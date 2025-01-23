Илхомджон Якубзаде. Миграция и проблемы интеграции в Литве

Соблюдение местных законов — это не только личная ответственность каждого мигранта, но и фактор, влияющий на репутацию всей мигрантской общины. Это способствует снижению негативных стереотипов о мигрантах, укрепляет их отношения с местным сообществом и открывает возможности для других соотечественников работать в Европе, в том числе в Литве .

Хотя в прошлом мигрантов в Литве было мало и их ошибки в соблюдении законов практически не ощущались, сейчас, с ростом их числа, проблемы, такие как конфликты на рабочем месте, несвоевременное декларирование доходов и другие нарушения, становятся более заметными. В этом контексте важно, чтобы общественные организации и институты национальных меньшинств агитировали мигрантов к соблюдению законов и осознанию своей роли как части общества.