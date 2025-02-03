Ханс Х. Луйк: за безумием Трампа стоит метод, который не сулит ничего хорошего, особенно Германии

На прошлой неделе еще можно было сомневаться, действительно ли 200 решений, подписанных президентом Трампом, были настоящими или же это всего лишь шоу. Некоторые из них сразу же застряли в судах, например, решение оставить детей мигрантов без гражданства. Театральность президентских указов также наводила на мысль, что все это не всерьез.
Какой глава государства свободного мира подписывал правительственные указы перед толпой, бросая ручки в болельщиков, как футболисты бросают свои футболки?
На прошлой неделе мир успокоил себя, вспомнив, что годы Трампа в Белом доме были для мира бурными, но без потрясений. Керсти Кальюлайд с одобрением написала в Eesti Ekspres, что эстонцам разрешили присутствовать на встрече советников Трампа по безопасности в Белом доме, а при Байдене им это больше не разрешали.
В субботу за твитами Трампа последовали действия. Америка ввела 25% пошлины для Канады и Мексики. Пол Кругман, лауреат Нобелевской премии по экономике, назвал налогообложение соседей безумием. Канадская, мексиканская и американская промышленности тесно связаны.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, в свою очередь, объявил о введении 25% пошлин на товары из США, первоначально на ограниченное количество. При этом он произнес трогательную речь, призывая соседей к разуму.
Я до сих пор поражаюсь, как выборы в США были выиграны с лозунгом „Make America Great Again“.
Есть ли какая-то система в этом безумии Белого дома?
Похоже, что да. Посмотрите, кто является крупнейшими торговыми партнерами США (кстати, обратите внимание, кто на пятом месте. Это не Великобритания и не Франция).
США наказывают крупнейших импортеров. Третьим ударом Трамп наложил тарифы на Китай. Вот загвоздка: тарифы на Китай были повышены на 10%. Ранее Трамп угрожал Китаю тарифом в 60%. Как объяснить, что в этот раз Китай легко отделался?
Оставил поле для маневра в торговле
Я полагаю, что президент США оставил себе место для маневра в переговорах с лидером Китая. Таможенные пошлины США определяют выживание или сокращение китайской экономики, зависимой от экспорта.
Из колебаний Путина по вопросу мира в Украине мы видим, что без давления со стороны Китая аргументы Америки о прекращении войны останутся слабыми. Китай мог бы помочь США поставить Иран на колени, ведь именно Китай приносит Ирану 90% его нефтяных денег. Возможно, Трамп предложит китайцам взамен американскую нефть? В прошлом году США произвели больше нефти, чем любая страна когда-либо за год.
Кстати, в правительство США было избрано необычайно большое количество миллиардеров. Среди них Говард Лютник, министр торговли, который объясняет суть жестких тарифов. „Пусть канадская и мексиканская промышленность переедет сюда. Мы также предложим льготы“.
Так что твиты стали реальностью. Большая часть американцев действительно живёт в мире интернет-кликов. Твиты блогеров и рэп-звёзд можно игнорировать, но твиты Белого дома игнорировать нельзя. Это наводит жуть.
Поэтому автор этих строк продал свой зимний дом во Флориде. Внезапно мои местные знакомые начали ссориться между собой. Вечерние посиделки омрачались лозунгами, брошенными с разных углов, о том, почему Америка „развалена“ и кто „устроил эту х***ю“. Я предложил, раз Америка действительно разваливается, то пусть берут билеты и летят со мной в Эстонию! Но никто не захотел уезжать из Америки.
Я до сих пор поражаюсь, как выборы в США получилось выиграть с лозунгом „Make America Great Again“.
Эти нытики живут в самой мощной финансовой, технологической и научной стране мира... Нет, они сами это понимают. Для них MAGA означает создание большего количества денег и рабочих мест. Откуда должны прийти эти инвестиции и рабочие места?
