Национальный ресентимент, персональная жадность, популизм. Три кита путинско-орбановской дружбы

Годом ранее, когда на международном уровне обсуждались возможности отказа от российских энергоресурсов, правительство Венгрии объявило о подписании контракта с "Газпромом" на дополнительные поставки природного газа через Сербию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто тогда назвал "вмешательством в венгерские дела" последовавшую реакцию украинской стороны — вновь подчеркнув, что у венгерского народа будет достаточно природного газа на зиму.
Тут можно было бы небезосновательно съязвить, что, в отличие от евросоюзных коллег, набравших политические очки на яркой антикремлевской риторике, Орбан хотя бы торгует с государством-террористом, не таясь — без теневых посредников, честного-пионерского "я не участвую в коммерческой деятельности своего супруга" и прочих курьезов, где евросоюзные поставки сами собой попадают в "Тюменские аэрозоли". В этом контексте к устоявшемуся клише "последний в ЕС союзник Путина" стоит просто добавить прилагательное "открытый". Такова эпоха "альтернативной честности", наступившая после 24 февраля 2022 года при выстраивании (а вовсе не разрыве) отношений с Кремлем.
Посему российско-венгерские отношения, а также фигура Виктора Орбана интересуют нас не столько, как пример торгово-денежной поддержки кремлевской диктатуры ("теневой флот" танкеров позволяет России без проблем экспортировать нефть в развитые страны, пишет The Wall Street Journal — так что тут "грех" не Орбана единого), сколько как печальный пример обмена репутации на комплекс "сладких подарков", дешевые энергоресурсы, популизм и дружбу с замшелыми автократиями.
И всё же разбирать данную тему стоит конструктивно, вне типичного постсоветского и восточноевропейского нарратива "все вокруг — это либо Путин, либо не Путин". Привычка объяснять любое американское, евросоюзное, да хоть межгалактическое явление исключительно через призму "руки Кремля" — это, во-первых, сильно упрощать реальность, во-вторых, необоснованно возвеличивать фигуру кремлевского диктатора, в-третьих, не брать во внимание простой факт, что в основе поведения разных политических элит лежит еще и очевидное стремление нравиться своим избирателям и заниматься внутренней политикой.
Заявление Орбана, что Украине не одержать победу на поле боя, и Евросоюзу следует изменить свою стратегию, подготовив "план Б" (собственно, ЕС как раз из-за позиции Венгрии не смог одобрить выделение Украине транша военной помощи в размере 500 миллионов евро), а также акцент на нецелесообразности тратить деньги венгерских налогоплательщиков на помощь Украине — это, скорее, пример работы именно на внутреннюю аудиторию. По этой же причине те же польско-украинские отношения стали переживать непростой этап: рано или поздно даже самый близкий и принципиальный союзник начинает расставлять приоритеты в пользу своего электората, своих фермеров, своей экономики — ибо не украинские фермеры и не украинские избиратели формируют польский парламент. И попытки ряда комментаторов объяснять оное исключительно фактором российского влияния, как минимум недальновидные, как максимум — пошлые.
Посему (спойлер), очевидный вердикт, что некоторые, кхм, венгерские политики слишком низко опустили репутационную планку ради российской газовой трубы, будет выводиться без утрированного преувеличения путинского влияния на все мировые процессы. Здесь, скорее, стоит говорить о симбиозе — это и политическая работа на внутреннем рынке, учитываяющая моральную\экономическую усталость избирателя от войны, и те самые "сладкие" (точнее, газовые и нефтяные) подарки от Москвы.
А ведь когда-то позиция Орбана была едва ли не противоположной. Андраш Рац, исследователь венгерско-российских отношений, считает, что "между 1988 и 2009 годами Орбан был, вероятно, самым антироссийски настроенным политиком в Центральной Европе". Именно нынешнего венгерского премьер-министра когда-то называли главным сторонником вывода советских войск из Венгрии — как-никак, венгерское национальное самосознание строится в том числе и на памяти о событиях 1956 года.
Избранный на свой пост в конце 90-х Орбан не спешил посещать Москву, был хорошим другом грузинского экс-президента Михаила Саакашвили (за что подвергался критике в Кремле), выступал против стремления ныне дружественного "Газпрома" приобрести контрольные пакеты акций в венгерских химических компаниях. В 2015 году президент Венгрии Янош Адер не приехал в девятомайскую Москву на празднование 70-й годовщины окончания Второй мировой войны. Тогда же от поездки отказались лидеры Германии, Франции, Великобритании, Швеции, США и других стран. Это уже была эпоха укрепившегося авторитарного путинизма, подпитанного аннексиями и "братскими вторжениями" на Юго-Восток Украины.
