Мифы и реальность гиперзвукового оружия: что известно об "Орешнике"

Гиперзвуковыми считаются ракеты, которые движутся со скоростью более 5 Махов, маневрируя непредсказуемо, что делает их гораздо более сложными для отслеживания и перехвата, чем обычные баллистические ракеты. Между тем системы ПРО SM-3 от Aegis или Aegis Ashore, а также Arrow 3 и THAAD вполне могут справляться с этим типом угроз. Некоторые страны, включая США, разрабатывают технологии, специально направленные на противодействие гиперзвуковым угрозам. К основным из них относится перехватчик Glide Phase, разрабатываемый компанией Northrop Grumman в сотрудничестве с Raytheon. Эти компании работают над созданием системы, способной перехватывать гиперзвуковые ракеты на фазе планирования их траектории, когда они наиболее уязвимы.
Выпущены также усовершенствованные радиолокационные системы, предназначенные для обнаружения и отслеживания гиперзвукового оружия. Существует также оружие направленной энергии — это системы на основе лазеров, которые могут стать эффективным средством противодействия гиперзвуковым ракетам. Несмотря на заявление Путина, Россия не предоставила убедительных доказательств того, что ракета "Орешник“ развернута в рабочем состоянии или была испытана в условиях, воспроизводящих современные западные системы противоракетной обороны.
Москва склонна преувеличивать свои возможности и, возможно, сама не знает, смогут ли системы ПВО перехватить российскую баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Кроме того, Соединенные Штаты и их союзники успешно перехватывали быстро движущиеся цели в контролируемой среде. К примеру, испытания систем THAAD и Aegis продемонстрировали их способность перехватывать баллистические ракеты средней дальности.
Заявление Путина соответствует шаблону подчеркивания передового военного потенциала России для утверждения стратегического доминирования и влияния на международное восприятие. Ранее он делал заявления о невозможности перехвата других систем вооружения, в частности межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" и гиперзвуковой ракеты "Циркон". Несмотря на российские заявления о боевой готовности "Сармата", он столкнулся со значительными неудачами после летных испытаний в 2022 году: из четырех запусков ни один не был успешным.
Ракета "Циркон", способная развивать скорость до 9 Махов, считается одним из самых быстрых гиперзвуковых видов оружия. Тем не менее, когда 25 марта Россия запустила по Киеву две ракеты "Циркон“, обе были перехвачены системами украинской ПРО, включая Patriot и SAMP/T. Аналогичная ситуация наблюдалась и с 20 сбитыми ракетами "Кинжал", которые развивают скорость до 10 Махов и более, что сопоставимо с "Орешником".
28 ноября российский диктатор Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью новой ракеты "Орешник". 6 декабря он допустил возможность размещения этой ракеты в Беларуси.
Белорусский лидер Александр Лукашенко сразу объявил, что в его стране есть около трёх десятков площадок для размещения российских комплексов „Орешник“. По словам Лукашенко, в Беларуси сохранились площадки, которые раньше использовались для стратегических ядерных ракет. Они могут стать местом расположения нового русского вооружения. Лукашенко подчеркнул, что главным условием перед Москвой было то, что именно Минск будет определять цели для российских комплексов на своей территории. "Моё условие Путину было простым: цели будем определять мы, а Россия будет помогать с эксплуатацией. Если, не дай Бог, придётся нажать кнопку, мы сделаем это вместе, но решение будем принимать в Беларуси. Путин согласился", - подытожил белорусский лидер.
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что своими заявлениями "Путин демонстрирует, что он единственный человек, который хочет продолжить войну и расширить эту войну".
Применение Россией баллистической ракеты средней дальности является "ещё одним доказательством её мерзкого и направленного на эскалацию поведения", говорится в совместном заявлении министров иностранных дел G7 – Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, а также Высокого представителя Европейского союза. "Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины будет оставаться непоколебимой", – заявили главы МИД Большой семёрки.