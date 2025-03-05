Особенно продуктивной для России стала встреча высших должностных лиц США и России в Эр-Рияде 18 февраля.
Осведомленные источники в Кремле хвастаются, что Вашингтон услышал и принял аргументы о необходимости устранения коренных причин „украинского кризиса“, включая расширение НАТО и необходимость защиты прав русскоязычного населения в Украине.
В этой связи Администрация президента Российской Федерации во главе с помощником Президента России по внешней политике Юрием Ушаковым выработала целый набор условий для доведения до международных партнеров требований мирного урегулирования „украинского конфликта“.
Ниже приведен список этих требований. В целях безопасности мы изменили стиль требований России, но оставили их суть:
Угрозы безопасности России должны быть устранены. Эти угрозы формировались на протяжении многих лет в связи с нарушением Западом обязательств по расширению НАТО, поглотившего все геополитическое пространство вплоть до границ России;
Прекращение политики, проводимой в Украине после „государственного переворота 2014 года“ и направленной на „уничтожение всего русского языка, культуры, СМИ, традиций и религиозного православия“;
Международное признание „воссоединения России с Крымом, Севастополем, ДНР, ЛНР, Херсонской областью и Запорожьем“;
Демилитаризация и „денацификация“ Украины. Возвращение к условиям Стамбульского соглашения;
Неразмещение на территории Украины иностранных войск под любым флагом (иностранные контингенты, военные базы, миротворческие операции ООН, ЕС, ОБСЕ и коалиций единомышленников);
Прекращение огня только после достижения твердых договоренностей по окончательному урегулированию;
Устранение двух юридических препятствий – „нелегитимности Зеленского“ и его „самоналоженного запрета на ведение переговоров с российским руководством“, вступившего в силу 30 сентября 2022 года. Для этого предлагается провести трое одновременных выборов: президентские, парламентские и местные (с участием всех политических партий);
Отказ Запада от военного мышления (мир через силу и стратегическое поражение России). Приостановка США поставок оружия Вооруженным силам Украины, передачи разведданных, обучения украинских военнослужащих, а также свертывание санкций против России.
Администрация Президента РФ подчеркивает, что Россия согласится на мирные соглашения только при условии выполнения всех вышеперечисленных требований.
В то же время в Кремле осознают, что выполнить все вышеперечисленные требования невозможно, так как это приведет к полной дестабилизации ситуации в Украине. Поэтому было принято решение всем миром заявить о своих добрых намерениях, бросить мяч на поле Украины и ждать момента, когда пространство для маневра у Киева сузится настолько, что он откажется идти на дальнейшие уступки. В целом это позволит Москве публично заявить об отказе Украины от переговоров и начать новую операцию, для отражения которой украинские вооруженные силы будут менее подготовлены, чем сейчас (в том числе и в плане оснащения).