"Мы не всегда понимаем, что ранит и что беспокоит другую сторону": Тимофей Акудович обратился к литовской аудитории

Добрый день!
Я тот самый историк Тимофей Акудович, слова которого в передаче "Мне тоже не нравится" вызвали такую бурную реакцию в Литве на этой неделе.
Для меня это событие стало неприятным шоком. Маcштаб такой реакции мне не совсем понятен, но причина ясна: я сказал обидную глупость. В связи c этим очень хочется объяснить свою позицию напрямую литовской аудитории и извиниться перед теми, кого задели мои слова.
Благодарю редакцию Delfi за возможность это сделать.
Сначала самое главное: Вильнюс – литовский город и столица Литовской Республики. Это константа! А беларусы не претендуют ни на Литву, ни на ее территорию, ни на ее суверенитет.
Во время передачи я это проговаривал. Но потом, в той же передаче высказался так, как-будто эти претензии есть. Моя мысль позвучала так, будто беларусы приедут в Вильнюс и, вместо того, чтобы заниматься своими делами, начнут менять город под себя.
И это было глупое заявление с моей стороны. Я пытался сформулировать новую для себя идею, но в итоге сказал не то, что хотел. Сразу после просмотра передачи я понял, что сказал черт-те что и написал про это в своем FB. А сейчас хочу донести это до литовской аудитории.
В ходе дискуссии все участники передачи говорили о вредности и маргинальности "литвинизма" (радикального национализма в формате "Вильня наша"). И я, со своей стороны, попытался сформулировать аргумент в этой дискуссии.
Я говорил о том, что правильный путь для беларусов сейчас – это сосредоточиться на том, что белорусы могут сделать на благо современного Вильнюса – столицы Литвы и древней столицы ВКЛ. В свое время в развитие города внесли свой вклад представители разных народов, в том числе предки белорусов (например, русины, которых я упоминаю в передаче). Когда-то во время ВКЛ это прекрасно работало, и сейчас нам стоит сосредоточиться именно на этом – на полезном вкладе. Все мои рассуждения про поликультуру и муниципалитеты были как раз об этом.
В итоге эта попытка рассуждения оказалась очень неудачной. Я по сути сказал противоположное тому, что хотел сказать. Но посыл был именно такой, как я описал выше, и я надеюсь, он считывается в общем контексте разговора.
Также, прочитав множество комментариев, я с удивлением понял, что литовских зрителей в нашей дискуссии возмутили даже те вещи, которые в беларусском контексте звучат совершенно нейтрально и по которым мы ожидали претензий скорее от наших анонимных "литвинистов", чем от жителей Литвы.
И вот с этим мне еще предстоит разобраться. Хочется понять, в чем разница контекстов и где болевые точки, чтобы на них больше не наступать. Сотни разгневанных комментариев конечно помогли продвинуться в этом вопросе, но хочется получать это знание в более спокойном режиме.
И подводя итог. Сказанные слова назад не вернешь. Мне очень жаль, что мои нелепые высказывания так сильно затронули литовское общество и вызвали столько негатива. Особенно сейчас, когда Литва так много делает для белорусов. Прошу прощения у всех, кого мои слова обидели.
Мой личный вывод из этой истории: я очень плохо понимаю литовский контекст. Надо разбираться и узнавать.
Но, кажется, это не только моя проблема. Непонимание контекста - одна из главных причин роста полностью выдуманной угрозы "литвинизма" в Литве: у нас очень слабая коммуникация между литовским и беларусским медиаполями. Мы не всегда понимаем, что ранит и что беспокоит другую сторону.
Я сам живу сейчас в Варшаве. Беларус, живущий в Вильнюсе, наверняка не высказался бы так неадекватно, как я.