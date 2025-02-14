На переговорах с Трампом в Эр-Рияде Путину легко не будет

Разумеется, важно и то, как будут символически обставлены контакты Вашингтона с Владимиром Зеленским. Кто будет главным по переговорам с Киевом - спецпредставитель по Украине Келлог, вице-президент Вэнс или госсекретарь Рубио? В типичном для него стиле Трамп упоминает их всех в контексте переговоров. Это значит, что высказывания любого из них могут считаться официальной позицией Белого дома, и одновременно в любой момент могут быть выданы за частное мнение того или иного члена американской администрации. Это значит, что, скорее всего, окончательного плана урегулирования у Трампа пока нет. Есть варианты действий, которые будут применяться в зависимости от обстановки.