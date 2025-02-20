Исскуство сделки Трампа | Ханс Х. Луйк: скоморошество, или чего он пытается достичь?

Греческий политик левого толка Янис Варуфакис назвал Мюнхенскую конференцию по безопасности „bizarre bazaar“ - “странным балаганом“. Аналогичную оценку дали министр иностранных дел России Сергей Лавров, лидеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Эстонцы помнят предупреждение EKRE о том, что в случае кризиса мы услышим от европейских союзников только причитания.
Варуфакис ухмыльнулся Верховному представителю Евросоюза Кае Каллас, „которая две недели назад требовала расчленения России, а теперь пытается говорить о мире с Россией за столом переговоров“.
Таким образом, насмешников хватает и без нас. Спешно организованная президентом Эммануэлем Макроном встреча европейских военных сил в Париже выглядела унизительно. Ведь только что прошла встреча в Мюнхене? Ни французский президент, ни поспешно откликнувшиеся на приглашение премьер-министры не объяснили истинной причины этого экстренного сборища. Однако президент Финляндии Александр Стубб раскрыл правду, точно так же, как финны раскрыли ультиматум Сталина накануне Зимней войны. Оказалось, что несколькими днями ранее европейские страны получили из Белого дома анкету с вопросами о том, какие военные и экономические шаги они готовы предпринять против России.
Каждая страна отдельно. Не Евросоюз плюс Лондон и Осло.
Америка увидела, что Евросоюз не способен противостоять Путину. Брюссель предложил выпустить облигации для увеличения оборонных расходов. Идею заблокировали Германия и Нидерланды. Тогдашний премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а ныне генеральный секретарь НАТО, покидая Мюнхен, удрученно заметил: „Обсуждать здесь публично военные вопросы было не самой лучшей идеей!“
Действительно. Оказалось, что главы европейских государств не удосужились пообщаться с республиканцами в преддверии выборов в США. Лишь Виктор Орбан неоднократно наведывался в Мар-а-Лаго к Дональду Трампу, который чистил перышки. Иименно взгляды Орбана прозвучали в речи вице-президента США Дж. Д. Вэнса в Мюнхене. Как и обеспокоенность Орбана по поводу блокирования пропутинского кандидата в президенты на выборахв Румынии или отказ в просьбе немецкой партии AfD разрешить пропутинским националистам присутствовать на Мюнхенскойконференции.
В обязанности европейских лидеров не входитразбираться в бизнесмене Трампе и его окружении? Мыпоможем!
Джей Д. Вэнс раскритиковал подавление христианских ценностей британцами и указал на проблемы Европы с мусульманскими мигрантами. Что беспокоит католика-республиканца?
Беспокоит угроза, которую Вэнс в шутливой форме озвучил на одной из конференций национал-консерваторов: либеральное правительство превратит Англию в следующую мусульманску юстрану, обладающую ядерным оружием!
Как видит мир Джей Д. Вэнс, человек, который возьмет на себя функции президента США, если что-то случится с президентом Дональдом Трампом, и который шокировал участников Мюнхенской конференции? Вэнс неправильно понимает Божью любовь. Почему неправильно? Потому что Папе Римскому пришлось лично напомнить Вэнсу об истинном католическом ordoamoris, или порядке божественной любви. Вэнс написал: „В первуюочередь я люблю свою семью, свое окружение и свой народ. Страдания незнакомых людей за тысячи миль отсюда, согласно Божьему учению, остаются где-то далеко, не так ли?“
Папа Франциск пояснил, что ordo amoris означает Божью любовь ко всем человеческим душам. В том числе и к иммигрантам.
Но если бы тот же Папа Римский хоть как-то подал голос, чтобы остановить кровавые преступления Путина, Испания и другие католические страны Евросоюза на встрече в Париже с большим рвением демонстрировали бы свою военную силу. Помощь европейских сил, на которую надеялся президент Украины Зеленский, не пришла. Вместо этого предлагаются „миротворцы“, но настоящий мир могла бы обеспечить совсем другая сила —европейское сдерживание на украинской земле.
