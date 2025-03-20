США или Германия — кто кому первым выразил недоверие? В 2013 году молодой политик из партии Ангелы Меркель инициировал возвращение золота Германии из Америки. Бундесбанк (Немецкий федеральный банк - прим.ред.) в 2013 году вернул из Нью-Йорка и Парижа 37 тонн золота, рыночная стоимость которого составляет примерно 1,1 миллиарда евро, сообщало в то время издание Spiegel. Другие западные страны последовали этому примеру. Недоверие между Европой и Америкой зародилось еще во время бессмысленной войны в Ираке и достигло своего пика в наши дни. Депутат Бундестага Марко Вандервиц хотел лично убедиться, что золотые резервы Германии по-прежнему находятся в Лондоне и Париже. Однако центральный банк его собственной страны начал увиливать: не стоит ехать, в Лондоне и Париже нет подходящих помещений для демонстрации золота…

Тем временем президент Банка Франции Кристиан Нуайе заверил: „Пожалуйста, будьте уверены, мы храним ваше золото в полном порядке… Клиент может осмотреть его в любое время“. И хотя христианский демократ Вандервиц лишь хотел увидеть „блестящий металл“, как он говорит, своими глазами, спор завершился тем, что Федеративная Республика Германия вывезла все свое золото из Франции. А также из США и Великобритании. В один мартовский вечер в Старом городе Таллинна 37-летний немецкий политик дает интервью Eesti Ekspress. Он ни в коем случае не ликует. Как и полагается трудолюбивому христианину, Вандервиц подчеркивает, что у него в парламенте много важных дел, среди которых руководство комиссией фракции Христианских демократов.

Но он знает, что Ekspress в первую очередь спросит его о золоте. И не потому, что золотые резервы Германии огромны — их стоимость составляет 145 миллиардов евро. Только золотой запас США превышает немецкий. И не потому, что Эстония была вынуждена продать свое золото при введении кроны в соответствии с требованиями МВФ. Особенно интересно в этой истории то, что настойчивые требования Вандервица опрокинули первую костяшку домино международного доверия. „Теперь все крупнейшие страны начнут возвращать свои золотые резервы домой“, — прогнозировал Фолкер Хелльмайер, главный экономист Бременского земельного банка. До сих пор только такие революционеры, как Уго Чавес, требовали вернуть золото из рук „спекулянтов“.

Как вы пришли к этой мысли? Начали ходить слухи о том, что с немецким золотом совершаются сделки? Что вместо золота в хранилищах может остаться лишь цифровой след? Всевозможные внутренние дискуссии о „блестящем металли“ стали все более частыми. Избиратели, в большинстве своем из моего собственного округа, писали коллективные обращения, которые, в свою очередь, подпитывались „сдержанной“ позицией Бундесбанка. Марко объяснил Бундесбанку, что он не просто какой-то любопытный человек. Он представляет Бундестаг Германии. Член правления Федерального банка Карл-Людвиг Тиле ответил, что в Лондоне и Париже нет соответствующих выставочных залов, куда можно было бы привезти золотые слитки. Вандервиц и его коллега Филипп Мисфельдер спросили, посещал ли сам Бундесбанк хранилища, чтобы проверить наличие золота. Выяснилось, что нет.

После этого на дыбы встала уже Счетная палата Германии. Ей тоже Федеральный банк запретил осматривать золотые резервы. Костяшки домино начали падать, и доверие рухнуло. Германия хранит две трети своего золота за рубежом — в Нью-Йорке, Лондоне и Париже. Отсюда также поднимается вопрос доверия, являются ли они надежными государствами. Таким образом, и хранители золота, и его владелец обвинили друг друга в недостатке доверия? Абсолютно. Но в Германии есть поговорка: доверяй, но проверяй. Это то, что мы делаем, и это правильно. Следом выпрямила спину уже и Счетная палата Германии: не только господину Вандервицу, но и нам не позволили увидеть золото. Народ и депутаты подняли бурю. Вы – один из ведущих политиков партии Ангелы Меркель. Поддержала ли фрау Меркель ваше требование увидеть „блестящий металл“ собственными глазами?

Я не считаю это вопросом партийной политики, и, полагаю, другие думают так же. Здесь молодой политик кажется немного неубедительным. Вандервица и Меркель можно увидеть позирующими вместе на одном из снимков. Неужели Меркель действительно не заметила, какой сигнал Германия послала миру? Вы переломили высокомерную позицию великого Немецкого федерального банка. Немного еще посопротивлялись, чтобы оставить часть золота в странах, с которыми проводятся валютные операции. Но Париж находится в еврозоне, так что там немецкое золото не оставят. Ваша победа? То, что началось с того, что для меня, как для депутата, не нашлось подходящих помещений для осмотра золотых слитков, закончилось тем, что теперь сотрудники Бундесбанка сами проводят инвентаризацию в хранилищах за границей. Большая часть золота будет возвращена из-за рубежа, после чего во Франции больше не будут хранить наше золото.

Германия не получит свои резервы обратно немедленно, а только в 2020 году. В немецкой прессе сразу же появились слухи о том, что они распродали золото и теперь выкупают его снова. Официально это занимает много времени, поскольку в Германии нет надлежащих складских помещений. Хотя строительство хранилищ должно идти быстрее... Мы следим за дальнейшими шагами и графиком Бундесбанка. Однако я не вижу необходимости в поспешных действиях. Я исхожу из того, что инвентаризационные списки и фактические запасы совпадают. Ваша страна настолько богата, что золотой запас составляет всего 14% от всех валютных резервов. В то же время за счет этого золота можно было бы покрыть все долги немецких муниципалитетов, которые также составляют около 140 миллиардов евро (в 2025 году эта стоимость составляет 300 миллиардов евро - прим. ред.)?

Я считаю, что мы не должны использовать золотые резервы, особенно сейчас, когда благодаря низким процентным ставкам можно успешно рефинансировать старые долги. Уже осенью, когда Вандервиц еще работал, Бундесбанк начал возвращать золото из США. Банк переплавляет слитки драгоценного металла на родине, чтобы проверить содержание золота, подтвердил представитель банка. Однако аудиторская палата утверждает, что возвращения золота из США недостаточно. Домой необходимо вернуть все запасы. Нет больше необходимости хранить драгоценный металл в мировых финансовых центрах для обеспечения быстрых валютных операций, как это было во времена золотого стандарта Бреттон-Вудса (1944–1971). В 1990-х годах Центральный банк Португалии сдал часть государственного золота в аренду нью-йоркским спекулянтам в надежде получить проценты... но не смог его вернуть. Было потеряно 17 тонн.