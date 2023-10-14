Как во время войны выживал украинский хоккей и почему это важно для общества в Украине

 
Максим Бутченко
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI

Хоккей занимал довольно значимую роль в Украине и был заметен среди любителей спорта. В целом цифры могут описать насколько эта спортивная дисциплина пользовалась среди украинцев популярностью. Так хоккеем занимались на 29 ледовых арен, было 103 любительских и профессиональных команд, 22 школьных команд. Множество людей были причастны к хоккею – 1,6 тысячи профессионалов игроков и любителей, 200 тренеров и сотрудников, 4 тысячи детей-игроков в возрасте от 5 до 18 лет и так далее. В один момент после начала военного вторжения России и проведения боевых действия на территории Украины все изменилось.

Георгий Зубко, глава Федерации хоккея Украины (ФХУ), поясняет, что хоккей очень зависим от инфраструктуры. Ледовые арены являются единственной площадкой, где можно проводить матчи. К тому же, сами эти арены нужно постоянно поддерживать – если несколько лет за ледовым дворцом не ухаживать, то потом восстановление обойдется в значительные суммы денег.

Георгий Зубко

Также и для хоккеиста, профессионала или любителя, нужна спортивная амуниция, возможности для тренировки. А с годами без детского хоккея эта игра на льду также будет приходить в упадок – буквально не вырастет новое поколение хоккеистов, ведь этим видом спорта занимаются с 7-10 лет. Ракетные обстрелы со стороны России и боевые действия превратили множество любимых мест украинских хоккеистов в руины или значительно их повредили. Зубко приводит такие цифры – в общей сложности было повреждено или уничтожено 40% ледовых арен. К примеру, арены в Мариуполе, Мелитополе, Харькове и Северодонецке, Дружковке. Каждая разрушенная арена стоит 4-6 млн долларов.

"Такие потери возместить крайне сложно. То есть разрушение одной цепочки в жизни хоккейного сообщества могло привести к катастрофе. Без преувеличения скажу, хоккей с началом полномасштабной войны был на грани вымирания", – описывает положение дел Зубко.

Он признается, что в самом ФХУ в первые дни войны находились на перекрестке: продолжать пытаться сохранить хоккей или сделать приоритетом безопасность и выживание. Тогда и в Федерации поняли, что эти цели можно объединить – благодаря хоккею можно спасти жизнь сограждан и одновременно удержать этот вид спорта от разрушения.

Первым делом нужно было вывести детей-хоккеистов и их семьи. Украинские дети попали во множество европейских городов – в том числе, стран Балтии, к примеру в латвийские Даугавпилс, Ригу и так далее. При этом Литва также активно поддерживала Украину.

"Принимающая сторона предоставила нам отдельные двухместные и трехместные номера, кормила нас три раза в день, нам оперативно организовали гуманитарную помощь, медикаменты и предоставили тренера для занятий", – рассказает Наталья Дедюк, мать 11-летнего Глеба Дедюка из киевской школы "Крыжинка".

Всего в Германию, Швейцарию, Чехию, Латвию вывезли больше 1 тысячи детей. При этом украинские хоккеисты успешно интегрировались в местные соревнования, скажем, украинский вратарь Глеб Арцатбанов стал чемпионом в Чехии и получил звание лучшего вратаря турнира.

Тогда же встал другой вопрос – где брать деньги, чтобы возобновить хоккейные чемпионаты в самой Украине. ФХУ поясняет, что любой спорт может существовать и развиваться, если есть официальные, профессиональные соревнования. Украинскому хоккею нужны были деньги, но как оказалось, даже в начале войны очереди из тех, кто хотел бы присоединиться к помощи Украине, не было. Обычные слова, вроде, "вот война, помогите" почти не работали.

Зубко признался, что первые акции не приносили достаточного эффекта. В этом плане спортивный краудфандинг отличался от обычных благотворительных акций. При этом в таких спортивных благотворительных акциях должен был заложен какой-то игровой момент, а также помощь через продажу различной символики.

Одним из первых удачных действий стала помощь канадской юниорской хоккейной команды Sherwood Park Crusaders – те продавали наклейки друзьям и семье, собрав 700 канадских долларов, которые пожертвовали команде харьковских "Берсерков".

Чтобы аккумулировать усилия и расширять масштаб в ФХУ решили создать фонд Hockey Dream Foundation. В дальнейшем результаты не заставили себя ждать – в апреле 2022 года при проведении в Финляндии Чемпионата мира по хоккею 2022 года финны запустили акцию – 5 евро с каждого проданного билета на финальный матч уходили украинскому хоккею. Таким образом, удалось собрать более 147 тысяч евро. Полученное пожертвование позволило открыть хоккейный сезон в Украине.

В последующем масштаб различных мероприятий только усиливался. К примеру, в Канаде провели Hockey Can't Stop Tour. ФХУ удалось привлечь к участию в туре известного канадского спортивного комментатора Гордона Миллера – тот помогал распространять информацию о событиях с украинскими хоккеистами. Сборная Украины U25 провела выставочные матчи против канадских университетов, а также заняла шестое место во Всемирных университетских играх FISU 2023 в Лейк-Плэсиде. Тогда же, в общей сложности было собрано 59 тысяч долларов.

В дальнейшем стало ясно, что нужно еще усовершенствовать систему краудфандинга. Зубко поясняет, что пришлось полностью перестроить подходы к организации таких событий. Уже в начале 2023 года в канадском Эдмонтоне удалось собрать более 1,5 млн долларов.

Далее фонд заработал полноценно – так в апреле в североирландском Белфосте во время выступления херсонского Днепра сумма сборов составила почти 80 тысяч долларов. Также клубы НХЛ организовали подобное игры в поддержку украинского хоккея и два клуба The Calgary flames collected и The Winnipeg jets.

Благодаря собранным деньгам удалось провести Чемпионат Украины в прошлом году и открыть новый сезон в текущем. Ледовые арены, особенно где занимались дети, оборудовали генераторами, снабдили возможностью для тренировки. Кроме того, соорганизатором более 10 турниров выступил Ukrainian Hockey Dream Foundation, покрывая часть расходов на мероприятие. Всего в нем приняли участие около 1 тысячи детей из разных городов. К тому же добавились инфраструктурные проекты.

Конечно, такая помощь лишь позволяет держать на плаву украинский хоккей и не покрывает все финансовые потребности. Но Зубко говорит, что долгие годы Россия фактически довлела над хоккеем в Украине – переманивала игроков и тренеров, не давала украинскому хоккею развиваться независимо.

"Война принесла много горя нашему народу, но одновременно мы получили шанс избавиться от российского влияния. Я бы сказал – тлетворного влияния. Когда наши дети поиграли в чемпионатах европейских и американских стран, то увидели совсем другой мир. Не "русский мир". Тем самым, у детей меняется менталитет. Поэтому сохраняя спорт в Украине, мы одновременно хотим, чтобы украинский хоккей стал частью нормальной спортивной цивилизации. Это тяжелый путь с тысячью проблем, но он для нас единственно правильный", – завершает Зубко.

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