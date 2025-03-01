Нельзя путать жертву и агрессора: мировые лидеры о конфликте Зеленского и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский после спора с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме дал интервью Fox News. За словами В.Зеленского, спор во время встречи с Трампом в Овальном кабинете возник через упоминания о том, что Украина уже уничтожена, миллионы погибли, а президент – диктатор. Где же здесь дружба между США и Украиной? На вопрос, сожалеет ли он о том, что произошло в Белом доме, В.Зеленский ответил: „Да, это не было хорошо“. По его мнению, некоторые вещи с партнёрами необходимо обсуждать без камер. Президент дополнил, что очень благодарен американскому народу, Д.Трампу и Конгрессу за поддержку Украины, считая, что отношения с США ещё можно спасти. Как заявил В.Зеленский, украинская сторона хочет подписать соглашение с США и готова к этому. Это соглашение должно стать первым шагом к гарантиям безопасности. Он дополнил, что за столом переговоров должны быть США, Европа и Украина, но в сильной позиции. Однако сначала нужно получить гарантии безопасности, а уже потом переходить к дипломатии.