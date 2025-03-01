Наибольшее воровство с времен раскулачивания. Как россияне на оккупированной части Украины забирают квартиры и предприятия

„Позже в мою мелитопольскую квартиру была вселена российская гражданка с двумя детьми. Как вернуть теперь квартиру, я не понимаю, потому что возвращаться на оккупированную часть Украины не могу, а мои дети, которые прописана в квартире, находятся на не подконтрольной территории. Внести имущество в Реестр могут только граждане России, а ни я, ни дети российскими гражданами не являются“, – рассказывает Ольга.

57-летняя Ольга, жительница Мелитополя, рассказывает, что прошлом году ее схватили за отказ сотрудничать с оккупантами. Женщина работала в администрации при Украине, но после оккупации не стала выходить на работу. После нескольких попыток оккупантов привлечь ее к работе, Ольгу бросили в „подвал“, где она провела три дня. Затем ей выставили какое-то „решение о депортации“ и насильственно вывезли из Мелитополя, а Ольга попала в Европу.

Как объясняет Павел Лисянский, директор „Института стратегических исследований и безопасности“, конфискованное недвижимое имущество переходит в распоряжение оккупационных администраций, которые называются „муниципалитетами“, а далее это имущество может быть передано гражданам России, приезжающим на временно оккупированную территорию. Также зафиксированы случаи, когда конфискованное имущество выставлялось на продажу для россиян – продажа проходила через предоставление ипотечного кредита.

Ее случай стал довольно типичным. Россияне привлекли все административные ресурсы, чтобы на оккупированных украинских территориях под предлогом конфискации имущества забрать у людей квартиры, а также другую недвижимость. В 2024 году оккупационные администрации „национализировали“ тысячи квартир граждан Украины. Кроме того, Кремль интересуют полезные ископаемые Украины, которые он хочет использовать для ВПК РФ.

В январе 2023 года созданные на оккупированных территориях органы Росреестра начали регистрировать права собственности на жилые дома, квартиры и комнаты в соответствии с законодательством РФ. Для регистрации прав собственности от жителей оккупированных территорий до октября 2023 принимались, в том числе, паспорта, подтверждающие наличие гражданства Украины, а также доверенности, выданные украинскими нотариусами. Затем эта норма была отменена, и органы Росреестра на оккупированных территориях сообщили, что осуществляется оформление недвижимости для „вступления в право наследства“ только при наличии документа, подтверждающего гражданство России.

Сначала из-за отсутствия законодательной базы жилищный фонд на оккупированных территориях также изымался под предлогом помощи жителям/переселенцам, „жилые помещения которых были повреждены или утрачены в результате проведения боевых действий и нуждаются в жилых помещениях из маневренного жилищного фонда“.

„Таким образом, оккупационные администрации постепенно осуществляют процесс переселения граждан России на оккупированные территории Украины, а местных жителей вытесняют. Это настоящий этнический геноцид, потому что для Кремля важно, чтобы на украинской территории осталось как можно меньше украинцев“, – говорит Лисянский.

Так, согласно принятым изменениям, конфискованные у граждан Украины дома и квартиры „в приоритетном порядке подлежат предоставлению в пользование сотрудникам Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны“ и так далее.

Вера Ястребова, директор „Восточной правозащитной группы“, говорит, что таким образом оккупанты побуждали украинцев брать российское гражданство. Причем при получении паспорта РФ стали делать запись так называемой „присяги“ с фиксацией на видеокамеру, чтобы таким образом иметь „компромат“ на большую часть населения. Но главный фактор в том, что на оккупированные части активно перевозят российских силовиков, уточняет Ястребова.

По истечении трех месяцев со дня постановки жилого помещения в качестве „бесхозного“ в Росреестре, уполномоченный орган местного самоуправления обращается в суд с „заявлением о признании права муниципальной собственности муниципального образования на данное жилое помещение в порядке, предусмотренном законодательством РФ“.

