Как запылился "Виленский покер" и причём здесь беларусские мигранты

Этим термином пользовались разные философы, но нам ничего не мешает вложить в него вполне конкретный смысл: „другой“ – это тот, кто нужен нам для самопознания. Для беларусов это литовцы, для литовцев – беларусы. Не поляки и не русские, не латыши и не украинцы — друг другу нужны именно мы. В этом „другом“ есть твои черты, есть те черты, которые тебе хочется иметь, а есть те, которые тебя бесят. Но если ты отказываешься признать значимость и тем более право на существование этого „другого“, ты так и останешься несобранным пазлом, предвкушением красоты творения, оставшегося незавершённым. Так вот: беларус Василь нужен был литовцу Витаутасу, чтобы провести его через болота литовской идентичности. И выходил он к Витаутасу из своих беларусских болот, когда искал идентичность свою.
Ха, я только что вломился в святая святых – интерпретирую Гавялиса! Но я не литовец, я беларус, поэтому святотатства не совершаю. Хотя трепет есть: те, кто поняли „Виленский покер“, приблизились к пониманию литовцев. Я не могу представить себе другую нацию, которая раскупила бы все тиражи такой книги. „Покер“ – это не массовая литература, но только не в Литве! О, здесь хорошо осознали сущность системы, сделали многое, чтобы разрушить её, чтобы она ещё долго не могла возродиться.
И всё же, и всё же. Они действуют исподволь, не торопясь. В их безвременье можно не спешить и пробовать добиться своего снова и снова. Литва восстала и возродилась – что ж, это поражение в битве, но не в войне. Станем любить Литву как все, больше, чем все, станем говорить остальным: а так ли сильно вы любите Родину, как её любим мы? А свой прежний лозунг „Литва без литовцев“ они пробуют потихоньку менять на кажущуюся противоположность: „Литва для литовцев“. Но это не меняет его кануцкой сути: либо ты станешь как мы, либо тебе здесь не место.
О, они коварны, их нечеловеческий ум (ум ли это?) извратит всё, что угодно. В их новой версии Литвы у Гавялиса почётное место – его книги в кожаном переплёте с золотым тиснением стоять на самых важных полках. Его будут интерпретировать – но перестанут читать. Василь сперва будет исчезать в своих беларусских болотах раз в квартал, а потом просто не вернётся. И мы будем злорадно думать: всё-таки он оказался не свой! – а его тело будет бальзамироваться под толщей трясины верхового болота. Того самого, из которого вышли и в которое уходят наши идентичности. А они по обе стороны границы порадуются, ведь стена строится, но эта стена уже внутри их владений…