Орбан против европейского единства: венгерский премьер выполняет повестку Кремля?

И, наконец, Орбан требует мира в Европе, причем на условиях Кремля. Финансовую и военную поддержку Украине он блокирует вроде бы в интересах мира, а на самом деле, чтобы Украина быстрее проиграла войну России. Венгерский премьер призывает к переговорам с Россией, игнорируя факты, что та ведёт захватническую войну. Его призывы к миру – замаскированное требование капитуляции Украины и ослабление ЕС перед РФ. И наконец, Орбан выступает за ЕС, но без Украины. Очевидно, что это новое указание Кремля заблокировать не только вступление Украины в НАТО, но и ЕС. Орбан бросился выполнять поручения московских кураторов. При том, что Украина уже доказала свою приверженность европейским ценностям и реформам, именно Кремль больше всего заинтересован в её изоляции. Орбан используется как инструмент исполнения кремлёвских прихотей. Причем, таким образом, он отсекает от Европы этнических венгров Закарпатья. Всё время говорит о неполноте их прав в Украине, лишая главного права – быть европейскими гражданами. Он блокирует поддержку Украины, которая бы помогла защитить не только украинцев, но и венгерскую общину.