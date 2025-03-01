Наибольшее воровство с времен раскулачивания. Как россияне на оккупированной части Украины забирают квартиры и предприятия

57-летняя Ольга, жительница Мелитополя, рассказывает, что прошлом году ее схватили за отказ сотрудничать с оккупантами. Женщина работала в администрации при Украине, но после оккупации не стала выходить на работу. После нескольких попыток оккупантов привлечь ее к работе, Ольгу бросили в „подвал“, где она провела три дня. Затем ей выставили какое-то „решение о депортации“ и насильственно вывезли из Мелитополя, а Ольга попала в Европу.
„Позже в мою мелитопольскую квартиру была вселена российская гражданка с двумя детьми. Как вернуть теперь квартиру, я не понимаю, потому что возвращаться на оккупированную часть Украины не могу, а мои дети, которые прописана в квартире, находятся на не подконтрольной территории. Внести имущество в Реестр могут только граждане России, а ни я, ни дети российскими гражданами не являются“, – рассказывает Ольга.
Ее случай стал довольно типичным. Россияне привлекли все административные ресурсы, чтобы на оккупированных украинских территориях под предлогом конфискации имущества забрать у людей квартиры, а также другую недвижимость. В 2024 году оккупационные администрации „национализировали“ тысячи квартир граждан Украины. Кроме того, Кремль интересуют полезные ископаемые Украины, которые он хочет использовать для ВПК РФ.
Как объясняет Павел Лисянский, директор „Института стратегических исследований и безопасности“, конфискованное недвижимое имущество переходит в распоряжение оккупационных администраций, которые называются „муниципалитетами“, а далее это имущество может быть передано гражданам России, приезжающим на временно оккупированную территорию. Также зафиксированы случаи, когда конфискованное имущество выставлялось на продажу для россиян – продажа проходила через предоставление ипотечного кредита.
„Таким образом, оккупационные администрации постепенно осуществляют процесс переселения граждан России на оккупированные территории Украины, а местных жителей вытесняют. Это настоящий этнический геноцид, потому что для Кремля важно, чтобы на украинской территории осталось как можно меньше украинцев“, – говорит Лисянский.
Принципы воровства
Сначала из-за отсутствия законодательной базы жилищный фонд на оккупированных территориях также изымался под предлогом помощи жителям/переселенцам, „жилые помещения которых были повреждены или утрачены в результате проведения боевых действий и нуждаются в жилых помещениях из маневренного жилищного фонда“.
В январе 2023 года созданные на оккупированных территориях органы Росреестра начали регистрировать права собственности на жилые дома, квартиры и комнаты в соответствии с законодательством РФ. Для регистрации прав собственности от жителей оккупированных территорий до октября 2023 принимались, в том числе, паспорта, подтверждающие наличие гражданства Украины, а также доверенности, выданные украинскими нотариусами. Затем эта норма была отменена, и органы Росреестра на оккупированных территориях сообщили, что осуществляется оформление недвижимости для „вступления в право наследства“ только при наличии документа, подтверждающего гражданство России.
Вера Ястребова, директор „Восточной правозащитной группы“, говорит, что таким образом оккупанты побуждали украинцев брать российское гражданство. Причем при получении паспорта РФ стали делать запись так называемой „присяги“ с фиксацией на видеокамеру, чтобы таким образом иметь „компромат“ на большую часть населения. Но главный фактор в том, что на оккупированные части активно перевозят российских силовиков, уточняет Ястребова.
Так, согласно принятым изменениям, конфискованные у граждан Украины дома и квартиры „в приоритетном порядке подлежат предоставлению в пользование сотрудникам Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны“ и так далее.
„Важный фактор именно в том, что квартиры на оккупированных территориях Кремль начинает выдавать как награду, то есть таким образом прочно привязывая силовой блок к тем украинским территориям, которые успели оккупировать“, – говорит Лисянский.
