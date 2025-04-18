Как запылился "Виленский покер" и причём здесь беларусские мигранты

Этим термином пользовались разные философы, но нам ничего не мешает вложить в него вполне конкретный смысл: „другой“ – это тот, кто нужен нам для самопознания. Для беларусов это литовцы, для литовцев – беларусы. Не поляки и не русские, не латыши и не украинцы — друг другу нужны именно мы. В этом „другом“ есть твои черты, есть те черты, которые тебе хочется иметь, а есть те, которые тебя бесят. Но если ты отказываешься признать значимость и тем более право на существование этого „другого“, ты так и останешься несобранным пазлом, предвкушением красоты творения, оставшегося незавершённым. Так вот: беларус Василь нужен был литовцу Витаутасу, чтобы провести его через болота литовской идентичности. И выходил он к Витаутасу из своих беларусских болот, когда искал идентичность свою.