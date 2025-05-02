Новый фонд США-Украина: приоритет — добыча ресурсов и восстановление экономики

Согласно Соглашению об экономическом партнерстве и создании Инвестиционного фонда восстановления, фонд позволит обеспечить финансирование критически важных проектов в сфере разработки полезных ископаемых, чем будет способствовать развитию экономики Украины. Средства Фонда будут инвестироваться исключительно в Украину – в добывающие проекты или восстановление инфраструктуры. При этом Украина сохраняет полный контроль за собственными ресурсами и будет привлекать глобальные инвестиции. Все ресурсы на украинской территории и территориальных водах принадлежат только Украине. Именно украинское государство будет определять, где и что добывать. Недра тоже остаются в украинской собственности, а сам Фонд создаётся по принципу 50/50. Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США, а реализация документа позволит обеим странам увеличить свой экономический потенциал благодаря равноправному сотрудничеству и инвестициям. Ожидается, что соглашение станет сигналом и для других мировых игроков, что с Украиной можно долговременно сотрудничать. Доходы и взносы Фонда не облагаются налогами ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты. США вносят вклад в Фонд непосредственно средствами, а также могут это делать и новой военной помощью, например системами ПВО для Украины. Киев ожидает, что первые 10 лет доходы и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину — в новые проекты или восстановление.