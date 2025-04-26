Если РФ не остановить в Украине, следующим фронтом может стать Восточная Европа, где уже есть военные обязательства США перед союзниками по НАТО. Это означает прямое вовлечение в войну американских солдат и в десять раз большие расходы. Поэтому только Украина имеет право решать свою судьбу. Украинский народ платит самую высокую цену в этой войне. Решение о мире – это не геополитическая договорённость в офисах Вашингтона или Москвы, а право свободной нации выбирать собственное будущее. Принуждение к компромиссу — отрицание базовых принципов демократии, за которые США всегда выступали. Поддержка Украины сейчас — шанс окончательно сломать агрессивный курс РФ без прямого столкновения. При этом ЕС не провоцирует конфликт, а стабилизирует континент перед лицом угрозы, которую невозможно остановить уступками. Поддержка Украины — это сдерживание российского экспансионизма, избегание попытки отвлечь внимание от того, кто начал эту войну и кто ежедневно обстреливает гражданскую инфраструктуру. Украина – это не буфер от агрессора, а форпост демократического мира. Достижение мира сегодня не гарантирует безопасность Украины и Европы завтра. Только политика сдерживания это гарантирует. Поэтому сопротивление российской агрессии в Украине не провоцирует начало Третьей мировой войны, а сдерживает её. Поддержка Украины — это не о чьей-либо выгоде, а о долгосрочной стабильности Европы, это стратегическое решение коллективного Брюсселя, а не коммерческая инвестиция.