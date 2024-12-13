Мифы и реальность гиперзвукового оружия: что известно об "Орешнике"

Белорусский лидер Александр Лукашенко сразу объявил, что в его стране есть около трёх десятков площадок для размещения российских комплексов „Орешник“. По словам Лукашенко, в Беларуси сохранились площадки, которые раньше использовались для стратегических ядерных ракет. Они могут стать местом расположения нового русского вооружения. Лукашенко подчеркнул, что главным условием перед Москвой было то, что именно Минск будет определять цели для российских комплексов на своей территории. "Моё условие Путину было простым: цели будем определять мы, а Россия будет помогать с эксплуатацией. Если, не дай Бог, придётся нажать кнопку, мы сделаем это вместе, но решение будем принимать в Беларуси. Путин согласился", - подытожил белорусский лидер.