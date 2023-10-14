Как во время войны выживал украинский хоккей и почему это важно для общества в Украине

Георгий Зубко, глава Федерации хоккея Украины (ФХУ), поясняет, что хоккей очень зависим от инфраструктуры. Ледовые арены являются единственной площадкой, где можно проводить матчи. К тому же, сами эти арены нужно постоянно поддерживать – если несколько лет за ледовым дворцом не ухаживать, то потом восстановление обойдется в значительные суммы денег.

Георгий Зубко

Также и для хоккеиста, профессионала или любителя, нужна спортивная амуниция, возможности для тренировки. А с годами без детского хоккея эта игра на льду также будет приходить в упадок – буквально не вырастет новое поколение хоккеистов, ведь этим видом спорта занимаются с 7-10 лет. Ракетные обстрелы со стороны России и боевые действия превратили множество любимых мест украинских хоккеистов в руины или значительно их повредили. Зубко приводит такие цифры – в общей сложности было повреждено или уничтожено 40% ледовых арен. К примеру, арены в Мариуполе, Мелитополе, Харькове и Северодонецке, Дружковке. Каждая разрушенная арена стоит 4-6 млн долларов.