Однако как раз в переломный 2014 год потепление в орбановско-путинских отношениях стало, по всей видимости, переходить в динамичную капель: как пишет Андраш Рац, именно тогда правительство Орбана заключило с Москвой контракт и получило заем в 10 миллиардов евро в рамках орбановского "открытия на Восток" (до чего же созвучно с путинским "поворотом" на оный) и модернизации АЭС "Пакш" — единственной действующей атомной электростанции в Венгрии. Контракт на модернизацию Орбан решил предложить российским фирмам. Посему одна из причин дружбы и «последнего союзничества» весьма прозаична — совместные энергетические проекты и дешевый газ.
В марте текущего года, как сообщил Reuters, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел телефонные переговоры с заместителем премьер-министра России Александром Новаком о дальнейших поставках газа по трубопроводу "Турецкий поток". В свою очередь венгерская сторона намеревалась заблокировать, так сказать, профильные антироссийские санкции ЕС, в сфере энергетики.
Примечательно, что один из главных тезисов российской пропаганды — это уверение, будто любые попытки европейских заклятых партнеров разорвать узы энергетической зависимости приведут к голоду, холоду и проклятиям со стороны недоедающего-замерзающего и стремительно беднеющего европейского населения. Но даже если принять кремлевские тезисы, будто евросоюзное ценообразование, заработная плата и экономика в целом зависимы исключительно от фактора торговли-не троговли с Россией (и ни от каких других факторов), картина якобы процветающей союзной Венгрии на фоне загнувшихся соседей-русофобов не складывается. По итогу прошлого года Венгрия оказалась в топе стран ЕС с самым высоким уровнем инфляции и ростом цен на продукты. Возможно, персональная экономика Виктора Орбана от союза с Владимиром Путиным только выиграла. Говорить о процветании же венгерской экономики в целом пока как-то не приходится.
Но, вероятно, дело не только в стремлении повышать внутриполитические баллы, нравиться электорату и закупать российские энергоресурсы с репутационной скидкой. Не исключено, что еще одна причина, объясняющая "не всё так однозначную" позицию Венгрии, сводится и к банальному территориальному ресентименту — имеющему ту же базу, что и ресентимент российский. Да и антагонист тут тот же. Украина. Показательно, что в ноябре 2022 года Орбан появился на публике в футбольном шарфе с изображением карты "Великой Венгрии", в составе которой оказалась часть Украины и Румынии. Ожидаемые претензии Киева и Бухареста венгерский премьер-министр прокомментировал так: "Футбол — это не политика. Давайте не видеть то, чего нет. Сборная Венгрии — команда всех венгров, где бы они ни жили!"
Справедливости ради, венгерские танки все же не прорывают украинскую границу, венгерская пехота не участвует в мясных штурмах за приграничное село величиной в три мазанки и полтора коровника, теряя десятки тысяч солдат, да и в целом венгерский территориальный ресентимент образца 2022-2023 года пока ограничивается лишь дипломатическими боданиями. Тем не менее, даже ресентимент "мирный", не подпитанный кровью, существенно понижает планку международных отношений, вместо рационального и цивилизованного сотрудничества отдавая предпочтение племенной вражде образца начала 20-го века за «исконный» кусок грунта.
4 июня 1920 года, после Первой мировой войны, во дворце Большой Трианон французского Версаля был подписан договор между странами-победительницами и потерпевшей поражение Венгрией, по итогу потерявшей более 70% довоенной территории и более 60% населения. 3 миллиона этнических венгров оказались по другую сторону границы. Трианонский договор превратился в имя нарицательное и незаживающую рану — которую регулярно бередят политики-популисты, взывая к коллективному чувству обделенности и исторической несправедливости.
И, конечно, масла в огонь подливают периодические скандалы, завязанные на вопросах гражданства и языка: в Венгрии существует закон об упрощенном предоставлении гражданства заявителям, чьи предки родились на территории, в прошлом принадлежавшей Венгрии. По украинскому же законодательству, добровольное приобретение украинским гражданином второго гражданства вело к утрате им украинского паспорта (это и отголоски борьбы с сепаратизмом на Юго-Востоке и раздачей российских паспортов жителям ЛДНР). В 2018 году Киев объявил персоной нон грата венгерского консула в Закарпатье после публикации ролика, где консул выдавал венгерские паспорта гражданам Украины, рекомендуя скрывать факт двойного гражданства от украинских властей. Венгерская сторона отреагировала зеркально, выслав первого секретаря посольства Украины и пообещав добавить палок в колеса, дабы затруднить путь Украины в ЕС.
На сегодняшний день венгерская сторона так же подчеркивает, что намерена блокировать вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнит требования Будапешта по предоставлению прав венгерскому меньшинству. Ибо еще одним камнем преткновения стал украинский закон, согласно которому нацменьшинства должны получать как минимум 70% образования на украинском языке. Полагать, что действия правительства Орбана мотивированы исключительно желанием защитить венгерское меньшинство в Украине, было бы несколько наивно.
Пожалуй, основа политики Орбана — то самое триединство национального ресентимента, персональной жадности и политического популизма. Советские танки в Будапеште из 1956 года стали миражом из прошлого. Российский газ по «Турецкому потоку» из 2023 года — приоритетом настоящего.