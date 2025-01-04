Итоги високосного геополитического года: не ждите легкого 2025-го

Крайне избирательный год
Хотя большинство наблюдателей назовут самыми важными ноябрьские выборы в США, позволившие Дональду Трампу переиграть Камалу Харрис, а республиканцам – установить контроль над Палатой представителей и Сенатом, я считаю куда важнее фарс под названием „Президентские выборы в РФ“.
Его проведение в марте 2024 года позволило не только продлить пребывание Владимира Путина в Кремле с рекордным уровнем поддержки (что было вполне ожидаемым), но и дало возможность Кремлю пометить оккупированные украинские территории как свои. Напомню, что РФ захватила добрую четверть принадлежащих Украине земель, отчего ряд регионов фигурируют в законодательстве как Украины, так и России.
Победа Дональда Трампа, возвращающегося в Овальный кабинет спустя одну президентскую каденцию, оказалась не только уверенной, но и позволившей США избежать политической турбулентности. Покушение на Трампа в разгар избирательной кампании (его поведение после выстрела и легкого ранения заставило многих переоценить эксцентричного политика) заставило демократов сменить Джо Байдена на Камалу Харрис, но это не позволило их кандидатке победить. После 5 ноября цивилизованный мир словно стал жертвой хамоватого очарования Дональда Трампа, раздающего обещания в окружении своей разношерстной свиты. Очевидно, что после 20 января 2025 года, когда пройдет инаугурация 47-го президента США, в его действиях будет больше как легитимности, так и ясности.
Урсула фон дер Ляйен сохранила пост председателя Европейской Комиссии и настояла на увеличении в ее составе женского представительства. ЕНП продолжает доминировать в политике Старого Света, но вынуждена маневрировать для достижения своих целей. Лейбористы во главе с Киром Стармером заполучили власть в Великобритании, хотя и столкнулись со стремительным падением популярности. Результаты выборы в Европарламент во Франции нанесли болезненный удар по амбициям Эммануэля Макрона, которому приходится работать в условиях расколотого на три идеологически противоречивых части французского общества. Досрочные парламентские выборы во Франции не позволили разрешить все проблемы политического управления. „Светофорная коалиция“ в Германии „выключилась“ сразу после избрания президентом Дональда Трампа, и все еще действующему канцлеру Олафу Шольцу приходится вести арьергардные политические баталии.
Большая война в фактах и инициативах
Пока продолжаются споры, идет ли уже Третья мировая война или мы находимся в ее преддверии, активная фаза российско-украинской войны преодолела рубеж в 1000 дней, и вопреки многочисленным предположениям о начале переговоров продолжает собирать кровавую жатву. Весной без публичных объяснений был отправлен в отставку главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, его заменил Александр Сырский.
Российские войска продолжают продвигаться по украинской территории, не считаясь с значительными потерями. При этом в Москве уже не говорят о взятии Киева за три дня, но все еще мечтают о „денацификации Украины“. Модернизация процедуры мобилизации не позволила Украине окончательно решить проблему пополнения рядов ВСУ. Колебания западных союзников в вопросе использования ВСУ дальнобойных ракет по территории России вписываются в термин „оптимистическая трагедия“.
Россия продолжает практически ежедневно использовать КАБы, ракеты и БПЛА для нанесения Украине максимального ущерба, к примеру, среди целей российской военщины оказалась в 2024 году детская больница „Охматдет“ в центре Киева.
Агрессор последовательно уничтожает населенные пункты Донбасса, захватывая зачастую только контуры. С другой стороны, украинские ударные дроны неоднократно преодолевали расстояния в сотни километров, чтобы ударить по целям на территории РФ.
В 2024 году российские военные захватили самые значительные объемы территории Украины, начиная с февраля 2022-го. Более сотни украинских пленных были расстреляны оккупантами после того, как сложили оружие. СБУ уничтожила в Москве командующего войсками радиационной, химической и бактериологической защиты ВС РФ генерала Игоря Кириллова, не раз рассказывавшего небылицы о боевых комарах и отдававшего приказы применять химическое оружие против украинских военных.
Руководство Украины летом 2024 года провело Саммит мира, на котором искало взаимопонимание с представителями разных стран по вопросу прекращения войны. Отсутствие представителей Китая и России сделало диалог неэффективным. Владимир Зеленский осенью показал Байдену, Харрис и Трампу „План победы“, однако это не сильно ободрило западных партнеров Украины, которым не понравилось, сколько настойчиво официальный Киев нарезает для них задания. Только после этого Владимир Зеленский в формате неофициального президентского послания представил украинским депутатам „План стойкости“, также напоминающий набор лозунгов без предметного наполнения.
