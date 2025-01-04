Итоги високосного геополитического года: не ждите легкого 2025-го

Кремль прекрасно изучил механизмы функционирования общественного мнения на Западе и использует эти знания в собственных интересах. Подсознательный страх ядерной войны, сформированный в годы биполярного противостояния между СССР и США, сегодня словно обретает новое дыхание. Неслучайно Путин лично объявил о проведении учений с тактическим ядерным оружием и продолжает жонглировать новостями о его размещении в Беларуси (публичных объективных подтверждений этого факта пока нет). Для пущего устрашения он заявил о внесении изменений в доктрину ядерного сдерживания, после чего ракетой „Орешник“ был нанесен удар (без ядерного компонента) по городу Днепр в Украине. Добавьте к этому регулярные спекуляции кремлевской пропаганды о якобы имеющем место стремлении Украины создать „грязную бомбу“ - и картина будет полной.