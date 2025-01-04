Исторический визит: Украина восстанавливает отношения с Сирией

Украина как никто другой понимает важность безопасности для развития и готова делиться опытом безопасности. Первый визит официальной делегации Украины в Сирию за многие годы засвидетельствовал о готовности открыть новую страницу в двусторонних отношениях. Речь идёт о возможном создании совместных предприятий, налаживании производства промышленных и продовольственных товаров, обмене технологиями, взаимодействии в сферах кибербезопасности и защиты информации. Киев выразил желание видеть большую долю сирийских товаров в украинском импорте. Министр иностранных дел Андрей Сибига поднял украинский флаг над Почётным консульством Украины в Дамаске.

Сирия сейчас очень важна, поскольку долгое время Россия через режим Башара Асада навязывала своё влияние на Ближнем Востоке и в Африке, в частности, блокируя катарский газовый проект. От ослабления России на Ближнем Востоке и Африке выиграют все. Визит в Сирию показал готовность Украины помогать народу Сирии восстановить нормальную жизнь в стране. Несмотря на все усилия Кремля дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, Украина остается надёжным партнером для стран региона, готова помогать и поддерживать усилия по преодолению последствий диктатуры. Сейчас на международной арене всё чаще проявляется новое геополитическое правило: там, где вытесняют Россию, там появляется Украина. После побега диктатора Башара Асада, возле его заброшенной резиденции был найден портрет Владимира Путина. Он валялся под пальмой, избитый и сломанный, выброшенный и никому не нужный.