После избрания Дональда Трампа основным трендом международной политики стало обсуждение возможных переговоров между Россией и Украиной. Предвыборное обещание Дональда Трампа завершить войну за 24 часа после избрания президентом США реализовано не была. Становятся все более очевидными несколько факторов: стремление Штатов уменьшить расходы на оборону и избежать переброски военных в Старый Свет, намерение России сесть за стол переговоров с Соединенными Штатами, дабы повысить собственную значимость в мире, наличие в европейском истеблишменте внушительной прослойки желающих скорее завершить российско-украинскую войну и вернуть к business as usual с Россией. При этом не следует забывать, что в международных отношениях давно сложилась практика решать конфликты за счет более слабой стороны.
Курская военно-политическая аномалия
В августе 2024 года Силы обороны Украины развеяли миф о неприкосновенности границ России, начав наступательную операцию на территории Курской области. Боевые действия в этом российском регионе продолжаются и сегодня, украинские военные продолжают вести оборонительные бои. Именно в Курской области Россия начала использовать военных из Северной Кореи. Активизация участия КНДР в российско-украинской войне обусловлена и попустительством Китая, и неэффективностью санкций против КНДР, с которой Россия щедро расплачивается за ее помощь. Кремлевская пропаганда захлебывается в обвинениях в адрес украинской стороны в убийствах детей и беременных женщин, не приводя подтверждений своим словам. Не менее интересен тот факт, что Владимир Путин, не жалеющий негативных эпитетов для Украины, лапидарно комментирует ситуацию в Курской области.
Продолжение ядерного шантажа
Кремль прекрасно изучил механизмы функционирования общественного мнения на Западе и использует эти знания в собственных интересах. Подсознательный страх ядерной войны, сформированный в годы биполярного противостояния между СССР и США, сегодня словно обретает новое дыхание. Неслучайно Путин лично объявил о проведении учений с тактическим ядерным оружием и продолжает жонглировать новостями о его размещении в Беларуси (публичных объективных подтверждений этого факта пока нет). Для пущего устрашения он заявил о внесении изменений в доктрину ядерного сдерживания, после чего ракетой „Орешник“ был нанесен удар (без ядерного компонента) по городу Днепр в Украине. Добавьте к этому регулярные спекуляции кремлевской пропаганды о якобы имеющем место стремлении Украины создать „грязную бомбу“ - и картина будет полной.
Кавказский излом
Северный и Южный Кавказ остаются зоной особого внимания для мировых лидеров. Происходящее на территории РФ зачастую проходит под знаком доминирования Рамзана Кадырова, хотя трагический инцидент с азербайджанским пассажирским лайнером, получившим смертельное повреждение в небе Чечни и направленном после этого в аэропорт Актау (Казахстан) вряд ли добавит очков кремлевскому вассалу.
Вспышки активно антикремлевских сил в регионе остаются спорадическими. Зато на Южном Кавказе все сильнее стремление Армении во главе с премьером Николом Пашиняном играть свою игру. Минимизация членства в ОДКБ и другие нюансы позволяют говорить о поисках Ереваном путей для диверсификации внешней политики. С другой стороны, в Грузии партия „Грузинская мечта“ сумела удержать власть в результате парламентских выборов. Прошедшие после них протесты не превратились в римейк Революции Роз, лидер которой Михеил Саакашвили продолжает оставаться за решеткой.
Беларусская диалектика
Александр Лукашенко продолжает разыгрывать карту самого верного союзника Владимира Путина, что не спасло Беларусь от массовой миграции „шахедов“ в ее воздушном пространстве. Похоже, кровавые последствия полетов российских БПЛА являются вопросом времени. Лукашенко намерен переизбраться в январе 2025 года на очередной (исходя из его внешнего вида – возможно, последний) президентский срок. Будущие выборы станут попыткой официального Минска „перевернуть страницу 2020 года“ в отношениях с Западом.
Беларусские демократические силы в преддверии выборов, в которых их представители не смогут принять участия, решили консолидироваться вокруг Светланы Тихановской, подписав во время конференции „Новая Беларусь“ соответствующий протокол о координации усилий. Честно говоря, сложно пояснить это стремление ретранслировать суперпрезидентскую модель власти на среду оппонентов Лукашенко, но оставим этот выбор за сторонниками Тихановской. Еще одно интересное совпадение: и у Лукашенко, и у Тихановской, и даже аксакал беларусской политики Зенон Позняк практически в унисон говорят о необходимости участия представителей Беларуси в переговорах о завершении российско-украинской войны. Если Лукашенко может претендовать на приставной стульчик на правах младшего политического партнера Путина, то основания притязаний Тихановской и Позняка далеко не очевидны.
