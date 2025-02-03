Ханс Х. Луйк: за безумием Трампа стоит метод, который не сулит ничего хорошего, особенно Германии

Премьер-министр Стармер совершил чудаковатый поступок, направив Питера Мандельсона, назвавшего Дональда Трампа идиотом, послом в США. Белый дом не принял его верительные грамоты. А на пост министра иностранных дел британские лейбористы назначили Дэвида Лэмми, который не раз резко оскорблял президента США.

Посмотрим, как британцы и весь мир урегулируют свои отношения с самой могущественной военной и финансовой державой мира и удастся ли американцам экспортировать свою „демократию кликов“ в Европу так же, как у нас уже действуют американские интернет-стандарты, а все созданные в интернет-сети денежные машины продолжают работать без уплаты налогов. Будто на нашем континенте изобретателей вовсе не существует.