны оставаться едиными и сохранять сдерживающий фактор“, - считает глава французского государства, выразив надежду, что достичь перемирия между Украиной и Россией удастся. „В ближайшие восемь-десять дней мы усилим давление на Кремль. Нельзя было допустить, чтобы давление оказывалось только на Украину“, - заявил Э.Макрон, не раскрыв детали своих планов.
Также он считает, что ему удалось „убедить американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, введение новых санкций против Москвы. Мы постоянно стремились создать динамику, при которой президент В.Зеленский согласился бы на безусловное прекращение огня. Что, кстати, он и сделал в Джидде. Мы также работали над тем, чтобы США добились от России согласия на перемирие для долгосрочного мира“, - подытожил президент Франции.