Принцип „конфискации“ такой: в течение 10 календарных дней со дня обнаружения жилого помещения, имеющего признаки „бесхозяйного“, оккупационные органы публикуют объявление, где собственнику нужно предъявить паспорт гражданина России и только потом документы на жилое помещение.

„Важный фактор именно в том, что квартиры на оккупированных территориях Кремль начинает выдавать как награду, то есть таким образом прочно привязывая силовой блок к тем украинским территориям, которые успели оккупировать“, – говорит Лисянский.

К примеру, в начале 2024 года жители оккупированной Донецкой области стали массово протестовать в связи с лишением их прав собственности на жилые дома, квартиры и комнаты. При обращении в отделения Росреестра с заявлениями о регистрации недвижимости местным жителям массово отказывали в оформлении документов из-за „наложения ареста на недвижимое имущество“ или „запрета совершать определенные действия с недвижимым имуществом на основании постановления „ДНР“, согласно которому установлен „запрет на проведение регистрационных действий по имуществу“.

„Происходит это так: массово отбирают квартиры, но для того, чтобы подтвердить право собственности, именно владельцу нужно пройти семь кругов бюрократического ада, потому что россияне создают невыносимые условия“, – говорит Лисянский.

В случае отсутствия собственника жилого помещения оккупационные власти обращаются в органы Росреестра для постановки на учет выявленного имущества как бесхозяйного и определяет тех, кому бесхозяйственные жилые помещения будут переданы в собственность.

Вынужденный реагировать на массовые протесты лишенных жилых домов и квартир местных жителей, глава оккупационной администрации „ДНР“ в июле 2024 года заявил, что „при принятии постановления Главного комитета обороны № 341 состоялась техническая накладка“. Но у множества людей забрали квартиры, которые так и не вернули.

В частности, были случаи, когда имущества лишались пожилые жители Донецка. К примеру, жительница Макеевки, 56-летняя Наталья Миронова, прожила 33 года в своей квартире по адресу: Карла Либкнехта, 7, кв. 7. 1 апреля 2024 года она получила уведомление из Росреестра №КУВД-101/2024-267746/1 о приостановлении государственной регистрации прав собственности. Причиной ведомство указало постановление Главного комитета обороны ДНР № 341 от 29.09.22 года за подписью „Главы ДНР“ Дениса Пушилина, к которому прилагается перечень с адресами недвижимого имущества, в отношении которых не могут осуществляться какие-либо действия. Долгов из коммуналки у нее не было.

Так, например, происходит в оккупированном Северодонецке, где оккупанты обнаруживают недвижимость, чьи владельцы выехали из города, а затем требуют владельцев доказать, что имущество принадлежит им, и перерегистрировать его согласно российскому законодательству.

Однако на самом деле происходит совсем наоборот: недвижимое имущество забирают, а затем собственников заставляют доказывать, что имущество принадлежит им.

Сначала со стороны местных оккупационных властей должен проходить процесс „обнаружения“ так называемых „бесхозных квартир“, затем - „сообщение“ непосредственно на самом объекте недвижимости, и „финальным“ моментом должна быть подготовка искового заявления и направление его в суд с целью „признания данной квартиры бесхозной и передача ее в муниципальную“.

В дальнейшем недвижимость оккупанты распределяют между работниками или выставят на продажу через льготную ипотеку. По данным оккупационных властей около, 1 тыс. льготных ипотек россиянам будет выдано на оккупированной части Украины до конца 2024 года. Такая программа по льготной ипотеке выдает кредиты под 2% и действует до 2030 года. Для сравнения: сейчас на территории России ставки по ипотечным кредитам составляют 26-28%.

Таким образом, оккупационные власти поощряют переезд россиян из разных регионов России на оккупированную часть Украины. При этом местные жители отмечают, что даже обращение к „прокурорам“ не дает эффекта - жилье все равно считают „бесхозным“ и жителям грозит выселение.