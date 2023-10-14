Как во время войны выживал украинский хоккей и почему это важно для общества в Украине

Георгий Зубко, глава Федерации хоккея Украины (ФХУ), поясняет, что хоккей очень зависим от инфраструктуры. Ледовые арены являются единственной площадкой, где можно проводить матчи. К тому же, сами эти арены нужно постоянно поддерживать – если несколько лет за ледовым дворцом не ухаживать, то потом восстановление обойдется в значительные суммы денег.
Также и для хоккеиста, профессионала или любителя, нужна спортивная амуниция, возможности для тренировки. А с годами без детского хоккея эта игра на льду также будет приходить в упадок – буквально не вырастет новое поколение хоккеистов, ведь этим видом спорта занимаются с 7-10 лет. Ракетные обстрелы со стороны России и боевые действия превратили множество любимых мест украинских хоккеистов в руины или значительно их повредили. Зубко приводит такие цифры – в общей сложности было повреждено или уничтожено 40% ледовых арен. К примеру, арены в Мариуполе, Мелитополе, Харькове и Северодонецке, Дружковке. Каждая разрушенная арена стоит 4-6 млн долларов.
"Такие потери возместить крайне сложно. То есть разрушение одной цепочки в жизни хоккейного сообщества могло привести к катастрофе. Без преувеличения скажу, хоккей с началом полномасштабной войны был на грани вымирания", – описывает положение дел Зубко.
Он признается, что в самом ФХУ в первые дни войны находились на перекрестке: продолжать пытаться сохранить хоккей или сделать приоритетом безопасность и выживание. Тогда и в Федерации поняли, что эти цели можно объединить – благодаря хоккею можно спасти жизнь сограждан и одновременно удержать этот вид спорта от разрушения.
Первым делом нужно было вывести детей-хоккеистов и их семьи. Украинские дети попали во множество европейских городов – в том числе, стран Балтии, к примеру в латвийские Даугавпилс, Ригу и так далее. При этом Литва также активно поддерживала Украину.
"Принимающая сторона предоставила нам отдельные двухместные и трехместные номера, кормила нас три раза в день, нам оперативно организовали гуманитарную помощь, медикаменты и предоставили тренера для занятий", – рассказает Наталья Дедюк, мать 11-летнего Глеба Дедюка из киевской школы "Крыжинка".
Всего в Германию, Швейцарию, Чехию, Латвию вывезли больше 1 тысячи детей. При этом украинские хоккеисты успешно интегрировались в местные соревнования, скажем, украинский вратарь Глеб Арцатбанов стал чемпионом в Чехии и получил звание лучшего вратаря турнира.
Тогда же встал другой вопрос – где брать деньги, чтобы возобновить хоккейные чемпионаты в самой Украине. ФХУ поясняет, что любой спорт может существовать и развиваться, если есть официальные, профессиональные соревнования. Украинскому хоккею нужны были деньги, но как оказалось, даже в начале войны очереди из тех, кто хотел бы присоединиться к помощи Украине, не было. Обычные слова, вроде, "вот война, помогите" почти не работали.
Зубко признался, что первые акции не приносили достаточного эффекта. В этом плане спортивный краудфандинг отличался от обычных благотворительных акций. При этом в таких спортивных благотворительных акциях должен был заложен какой-то игровой момент, а также помощь через продажу различной символики.
Одним из первых удачных действий стала помощь канадской юниорской хоккейной команды Sherwood Park Crusaders – те продавали наклейки друзьям и семье, собрав 700 канадских долларов, которые пожертвовали команде харьковских "Берсерков".
Чтобы аккумулировать усилия и расширять масштаб в ФХУ решили создать фонд Hockey Dream Foundation. В дальнейшем результаты не заставили себя ждать – в апреле 2022 года при проведении в Финляндии Чемпионата мира по хоккею 2022 года финны запустили акцию – 5 евро с каждого проданного билета на финальный матч уходили украинскому хоккею. Таким образом, удалось собрать более 147 тысяч евро. Полученное пожертвование позволило открыть хоккейный сезон в Украине.
В последующем масштаб различных мероприятий только усиливался. К примеру, в Канаде провели Hockey Can't Stop Tour. ФХУ удалось привлечь к участию в туре известного канадского спортивного комментатора Гордона Миллера – тот помогал распространять информацию о событиях с украинскими хоккеистами. Сборная Украины U25 провела выставочные матчи против канадских университетов, а также заняла шестое место во Всемирных университетских играх FISU 2023 в Лейк-Плэсиде. Тогда же, в общей сложности было собрано 59 тысяч долларов.
В дальнейшем стало ясно, что нужно еще усовершенствовать систему краудфандинга. Зубко поясняет, что пришлось полностью перестроить подходы к организации таких событий. Уже в начале 2023 года в канадском Эдмонтоне удалось собрать более 1,5 млн долларов.
Далее фонд заработал полноценно – так в апреле в североирландском Белфосте во время выступления херсонского Днепра сумма сборов составила почти 80 тысяч долларов. Также клубы НХЛ организовали подобное игры в поддержку украинского хоккея и два клуба The Calgary flames collected и The Winnipeg jets.
Благодаря собранным деньгам удалось провести Чемпионат Украины в прошлом году и открыть новый сезон в текущем. Ледовые арены, особенно где занимались дети, оборудовали генераторами, снабдили возможностью для тренировки. Кроме того, соорганизатором более 10 турниров выступил Ukrainian Hockey Dream Foundation, покрывая часть расходов на мероприятие. Всего в нем приняли участие около 1 тысячи детей из разных городов. К тому же добавились инфраструктурные проекты.
Конечно, такая помощь лишь позволяет держать на плаву украинский хоккей и не покрывает все финансовые потребности. Но Зубко говорит, что долгие годы Россия фактически довлела над хоккеем в Украине – переманивала игроков и тренеров, не давала украинскому хоккею развиваться независимо.
"Война принесла много горя нашему народу, но одновременно мы получили шанс избавиться от российского влияния. Я бы сказал – тлетворного влияния. Когда наши дети поиграли в чемпионатах европейских и американских стран, то увидели совсем другой мир. Не "русский мир". Тем самым, у детей меняется менталитет. Поэтому сохраняя спорт в Украине, мы одновременно хотим, чтобы украинский хоккей стал частью нормальной спортивной цивилизации. Это тяжелый путь с тысячью проблем, но он для нас единственно правильный", – завершает Зубко.