Принцип „конфискации“ такой: в течение 10 календарных дней со дня обнаружения жилого помещения, имеющего признаки „бесхозяйного“, оккупационные органы публикуют объявление, где собственнику нужно предъявить паспорт гражданина России и только потом документы на жилое помещение.
По истечении трех месяцев со дня постановки жилого помещения в качестве „бесхозного“ в Росреестре, уполномоченный орган местного самоуправления обращается в суд с „заявлением о признании права муниципальной собственности муниципального образования на данное жилое помещение в порядке, предусмотренном законодательством РФ“.
В случае отсутствия собственника жилого помещения оккупационные власти обращаются в органы Росреестра для постановки на учет выявленного имущества как бесхозяйного и определяет тех, кому бесхозяйственные жилые помещения будут переданы в собственность.
„Происходит это так: массово отбирают квартиры, но для того, чтобы подтвердить право собственности, именно владельцу нужно пройти семь кругов бюрократического ада, потому что россияне создают невыносимые условия“, – говорит Лисянский.
Массовые манипуляции
В 2024 году на оккупированных территориях произошли скандалы, связанные со злоупотреблениями чиновников оккупационных администраций.
К примеру, в начале 2024 года жители оккупированной Донецкой области стали массово протестовать в связи с лишением их прав собственности на жилые дома, квартиры и комнаты. При обращении в отделения Росреестра с заявлениями о регистрации недвижимости местным жителям массово отказывали в оформлении документов из-за „наложения ареста на недвижимое имущество“ или „запрета совершать определенные действия с недвижимым имуществом на основании постановления „ДНР“, согласно которому установлен „запрет на проведение регистрационных действий по имуществу“.
В частности, были случаи, когда имущества лишались пожилые жители Донецка. К примеру, жительница Макеевки, 56-летняя Наталья Миронова, прожила 33 года в своей квартире по адресу: Карла Либкнехта, 7, кв. 7. 1 апреля 2024 года она получила уведомление из Росреестра №КУВД-101/2024-267746/1 о приостановлении государственной регистрации прав собственности. Причиной ведомство указало постановление Главного комитета обороны ДНР № 341 от 29.09.22 года за подписью „Главы ДНР“ Дениса Пушилина, к которому прилагается перечень с адресами недвижимого имущества, в отношении которых не могут осуществляться какие-либо действия. Долгов из коммуналки у нее не было.
Вынужденный реагировать на массовые протесты лишенных жилых домов и квартир местных жителей, глава оккупационной администрации „ДНР“ в июле 2024 года заявил, что „при принятии постановления Главного комитета обороны № 341 состоялась техническая накладка“. Но у множества людей забрали квартиры, которые так и не вернули.
Массовая кража
Сначала со стороны местных оккупационных властей должен проходить процесс „обнаружения“ так называемых „бесхозных квартир“, затем - „сообщение“ непосредственно на самом объекте недвижимости, и „финальным“ моментом должна быть подготовка искового заявления и направление его в суд с целью „признания данной квартиры бесхозной и передача ее в муниципальную“.
Однако на самом деле происходит совсем наоборот: недвижимое имущество забирают, а затем собственников заставляют доказывать, что имущество принадлежит им.
Так, например, происходит в оккупированном Северодонецке, где оккупанты обнаруживают недвижимость, чьи владельцы выехали из города, а затем требуют владельцев доказать, что имущество принадлежит им, и перерегистрировать его согласно российскому законодательству.
В дальнейшем недвижимость оккупанты распределяют между работниками или выставят на продажу через льготную ипотеку. По данным оккупационных властей около, 1 тыс. льготных ипотек россиянам будет выдано на оккупированной части Украины до конца 2024 года. Такая программа по льготной ипотеке выдает кредиты под 2% и действует до 2030 года. Для сравнения: сейчас на территории России ставки по ипотечным кредитам составляют 26-28%.
Таким образом, оккупационные власти поощряют переезд россиян из разных регионов России на оккупированную часть Украины. При этом местные жители отмечают, что даже обращение к „прокурорам“ не дает эффекта - жилье все равно считают „бесхозным“ и жителям грозит выселение.