Понимание и поддержка со стороны США жизненно важны. Если Америка не предоставит Украине, странам Балтии и другим странам спутниковые снимки для отражения российской атаки, для поражения российских ракетных установок и аэродромов, наведение с помощью HIMARS окажется затруднительным.
Обещания Европы по увеличению расходов на оборону — это туман. Проценты не воюют, — сказал мне в интервью бывший советник Трампа Джон Болтон. Rheinmetall, Thyssen-Krupp и другие западные военные заводы не справляются даже с текущими заказами.
Социалист Шольц упорно настаивает на сохраненииамериканского мирового порядка…
Как европейские лидеры могли изумиться тому, что госсекретарь США Марко Рубио, прилетевший в Мюнхен, заявлял уже давно? Следовательно, они не читали слова Рубио на сайте министерства иностранных дел США: оплаченный Америкой либеральный мировой порядок был ошибкой и подходит к концу!
Дональд Трамп — нью-йоркский миллиардер в сферене движимости, как и Стив Уиткофф, представитель Трампа на переговорах о прекращении бойни в Газе и Украине. Представители Трампа на встречах в Европе и на Ближнем Востоке обладают ограниченными полномочиями. Своего представителяпо вопросам России и Украины, генерала Келлогга, Трамп вовсе отстранил от переговоров с россиянами в Саудовской Аравии. Заявления Джей Д. Вэнса, министра обороны Хегсета и Уиткоффа прежде всего отражают их собственное понимание пожеланий хозяина Белого дома.
Как Хегсет, так и Вэнс поспешили скорректировать свои слова,сказанные европейцам. Самое важное уточнение Вэнс сделал в Wall Street Journal.
Бизнесмен Трамп ждал, когда Зеленский подпишет соглашение о разделе украинских земельных ресурсов с США
Вице-президент США заявил: „Мирное соглашение Трампа с Россией станет шоком для всех“.
Таким образом, предположение Õhtuleht не хуже любого европейского. Вряд ли наши высокопоставленные лидеры внимательно следят за украинскими медиа. Между тем издание NV писало, что Путин пригласил китайских промышленников на оккупированные территории Донбасса. Горнодобывающая техника компаний из Шанхая, Чунцина и других китайских мегаполисов готовится к разработке украинского лития, титана и других металлов.
Может быть, именно поэтому Трамп в срочном порядке предложил Киеву сделку на 500 миллиардов долларов за передачу редкоземельных ресурсов США? Включает ли это возможность для Зеленского легально подписать документ, дающий американцам право на украинские активы даже на территориях, оккупированных Путиным? (Москва изъяла данные советских времен о том, где и сколько сокровищ скрывает земля. Как, кстати,и геологические исследования недр Эстонии во времена Эстонской ССР).
Если уж строить догадки, то с размахом: может быть, Трамп надеется продать диктатору Путину идею, что вместо китайцев осваивать месторождения в оккупированном Донбассе могли бы американские горнодобывающие компании, одновременно выступая в роли миротворцев по обе стороны временной линии фронта?
И план по изгнанию арабов из Газы, и требование передать США половину украинских природных ресурсов появились у Трампа внезапно. Если почитать его книгу „Искусство сделки“, следующийшаг бизнесмена Трампа может заключаться в разрыве переговоров. „Вам это не нравится? ОК, давайте тогда сами!“ По его опыту, вторая сторона с поникшей головой возвращается за стол переговоров.
Наконец, менее размашистое предположение: Дональда Трампа может ждать горькое разочарование. В отличие от него и его представителя Уиткоффа, богатство Путина не является результатом деловых усилий. Его окружение разбогатело за счет российского народа, а потому деловые предложения, сделанные России, могут вовсе не произвести на него впечатления.