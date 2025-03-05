Ликуют из-за действий Трампа. Источники раскрыли план Кремля

В то же время в Кремле осознают, что выполнить все вышеперечисленные требования невозможно, так как это приведет к полной дестабилизации ситуации в Украине. Поэтому было принято решение всем миром заявить о своих добрых намерениях, бросить мяч на поле Украины и ждать момента, когда пространство для маневра у Киева сузится настолько, что он откажется идти на дальнейшие уступки. В целом это позволит Москве публично заявить об отказе Украины от переговоров и начать новую операцию, для отражения которой украинские вооруженные силы будут менее подготовлены, чем сейчас (в том числе и в плане оснащения).