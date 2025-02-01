Ложь и манипуляции: разбор нового интервью Путина

По словам Путина, Москва якобы предлагала Киеву „уйти из ЛНР и ДНР“, и тогда полномасштабной войны не было. Это утверждение фейк, ведь в 2022 году Кремль четко сформулировал свою цель, заключающуюся в полном разрушении украинской государственности. Предложение „уйти из ДНР и ЛНР“ было ультиматумом, а не мирной инициативой. Оно требовало от Украины сдаться без боя, фактически признав утрату своих территорий. Все хорошо понимают, что взятие под контроль всей Луганской и Донецкой областей российскими войсками без боя подтолкнуло бы Москву к следующим требованиям, буквально в течение следующих месяцев, даже не лет. Очередным стало бы требование предоставления сухопутного коридора в Крым, затем возвращение русскоязычных городов Харьков и Одесса, и так до бесконечности. Диктатор очень хорошо всё это сам планировал, но, как всегда, в ходе интервью пытается ввести в заблуждение собственную и международную телеаудиторию.