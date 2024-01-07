Какой будет тактика Украины в войне 2024 года?

Длительная подготовка к летней военной операции и недостаточное оснащение ВСУ необходимыми военным оборудованием повлияли на события на фронте. Украинские контрнаступление не принесло глубокого прорыва, но одновременно значительно снизило наступательные возможности российской армии. Это можно увидеть по происходящему на Донбассе, в частности вокруг Авдеевки – вся стратегия Минобороны РФ сводится к массовым штурмам пехоты с поддержкой бронированной техники. Но, как оказалось, такая тактика чрезвычайно малоэффективна по отношению к затраченным ресурсам. В интернете можно найти десятки видео полей, которые усыпаны трупами российских солдат и подбитой техники. К примеру, неподалеку от Авдеевского коксохима находится бетонное ограждение, местность вокруг которого усеяна убитыми российскими солдатами – результат десятков так называемых "мясных штурмов". Это ограждение можно назвать "забором смерти", и мало кому из российских солдат удалось его преодолеть.
Военный эксперт Александр Коваленко говорит, что в этом свете важно понять, какие действия ВСУ может предпринять в 2024 году. При этом он расставляет несколько акцентов. Уже много было сказано необходимости поставок F-16. Но стоит вопрос полной, а не ограниченной номенклатуры ракетного вооружения к этим самолетам.
Коваленко объясняет, что для F-16 необходима поддержка дальнего радиолокационного наблюдения авиации — разведывательной авиации типа AWACS, чтобы наводить на цель. Нужны также ракеты AIM-9, AIM-120, AGM-158, AIM-119. И вот почему необходим этот военный арсенал в следующем году:
AIM -9 – это ракеты, в зависимости именно от модификации - малого и среднего радиуса действия - применяются для ближнего поражения противника.
Если говорить об AIM -120, то это ракеты большого радиуса действия — 100 км и больше. То есть, чтобы можно было уничтожать вражескую авиацию на больших расстояниях еще до того, как она подлетает к локации, где может, например, сбросить КАБы (так называемые "управляемые авиабомбы". Если мы говорим об AGM-158 – это крылатая ракета, которая бы помогала уничтожать сухопутные объекты.
"Чтобы было понятнее - это ракета, по своему функционалу схожая со Storm Shadow и SCALP EG. AIM -119 – это противокорабельная ракета, которую можно применять в Черном море по российской Черноморской флотилии, по ее кораблям. И если мы будем все это иметь именно в таком объеме, то F-16 будет достаточно серьезной и многофункциональной угрозой для россиян", – говорит эксперт.
При этом отдельный вопрос - это поставки артиллерии и снарядов к ним. Коваленко говорит, что россияне имеют возможность в месяц расконсервировать, снимать с хранения в среднем 350 гаубиц буксировочного типа.
"Мы получаем в месяц от наших партнеров хотя бы такое количество гаубиц буксировочных? Или хотя бы 100, или хотя бы, скажем, 50 в месяц мы получаем? Нет! Каждый месяц нет стабильных поставок такого количества. Боеприпасы, пропорциональное обеспечение боекомплекта? Могу отметить, что да, действительно у них [на Западе] производство растет, и поставки также будут расти. Но пока что достичь какого-то полного паритета с россиянами по количеству выстрелов и по количеству задействованной артиллерии мы пока не можем", – говорит эксперт.
Он считает, что на следующий год увеличение возможностей артиллерии становится одной из основных задач. К слову, по данным министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, в 2023 году Украина увеличила производство минометных снарядов в 42 раза и вывела темпы производства САУ "Богдана" (аналог французской САУ CAESAR) на уровень мировых оборонных гигантов. В месяц изготавливается 6 единиц САУ "Богдана", в то время, когда во Франции САУ CAESAR только планируют увеличение производства до 8 единиц в месяц.
По словам министра, Украина начала производить патроны для стрелкового оружия, снаряды калибров 73 мм, 125 мм, а также заводские боеприпасы для БПЛА. Согласно опубликованным данным, на данный момент украинская промышленность может вырабатывать около 500 000 дронов-камикадзе. На 2024 год поставлен план изготовить 1 млн. ударных дронов камикадзе, заявляют украинские чиновники.
При этом Коваленко обращает внимание на то, что иногда дроны сравнивают с артиллерией, говорят, что в каком-то смысле дроны заменяют артиллерию. По его мнению, надеятся на это не стоит в силу ряда прчин.
"Это не совсем так. Дроны имеют совсем другой функционал в отличии от артиллерии. К тому же дрон уязвим для комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Их основным врагом являются именно РЭБы. И дроны, FPV-дроны не могут работать глубоко в тылу. Это средство ближнего радиуса поражения А артиллерия — это и 30, и 40, и 50 км. Реактивные снаряды - это вообще 80 км поражения и более", – поясняет эксперт.
В свою очередь военный эксперт Михаил Самусь подтверждает – нам легче произвести 100 000, например, FPV-дронов, чем посылать в бой 100 000 украинских солдат. При этом он же высказывается о еще одном важном компоненте следующего года – проведении мобилизации. Самусь считает, что необходимо переходить от репрессивной модели мобилизации, которая, по сути, осталась от советской империи, к рекрутинговой системе.
"Когда будет формироваться мотивационная база для того, чтобы люди шли на службу, шли воевать. И понимали, почему они идут, какие у них будут преимущества после демобилизации. Например, социальные пакеты, льготы в налогообложении, если это бизнесмен, это льготы в образовании, медицинское обслуживание, ипотечные льготы и так далее. Должен быть очень мощный и эффективный социальный мотивационный пакет для людей, которые идут служить. Грубо говоря, после демобилизации этот человек должен иметь другой статус, чем человек, который не воевал", – говорит Самусь.
Говоря о развитии на фронте Коваленко считает, что будут исключительно оборонительные плацдармы - Донецкая область, Лимано-Купянская ось, частично Запорожская область.
Но есть плацдармы, где вполне может расширяться присутствие ВСУ.
"Новая фаза войны - это фаза принципов и упрямства, фаза рационализма и выдержки, фаза ослабления и истощения противника до этапа, когда у нас будет достаточно сил, чтобы нанести сокрушительный удар и не один. Если угодно, то концепция наших действий в краткосрочной перспективе - это не освобождение как можно большего количества квадратных километров, а уничтожение как можно большего количества оккупантов и их техники, но при этом с предельными показателями сохранения жизней наших военнослужащих и механизированной компоненты", – говорит Коваленко.