Так, владелица квартиры в Мелитополе, 38-летняя Надежда, рассказывает, что при визите в МФЦ (многофункциональный центр), где происходит выдача разрешительных документов, ей отказывали в регистрации жилья, потому что физически появился только один владелец. То есть для того, чтобы зарегистрировать жилье по российским законам, всем его владельцам нужно прийти в БФЦ, но это зачастую невозможно.
„В моем случае еще потому, что мужчина не может приехать на оккупированную часть Запорожской области, потому что связан с украинскими силовыми структурами - и его, наверное, могут схватить и отправить в „подвал“. Так мне пришлось вернуться в Европу, а что теперь будет с квартирой, я не знаю“, — говорит Надежда.
При этом в качестве примера можно привести российского военного из оккупированного Крыма, который „купил“ по льготным условиям квартиру в оккупированной части Запорожской области и перевез туда свою семью. В частности, речь идет о семье военного, который благодаря льготам купил квартиру в поселке Мирное (недалеко от Мелитополя). Жена этого военного – преподаватель английского языка для 5-11 классов Антонина Сидоренко – сообщила, что кроме квартиры в поселке Мирное, российскому военному также разрешили купить по льготной цене квартиру в Мелитополе.
Масштабы „конфискации“
Для того что понять, насколько масштабны действия россиян так называемой, конфискации можно обратиться к статистике. Так, по данным Министерства социальной политики Украины, по состоянию на 29 ноября 2024 года как внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) зарегистрировано 926 765 семей из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в том числе и оккупированных после масштабного вторжения России в 2022 году.
Принимая во внимание приблизительную оценку количества жилых домов и квартир граждан Украины, оставшейся на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей (926 765 объектов недвижимого имущества) и 70 266 граждан Украины, въехавших в РФ за 2023 и по сентябрь 2024 года всего россиянами может быть конфисковано 856499 объектов недвижимости (жилых домов и квартир).
Павел Лисянский отмечает, что в целом оккупанты и их пособники среди местных коллаборантов собрались обработать данные о более чем 5,5 миллиона объектов недвижимости. Причем сейчас речь идет не только о квартирах, но и предприятиях и недрах.
Цель Кремля
Лисянский говорит, что есть несколько целей „конфискации имущества“. Во-первых, это целенаправленное создание невыносимых условий жизни для населения, нелояльного к оккупационной администрации и политике Кремля.
Второй блок связан с масштабным переделом собственности. Здесь речь идет не только о частном имуществе граждан (квартиры, дома, земельные участки), но и о крупных коммерческих объектах: предприятиях, промышленных заводах, сельскохозяйственных угодьях, объектах туристической инфраструктуры (базы отдыха, гостиницы, рестораны).
Кроме этого, проводится насильственная русификация. Это включает замену украинского языка на русский в образовании, государственных учреждениях и средствах массовой информации.
Также российская оккупационная администрация активно осуществляет политику замещения местного населения гражданами России. Эта политика, являющаяся спланированной демографической операцией, направлена на изменение этнического и политического ландшафта региона и является одним из ключевых элементов долгосрочной стратегии Кремля по аннексии и интеграции захваченных территорий в состав России.
Важной целью россиян остается создание милитаризованных зон и военных баз на оккупированных территориях, что привлекает россиян, готовых служить в армии или работать в структурах обеспечения деятельности воинских частей. Это обеспечивает им стабильную прибыль и социальные гарантии, а также возможность перевезти свои семьи на оккупированные территории.
Все эти блоки взаимосвязаны и подкрепляют друг друга. Цель такой политики – не только захват территорий, но и полное подчинение населения, его ассимиляция и интеграция в российскую систему.
„Эта система направлена на уничтожение украинской государственности на оккупированных территориях и создание условий для их дальнейшей аннексии“, – говорит Лисянский.