Готовясь к президентской кампании, Лукашенко освободил более сотни политических заключенных. Но не будем питать иллюзий: аресты инакомыслящих и просто подозрительных силовикам продолжаются, а лидеры протестов 2020 года и самые знаковые политические заключенные остаются за решеткой.
Юго-западная интрига
Избирательные кампании в Молдове и Румынии привлекли к себе значительное внимание. Действующий президент Молдовы Майя Санду сумела сохранить свое кресло не без проблем, порой на грани фола давая отпор контригре со стороны Илана Шора, за которым хорошо видны интересы Кремля. Правда, при этом стоит учитывать, что Молдова – парламентская республика, и выборы в законодательный орган, которые пройдут в 2025 году, могут пошатнуть позиции Санду.
Неожиданный поворот получила президентская кампания в Румынии. Фаворитом первого тура оказался Келин Джорджеску с набором популистских лозунгов, кампания которого продвигалась преимущественно через TikTok и Instagram. Отсутствие маркирования его рекламы как политической дало основания Конституционному Суду Румынии отменить результаты первого тура выборов накануне второго, в котором шансы на победу Джорджеску были очень высоки. Новая попытка избрать президента Румынии будет предпринята в марте 2025 года, и кандидатская конфигурация обещает быть интересной. Не нужно забывать и о том, что Румыния стремится быть ключевым партнером США в Черноморском регионе, выстраивая возле Констанцы крупнейшую базу НАТО в Европе.
Отголоски холодной войны
Кремль активно стремится вернуть мир к реалиям холодной войны, а Запад далеко не всегда осознает эту угрозу. Летом 2024 года в странах Балтии и Польши произошел ряд чрезвычайных происшествий (поджогов и диверсий), который позволил снова говорить о „активных мероприятиях“, направляемых из Москвы. Кремль стремится дестабилизировать страны Балто-Черноморского региона, являющиеся вторым рубежом обороны российской экспансии. Для этого используется практика еще советских времен, когда КГБ умело расшатывал основы Запада.
Поэтому и обмен заложниками, который прошел 1 августа 2024 между Россией и странами Запада, сыграл прежде всего в пользу Путина. Он обменял противников своего режима (Алексей Навальный, как известно, планировался на обмен, но не дожил до него) на убийцу Красикова и российских разведчиков-нелегалов. Похоже, в Вашингтоне, Брюсселе, Париже и Берлине не до конца понимают, насколько опасно воспринимать Путина как потенциального партнера по диалогу, а не как агрессивную геополитическую субстанцию.
Острые углы Люблинского треугольника
Созданная летом 2020 года трехсторонняя конструкция для поддержания региональной безопасности сегодня переживает не лучшие времена. Польшу и Литву можно назвать наиболее последовательными союзниками Украины, но это не влияет на „фактор Волыни“ в польской политике и изменения в литовской по итогам парламентских выборов. Люблинскому треугольнику необходим новый импульс, возможно, в виде активизации учений ПолЛитУкрБриг имени князя Константина Острожского – уникального подразделения, сформированного тремя странами. В противном случае нарастающие противоречия будут ослаблять Балто-Черноморский регион в целом.
Сирийский экспресс и точечные удары Израиля
Стремительная смена власти в Сирии выглядит результатом перемирия между Израилем и движением „Хезболла“, активизации Турции и усталости от правления династии Асадов. Россия не смогла спасти своего давнего вассала, утешила его предоставлением убежища. Показательным стал визит в Сирию министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в конце декабря 2024 года – официальный Киев воспользовался изменениями в регионе, используя в качестве инструмента укрепления влияния украинское зерно.
Стоит отметить, что в 2024 году израильские спецслужбы и военные уничтожили одного из лидеров движения ХАМАС Исмаила Ханию и лидера движения „Хезболла“ Хасана Насраллу. Впечатляющий эффект оказала и эпидемия взрывов пейджеров, которые использовались активистами „Хезболлы“ в Ливане в Ливане. Полагаю, что Беньямин Нетаньягу пошел на такие радикальные действия (и Хания, и Насралла имеют репутацию политических клиентов Кремля), чтобы продлить свое пребывание в премьерском кресле.