Илхомджон Якубзаде. Миграция и проблемы интеграции в Литве

Проблемы мигрантов и интеграции
В последние годы таджикские мигранты и жители Центральной Азии, которые ранее в основном работали в России и Казахстане в качестве трудовых мигрантов, всё чаще обращают внимание на страны Европейского Союза, включая Литву.
Только за последние годы число мигрантов в Литве увеличилось на 1300 процентов.
Этот рост вызван благоприятной миграционной политикой и потребностью европейской экономики в рабочей силе.
Несмотря на то что европейские страны поддерживают мигрантов, эта поддержка зависит от политики и законодательства каждой конкретной страны. Мигранты должны использовать эти возможности ответственно, адаптируясь к культуре и законам принимающей страны, чтобы избежать повторения конфликтных ситуаций, с которыми они сталкивались, например, в России.
Ключевыми проблемами для мигрантов являются: незнание местного языка, соблюдение законов и вопросы интеграции.
1. Содействие мигрантам в соблюдении законов
Соблюдение местных законов — это не только личная ответственность каждого мигранта, но и фактор, влияющий на репутацию всей мигрантской общины. Это способствует снижению негативных стереотипов о мигрантах, укрепляет их отношения с местным сообществом и открывает возможности для других соотечественников работать в Европе, в том числе в Литве.
Хотя в прошлом мигрантов в Литве было мало и их ошибки в соблюдении законов практически не ощущались, сейчас, с ростом их числа, проблемы, такие как конфликты на рабочем месте, несвоевременное декларирование доходов и другие нарушения, становятся более заметными. В этом контексте важно, чтобы общественные организации и институты национальных меньшинств агитировали мигрантов к соблюдению законов и осознанию своей роли как части общества.
2. Эффективное сотрудничество мигрантов с местным сообществом
Обеспечение эффективного сотрудничества мигрантов с местным населением является ключом к созданию благоприятной среды и мирного сосуществования. Это сотрудничество можно поддерживать через культурные мероприятия и открытый диалог с местными жителями.
Организация совместных культурных событий, таких как выставки, фестивали и концерты, позволяет мигрантам продемонстрировать свои традиции, культуру и искусство, а также укрепить связи с местным населением. Например, празднование Навруза может стать отличным способом представить таджикскую культуру литовскому обществу.
Мигранты могут принимать участие в социальных проектах, таких как уборка окружающей среды, благоустройство территорий и помощь нуждающимся. Эти действия повышают авторитет и статус мигрантов в местном сообществе.
Особо стоит отметить, что таджикские и киргизские диаспоры активно участвуют в социальных инициативах, способствуя укреплению связей с местным населением.
3 Проблемы интеграции и адаптации
Интеграция и адаптация являются одними из главных вызовов для мигрантов в новой среде.
Многие из них сталкиваются с языковым барьером, который затрудняет общение с местными жителями, поиск работы или доступ к социальным услугам.
Интеграция требует терпения, открытости и готовности адаптироваться. Диаспоры играют важную роль в этом процессе.
В этой связи правительству Литвы было бы уделять больше внимания и оказывать поддержку диаспорам, так как они служат важным звеном между мигрантами и местным обществом.
Диаспоры не только оказывают поддержку, но и помогают новичкам адаптироваться к новым условиям.
Другая проблема мигрантов заключается в отсутствии квалификационных документов и опыта, что мешает им находить подходящие рабочие места.
Например, в компаниях, занимающихся грузоперевозками, мигрантам предлагают пройти несколько месяцев обучения, после чего они могут приступить к работе. Этот опыт можно внедрить и в строительной отрасли которые сейчас нуждается в квалифицированных работников
4. Экономические и правовые проблемы
Многие мигранты сталкиваются с юридическими проблемами, такими как отсутствие необходимых документов или недостаточная осведомленность о налогах и трудовом законодательстве. Невладение этими законами приводит к тому, что мигранты не знают своих прав на рабочем месте и подвергаются эксплуатации.
В последние годы в прессе часто обсуждаются случаи неуплаты налогов мигрантами. Те, кто работает в компаниях, обычно не сталкиваются с такими проблемами, поскольку за уплату налогов отвечает работодатель. Однако мигранты, работающие самостоятельно, нередко сталкиваются с трудностями, вызванными незнанием правил налогообложения.
Когда мигрант декларирует свои доходы за год, сумма налога может оказаться слишком большой, что вызывает шок. Это приводит к финансовым проблемам. Чтобы избежать таких ситуаций, государству стоит обязать самозанятых мигрантов уплачивать налоги ежемесячно. Такой подход может существенно снизить количество налоговых проблем.
5. Необходимость справедливого отношения к мигрантам
Справедливое отношение к мигрантам — это важная задача, оказывающая значительное влияние на социальное, экономическое и культурное развитие принимающего общества. Это не только моральная обязанность, но и ключ к достижению социальной стабильности и укреплению гуманистических ценностей. Продвижение этой идеи через СМИ имеет большое значение.