Европа страдает
Оттуда, откуда они уже приходят благодаря льготам при Байдене: из Германии. Несколько крупных немецких производителей уже переносят производство в США. Когда Трамп намекает, что следующими под удар можем попасть мы, европейцы, все хватаются за голову, особенно Германия.
Немецкая экономика, которая вот уже пять лет как топчется на одном месте, рухнет, если ее крупнейший экспортный рынок окажется обложен пошлинами. И как же „вежливо“, как „интеллигентно“ канцлер Ангела Меркель закрыла немецкие атомные электростанции и расформировала немецкую армию! Это было „великолепно“ и „прекрасно“ или, может быть, „нелепо? Фу, в берлинской политике слово „нелепо“ неуместно. Скажем так: „структурные, масштабные, разрушительные просчеты“.
Какие твиты Трамп воплотит в жизнь следующими? Вспоминается его обещание депортировать миллион арабов из Газы в Египет и Иорданию, а саму Газу превратить в „прекрасное Мар-а-Лаго“ (частная резиденция Дональда Трампа - ред.) на Средиземном море. Кстати, Трамп редко, но все же дает и более развернутые, свободные от словесного шума объяснения своих планов. Он подробно делал это, например, в шоу правого крикуна Джо Рогана.
Демократы вблизи наблюдали ментальный упадок Байдена, и все равно затолкали этого пожилого господина обратно в Белый дом.
Беспокоит то, что единственная серьезная политическая оппозиция в США — демократы — сидит у потухшего костра, словно промокшие барсуки. Их партия обезглавлена. Недавно они, конечно, выбрали нового „руководителя комитета“. Но они так и не очистили партию от циников, которые вблизи наблюдали ментальный упадок Байдена, и все равно затолкали этого пожилого господина обратно в Белый дом.
Возьмем удар на себя?
Демократы используют тактику профессионального чемпиона мира по боксу Мохаммеда Али, чтобы выдерживать удары, — как отметил их стратег Джеймс Карвилл. В первых раундах Али принимал удары соперника „на себя“ — в живот и плечи. Так он берег силы, пока не начинал наносить прямые удары.
В Европе у Трампа нет более серьезного партнера, чем британцы. Германия не в счет, как я уже писал.
Премьер-министр Стармер совершил чудаковатый поступок, направив Питера Мандельсона, назвавшего Дональда Трампа идиотом, послом в США. Белый дом не принял его верительные грамоты.
Англичане вздохнули с облегчением: стоило только Трампу в телефонном разговоре на борту Air Force One похвалить британского премьер-министра Кира Стармера ничего не значащей фразой „хороший человек, хотя с иными взглядами, нежели у меня“. Ни слова о торговом соглашении между Великобританией и США, на которое надеялись сторонники Brexit сразу после выхода из Евросоюза. Кстати, британская торговля с США не идет в ущерб США.
Премьер-министр Стармер совершил чудаковатый поступок, направив Питера Мандельсона, назвавшего Дональда Трампа идиотом, послом в США. Белый дом не принял его верительные грамоты. А на пост министра иностранных дел британские лейбористы назначили Дэвида Лэмми, который не раз резко оскорблял президента США.
Посмотрим, как британцы и весь мир урегулируют свои отношения с самой могущественной военной и финансовой державой мира и удастся ли американцам экспортировать свою „демократию кликов“ в Европу так же, как у нас уже действуют американские интернет-стандарты, а все созданные в интернет-сети денежные машины продолжают работать без уплаты налогов. Будто на нашем континенте изобретателей вовсе не существует.
Да, многие американские техно-миллиардеры встали за спиной Трампа. Но не стоит совершать ошибку, сравнивая их с олигархами, которые кормятся с рук Путина или Орбана. Изобретателей Tesla, Facebook, Amazon и ChatGPT нельзя ставить в один ряд с расхитителями государственных ресурсов. Это трудоголики и визионеры.