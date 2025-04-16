Новая военная миссия для Украины: Запад обсуждает размещение войск

При этом министр обороны Умеров отметил, что „Коалиция желающих — новый формат долгосрочной поддержки Украины и безопасности в Европе, объединяющий страны, готовые вместе работать ради устойчивого и продолжительного мира. Также это стратегический шаг к модернизации архитектуры безопасности в Европе, что будет адекватным ответом на постоянную угрозу России“.

Чёткого перечня участников коалиции нет, однако предварительно в нее можно отнести следующие страны: Франция, Великобритания, Германия, страны Балтии (Латвия, Литва и Эстония), Нидерланды, Швеция, Чехия, Испания, Дания, Румыния, Норвегия, Финляндия, Турция, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Великобритания рассматривает возможность размещения до 10 тысяч своих военнослужащих в Украине сроком до пяти лет, чтобы обеспечить стабильность и поддержать украинские силы. Великобритания и Франция активно поддержали идею отправки войск в Украину ещё во время встречи „Коалиции желающих“ в Париже 27 марта. Сейчас на заседании в Брюсселе ещё 4 страны заявили о готовности отправить свои войска в Украину. В их числе Литва, Латвия и Эстония.